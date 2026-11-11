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Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

MC Nguyên Khang tổ chức đêm nhạc 'Thanh xuân rực rỡ', quy tụ 15 nghệ sĩ nhiều thế hệ như Như Quỳnh, Hồng Vân, Hiền Thục, Mai Thiên Vân, đánh dấu cột mốc 20 năm anh gắn bó với nghề dẫn chương trình.

Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân - Ảnh 1.

Như Quỳnh (trái), Mai Thiên Vân tham gia The Khang Show của MC Nguyên Khang - Ảnh: NVCC

Nhân dịp chương trình The Khang Show tròn 5 năm và kỷ niệm 20 năm dẫn chương trình, MC Nguyên Khang tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ, quy tụ 15 nghệ sĩ thuộc các thế hệ.

Đó là nghệ sĩ Hồng Vân, Thanh Thủy, diễn viên Lê Khánh, ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu, cùng các gương mặt trẻ Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi và K.Dee.

Dự kiến đêm Thanh xuân rực rỡ diễn ra tối 5-12 tại Space Above - Thiskyhall Sala.

Như Quỳnh, Mai Thiên Vân lần đầu song ca trên sân khấu

Điểm nhấn chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ca sĩ Như Quỳnh và Mai Thiên Vân chưa từng song ca, lần đầu cả hai hát ca khúc Tuổi mộng xứ đông trong The Khang Show Music Wave số phát cuối tháng 10. Vì vậy, anh tiếp tục mời cả hai song ca trực tiếp trên sân khấu.

Nghệ sĩ Hồng Vân và diễn viên Lê Khánh là hai gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch, cũng lần đầu kết hợp cùng nhau.

Bên cạnh đó, Nguyên Khang dành chỗ cho các nghệ sĩ trẻ, phù hợp với định hướng của The Khang Show, tạo cơ hội để những tài năng chưa có nhiều dịp tỏa sáng đến gần khán giả.

Trong số đó có ca sĩ Ôn Vĩnh Quang. Theo Nguyên Khang, Ôn Vĩnh Quang từng trải qua những tổn thương vì bị miệt thị ngoại hình và biến cố sức khỏe, có lúc nghĩ đến việc bỏ nghề. Sân khấu The Khang Show đã giúp anh có thêm hy vọng và cơ hội tiếp cận khán giả.

Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân - Ảnh 2.

Diễn viên Lê Khánh sẽ hát trong đêm nhạc của Nguyên Khang - Ảnh: NVCC

Đưa The Khang Show Music Wave từ màn hình ra sân khấu

Trước đó, chuỗi The Khang Show Music Wave có đêm diễn Sóng tự tình tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, thử thách lần này lớn hơn khi Nguyên Khang trực tiếp đầu tư, tổ chức một chương trình với nhiều nghệ sĩ.

Tại buổi gặp gỡ, anh chia sẻ chọn quy mô khoảng 450 khán giả, để tạo không gian ấm cúng, giúp nghệ sĩ và người xem gần nhau hơn.

Những ca khúc gắn với ký ức tuổi trẻ của nhiều thế hệ được lựa chọn, trong đó có các tiết mục từng xuất hiện trên nền tảng trực tuyến, nay được phối lại và biểu diễn cùng ban nhạc.

“Tôi luôn ấp ủ một ngày đưa những giai điệu ấy ra khỏi màn hình, để khán giả được ngồi trước sân khấu, nghe giọng ca mình yêu mến và cùng sống lại những ký ức đẹp”, Nguyên Khang nói.

Dù có nhiều nghệ sĩ nhận lời vì tình cảm và sự quý mến, Nguyên Khang thừa nhận việc tổ chức đêm nhạc vẫn đặt anh trước áp lực tài chính. 

“Trước đây, kiếm được 5 đồng thì tôi chi 4 đồng cho sản xuất. Giờ quy mô lớn hơn, kiếm 10 đồng tôi chi 9 đồng để tái đầu tư. Tôi muốn chương trình chỉn chu nên phải mời ê kíp tốt nhất, mà ê kíp tốt thì chi phí không thể thấp”, anh chia sẻ.

Với Nguyên Khang, việc chuyển từ sản xuất chương trình ghi hình sang tổ chức biểu diễn trực tiếp đòi hỏi anh học hỏi nhiều lĩnh vực ngoài chuyên môn dẫn chương trình, từ tài chính, kỹ thuật, âm nhạc đến quản lý sản xuất.

Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng sẽ góp mặt trong đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ - Ảnh: NVCC

Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân - Ảnh 4.

MC Nguyên Khang làm đêm nhạc kỷ niệm chặng đường 20 năm làm nghề - Ảnh: NVCC

Sau 5 năm xây dựng The Khang Show, chương trình hiện có 180 tập talkshow và 45 tập âm nhạc. Chương trình phát hằng tuần trên YouTube, mạng xã hội và một số nền tảng truyền hình trực tuyến giúp Nguyên Khang duy trì sự kết nối với khán giả.

Anh kỳ vọng The Khang Show Music Wave có thể phát triển thành chuỗi biểu diễn định kỳ, đưa những nghệ sĩ từng xuất hiện trong chương trình gặp gỡ khán giả trực tiếp, thay vì chỉ kết nối qua màn hình.

Nguyên Khang chơi lớn, đầu tư đêm nhạc quy tụ 15 nghệ sĩ, có Như Quỳnh, Hồng Vân - Ảnh 5.Quyền Linh không còn dẫn chương trình Vì bạn xứng đáng

Người thay thế Quyền Linh trong vai trò quen thuộc của chương trình Vì bạn xứng đáng là MC Nguyên Khang.

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    Chủ đề: Nguyên Khang Như Quỳnh The Khang Show HỒNG VÂN MC Nguyên Khang

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