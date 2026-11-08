Cô gái Hà Nội Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 của Nguyễn Yến Trang cùng các Á hậu - Ảnh: NAM TRẦN

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026 thuộc về Nguyễn Yến Trang đến từ thủ đô Hà Nội, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 là Lê Phương Nghi.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận vương miện "Ngọc Liên Diệu Nhật" cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận phần thưởng 300 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 250 triệu đồng.

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu Đại sứ Nhân ái cho thí sinh Trần Xuân Khánh Linh, Đại sứ Du lịch và môi trường cho Tạ Thị Hoa, Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật cho Đinh Hoàng Gia Linh, Đại sứ Thời trang và thể thao cho Đinh Diệu Anh. Giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh, giải Người đẹp biển thuộc về thí sinh Bùi Mai Linh.

Đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ 20h, với sự tranh tài của 25 thí sinh xuất sắc nhất sau hành trình tuyển chọn và đào tạo kéo dài nhiều tháng. Trong đêm chung kết, khoảng 7.000 khán giả đã đổ về quảng trường Danh Vọng.

Với chủ đề "Miền hương sắc", cuộc thi năm nay tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến". Ban tổ chức hướng đến tìm kiếm người đẹp không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có chiều sâu văn hóa, tri thức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Top 10 thí sinh tại vòng chung kết

Top 5 thí sinh xuất sắc

Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, đại diện ghi nhận là thành phố Hồ Chí Minh

Á hậu 2 Lê Phương Nghi đến từ Gia Lai

Trước đêm chung kết, 25 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cộng đồng tại Hải Phòng. Trong đó có hoạt động dâng hương tại Bến tàu không số K15, tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Trên sân khấu chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua những phần trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội để chọn ra Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử với những câu hỏi xoay quanh các vấn đề gần gũi với đời sống đương đại như công nghệ, mạng xã hội, bản sắc văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.

Phần thi áo dài có bộ sưu tập "Mạch Liên Hoa" do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư. Trong khi đó, phần thi áo tắm mang tên "Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng" do Dery Swimwear thực hiện, lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương.

Phát biểu về thông điệp của cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhấn mạnh: "Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai".

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tôn vinh không chỉ nhan sắc mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Đêm chung kết được dàn dựng với thông điệp "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân", kết hợp các phần trình diễn nhan sắc, thời trang và nghệ thuật. Sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá, qua đó kết nối vẻ đẹp truyền thống với tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Việc đăng cai đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá hình ảnh thành phố cảng, giới thiệu tiềm năng du lịch, văn hóa và cảnh quan biển Đồ Sơn đến đông đảo người dân, du khách.

Một số hình ảnh tại vòng chung kết:

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 của cô gái đến từ Hà Nội Nguyễn Yến Trang

Các thí sinh tại các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trả lời câu hỏi ứng xử