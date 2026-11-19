Đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt băng chuyền hành lý hành khách trong nhà ga T2 sân bay Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 19-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy trên đại công trường, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang đẩy nhanh tiến độ làm dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Đến nay nhà ga T2 ở sân bay Phú Quốc lộ rõ hình hài cánh Phượng Hoàng giữa biển trời đảo ngọc.

Dưới mặt đất các đơn vị thi công sử dụng tối đa máy móc hiện đại để đổ xi măng, làm nền đường, cầu dẫn sân bay.

Trên cao, các kỹ sư tỉ mỉ lợp mái, lắp kính ở mặt trước và mặt sau nhà ga. Bên trong nhà ga T2, đơn vị thi công tổng lực huy động hơn 1.000 nhân công để đi hệ thống điện nước, băng chuyền hành lý sân bay.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - đại diện đơn vị thi công nhà thầu Thái Yên làm dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - cho biết thời tiết ở đảo Phú Quốc luôn nắng mưa xen kẽ. Đơn vị bố trí nhân lực thi công và đảm bảo luôn có mặt trên công trường để làm việc.

"Đến nay cầu dẫn sân bay Phú Quốc được đơn vị chúng tôi thi công đạt khối lượng 70-80%. Công trình luôn đảm bảo an toàn, chất lượng cũng như các kỹ thuật công trình. Chúng tôi quyết tâm và sẽ chia ca kíp phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ đề ra", ông Hoàng nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (đứng) - đại diện đơn vị thi công nhà thầu Thái Yên - kiểm tra kỹ thuật cầu dẫn nhà ga T2 sân bay Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cánh Phượng Hoàng - nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đang dần hoàn thiện, đang lắp kính và lộ rõ hình hài - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các kỹ sư, công nhân làm công việc lắp hệ thống điện, nước, đi đường điện, thang máy trong nhà ga T2 sân bay Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Nhà thầu đang cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian và huy động 800 nhân công để đi hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lắp đèn chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy.

Ở mỗi công đoạn, đơn vị kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ của công trình. Chúng tôi đang tăng tốc về đích đúng tiến độ", ông Nguyễn Dương Đức Anh - đại diện Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE - khẳng định.

Tập đoàn Sun Group thông tin đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đến nay hình hài nhà ga T2 đã dần hiện lên rõ nét, đặc biệt hệ kết cấu thép tạo hình mái chính đã hoàn thành một bên cánh Phượng Hoàng.

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc là một công trình mang tính đại diện và vận hành chính xác với hệ thống xử lý hành lý tự động hóa cao, hướng tới đón 20-24 triệu hành khách, phục vụ APEC 2027.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành nhà ga T2 sân bay Phú Quốc trước thềm APEC 2027.

Đơn vị thi công luôn đảm bảo an toàn cho kỹ sư đang lợp mái, lắp kính nhà ga T2 sân bay Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cánh Phượng Hoàng - nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đang dần thành hình giữa biển trời đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh: MINH QUỐC