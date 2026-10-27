Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Cuộc thi The Miss Globe 2026 quy tụ 49 người đẹp trên khắp thế giới, đại diện Việt Nam là Nguyễn Thu Thảo. Cuộc thi đang diễn ra tại Thái Lan, với nhiều phần thi phụ trước đêm chung kết.

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Thu Thảo nhận sash từ ban tổ chức The Miss Globe 2026 - Ảnh: BTC

Ban tổ chức The Miss Globe 2026 vừa trao sash (băng đeo) cho 49 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, chính thức mở màn các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Thái Lan. 

Đương kim Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Thu Thảo đại diện Việt Nam dự thi The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế)

Cô sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, cao 1,8m, số đo 89-65-92 (cm), hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân. Trước đó, cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và dừng chân ở top 40.

Thu Thảo cho biết đây là cơ hội để cô giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một số đại diện được truyền thông chú ý tại cuộc thi năm nay có người đẹp Verta Arlinsa (Indonesia), Sasha Lacuna (Philippines) và Nam Ing Suttida (Thái Lan).

Mùa giải 2026 đánh dấu lần đầu cuộc thi tổ chức tại Thái Lan, đồng thời mở ra cơ hội để các người đẹp giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước mình đến khán giả quốc tế.

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 2.

Người đẹp Tuyên Quang từng góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: FBNV

The Miss Globe 2026 diễn ra từ ngày 24-10 đến 7-11 tại Phuket, Thái Lan. Với chủ đề Vẻ đẹp đoàn kết, cuộc thi hướng đến sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị quốc tế và những khát vọng chung của phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, cuộc thi do tổ chức Miss Grand International, dưới sự điều hành của ông Nawat Itsaragrisil, đăng cai tổ chức.

Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi gồm: phần thi tài năng, Head to Head Challenge, trình diễn bikini, trang phục dân tộc.

Dự kiến đêm chung kết tổ chức ngày 6-11 tại Bangkok.

Việt Nam nhiều lần cử đại diện tham dự The Miss Globe và đạt những kết quả đáng chú ý. Đỗ Trần Khánh Ngân từng đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2017.

Trong khi đó Lâm Thu Hồng giành danh hiệu á hậu 4 năm 2022 và Đỗ Hà Trang đoạt danh hiệu á hậu 4 vào năm 2024.

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 3.

Nguyễn Thu Thảo (bìa phải) cùng đại diện các nước - Ảnh: BTC

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 4.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 5.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 6.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 7.

Các đại diện Đông Nam Á tại cuộc thi The Miss Globe 2026 - Ảnh: BTC

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 8.

Nguyễn Thu Thảo có thêm cơ hội trải nghiệm, giao lưu và kết nối với các đại diện sắc đẹp đến từ nhiều nền văn hóa - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 9.

Đây là dịp để Thu Thảo và các người đẹp thể hiện bản sắc riêng, giao lưu và tìm hiểu văn hóa - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 10.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 11.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 12.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 13.
Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 14.

Ngoài các phần thi trình diễn, Thu Thảo còn tham gia những hoạt động tăng cường sự kết nối và hiểu biết giữa các nền văn hóa - Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Thảo cùng 48 người đẹp nhận sash, bước vào đường đua The Miss Globe 2026 - Ảnh 1.Ông Nawat đăng cai The Miss Globe 2026, Nguyễn Thu Thảo đại diện Việt Nam dự thi

Lần đầu Miss Grand International Organization đăng cai tổ chức cuộc thi The Miss Globe tại Thái Lan. Việt Nam cử hoa hậu Nguyễn Thu Thảo tranh tài với kỳ vọng nối dài thành tích của nhan sắc Việt tại cuộc thi này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cuộc thi sắc đẹp Nguyễn Thu Thảo Hoa hậu hoàn cầu The Miss Globe Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất