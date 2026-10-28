Á hậu Việt diễn cho hai nhà thiết kế tại San Francisco Fashion Week

Tuần lễ thời trang San Francisco 2026 (San Francisco Fashion Week) vừa diễn ra tại Mỹ, quy tụ nhiều nhà thiết kế tên tuổi. Đáng chú ý, á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Lê Phương Thảo là người mẫu Việt Nam trình diễn cho nhà thiết kế Sue Wang và Sue Huang.
Á hậu Phương Thảo cho biết cô nhận lời mời từ hai nhà thiết kế gần như cùng thời điểm.
“Không giống như show diễn tại Việt Nam, mỗi màn ở San Francisco Fashion Week chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 15 phút. Show diễn cũng không có quy định first face hay vedette. Người mẫu diễn mở màn và kết thúc được nhà thiết kế chọn người phù hợp với bộ trang phục nhất, không phải cứ nổi tiếng là được diễn vị trí này”, Phương Thảo chia sẻ.
Người đẹp kể trước show diễn một ngày, cô vui đến mức không ngủ được. Cô cho biết nhận được thù lao hậu hĩnh nhưng từ chối nói con số cụ thể.
Trước đó, á hậu Lê Phương Thảo từng tham gia London Fashion Week và Milan Fashion Week. Cô đặt mục tiêu tiếp tục góp mặt tại nhiều sàn diễn quốc tế, mở rộng trải nghiệm và tích lũy thêm cơ hội trong lĩnh vực thời trang.
Lê Phương Thảo sinh năm 1994, quê Thái Bình (cũ), cao 1,72m, số đo ba vòng 85-60-92 (cm). Cô từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận