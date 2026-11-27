Nhà ở riêng lẻ trong khu vực có quy hoạch 1/500 được miễn giấy phép xây dựng - Ảnh: ÁI NHÂN

TP.HCM sẽ mở rộng các công trình được miễn giấy phép xây dựng như thế nào? TP.HCM có mở rộng thẩm quyền cho UBND cấp xã trong việc cấp phép xây dựng hay không? Thủ tục ra sao? (Một bạn đọc tại TP.HCM).

Luật sư Nguyễn Thị Thu Tâm trả lời:

Điều 15 Luật Phát triển đô thị năm 2026 cho phép UBND TP.HCM quyết định các công trình được miễn giấy phép xây dựng. UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 102 quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM (có hiệu lực từ ngày 30-11-2026).

Theo đó, ngoài các công trình được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2025 (khoản 2 điều 43), tại TP.HCM còn thêm 3 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể:

- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Nếu quy hoạch 1/500 hoặc thiết kế đô thị của khu vực không có tầng hầm thì chủ nhà vẫn được xây dựng một tầng hầm và cũng được miễn giấy phép xây dựng.

- Các công trình tạm bao gồm bến bãi, nhà để xe thông minh, nhà vệ sinh, trạm sạc điện, bến thủy nội địa, công trình tạm khác trên đất công, đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đất công viên, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch và khu vực khác.

Các công trình này phải phù hợp với yêu cầu về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, lưu thông dòng chảy, không gây sạt lở bờ sông.

- Trụ sạc, tủ đổi pin lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý (ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh). Đối với các công trình này, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai lắp đặt bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Chủ đầu tư công trình phải tra cứu thông tin về quy hoạch (tầng tối đa, lộ giới đường/hẻm, các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch...). Công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư phải thông báo khởi công bằng văn bản đến UBND cấp xã, Sở Xây dựng hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (nơi công trình tọa lạc).

Nếu công trình xây dựng nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp xã thì chủ đầu tư phải gửi thông báo khởi công đến cả UBND cấp xã của hai nơi.

Thẩm quyền cấp phép xây dựng của UBND cấp xã tại TP.HCM vẫn giữ nguyên Theo Quyết định 29 năm 2025 của UBND TP.HCM về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) thì UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng cho: - Nhà ở riêng lẻ (trừ nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên). - Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn hai xã trở lên (trừ các công trình thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao quản lý). Trường hợp công trình trải dài trên nhiều xã thì xã nào có diện tích khu đất xây dựng lớn hơn sẽ cấp giấy phép xây dựng.