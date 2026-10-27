Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026

Nguyễn Thu Thảo nhận sash từ ban tổ chức The Miss Globe 2026 - Ảnh: BTC

Ban tổ chức The Miss Globe 2026 vừa trao sash (băng đeo) cho 49 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, chính thức mở màn các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Thái Lan.

Đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Thu Thảo đại diện Việt Nam dự thi The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế).

Cô sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, cao 1,8m, số đo 89-65-92 (cm), hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Trước đó, cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và dừng chân ở top 40.

Thu Thảo cho biết đây là cơ hội để cô giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một số đại diện được truyền thông chú ý tại cuộc thi năm nay có người đẹp Verta Arlinsa (Indonesia), Sasha Lacuna (Philippines) và Nam Ing Suttida (Thái Lan).

Mùa giải 2026 đánh dấu lần đầu cuộc thi tổ chức tại Thái Lan, đồng thời mở ra cơ hội để các người đẹp giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước mình đến khán giả quốc tế.

Người đẹp Tuyên Quang từng góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: FBNV

The Miss Globe 2026 diễn ra từ ngày 24-10 đến 7-11 tại Phuket, Thái Lan. Với chủ đề Vẻ đẹp đoàn kết, cuộc thi hướng đến sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị quốc tế và những khát vọng chung của phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, cuộc thi do tổ chức Miss Grand International, dưới sự điều hành của ông Nawat Itsaragrisil, đăng cai tổ chức.

Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi gồm: phần thi tài năng, Head to Head Challenge, trình diễn bikini, trang phục dân tộc.

Dự kiến đêm chung kết tổ chức ngày 6-11 tại Bangkok.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tham dự The Miss Globe và đạt những kết quả đáng chú ý. Đỗ Trần Khánh Ngân từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2017. Trong khi đó Lâm Thu Hồng giành danh hiệu á hậu 4 năm 2022 và Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu á hậu 4 vào năm 2024.

Nguyễn Thu Thảo (bìa phải) cùng đại diện các nước - Ảnh: BTC

Các đại diện Đông Nam Á tại cuộc thi The Miss Globe 2026 - Ảnh: BTC

Nguyễn Thu Thảo có thêm cơ hội trải nghiệm, giao lưu và kết nối với các đại diện sắc đẹp đến từ nhiều nền văn hóa - Ảnh: FBNV

Đây là dịp để Thu Thảo và các người đẹp thể hiện bản sắc riêng, giao lưu và tìm hiểu văn hóa - Ảnh: FBNV

Ngoài các phần thi trình diễn, Thu Thảo còn tham gia những hoạt động tăng cường sự kết nối và hiểu biết giữa các nền văn hóa - Ảnh: FBNV