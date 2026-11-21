Y sĩ Trần Hoàng Thái trong một buổi trị liệu - Ảnh: NVCC

Sinh viên học y học cổ truyền bằng tư duy hiện đại

Bạn Nguyễn Ngọc Gia Huy, sinh viên năm 4 ngành y học cổ truyền Trường đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM), từng được khuyên chọn y đa khoa nhưng vẫn quyết định theo đuổi y học cổ truyền vì yêu thích châm cứu, bấm huyệt và dược liệu.

Khi bắt đầu học, điều khiến Huy bất ngờ là hệ thống kiến thức lý luận khá đồ sộ.



Đặc biệt, môn nội khoa y học cổ truyền đòi hỏi người học phải hiểu cách biện chứng và lựa chọn phương pháp điều trị.

Có những bệnh biểu hiện khá giống nhau nhưng cách nhận định, xử lý lại khác biệt.

Để hiểu đầy đủ tình trạng người bệnh, Huy còn phải học giải phẫu, sinh lý, các phương pháp chẩn đoán của y học hiện đại.

Bạn nhận ra học y học cổ truyền đòi hỏi phải nắm chắc cả những kiến thức y khoa cơ bản, chứ không thể chỉ ghi nhớ huyệt đạo hay các bài thuốc.

Gia Huy (trái) và Hùng Nghĩa (phải) đang theo học ngành y học cổ truyền - Ảnh: NVCC

Cùng học năm 4 ngành y học cổ truyền, bạn Nguyễn Hùng Nghĩa cũng từng chật vật khi phải tiếp thu những khái niệm âm dương, ngũ hành trong môn y dịch, trong khi vẫn phải ghi nhớ kiến thức giải phẫu.

Đến lúc đi lâm sàng tại bệnh viện, Nghĩa mới thấy rõ hơn ý nghĩa của việc học song hành hai hệ thống kiến thức.

Y học hiện đại giúp sinh viên nhận diện bệnh lý, đánh giá mức độ nặng, trong khi y học cổ truyền có cách tiếp cận qua tứ chẩn, kinh lạc và huyệt vị.

"Khoảnh khắc nhận ra mình có thể kết nối hai cách tiếp cận đó trên cùng một người bệnh, mình biết bản thân đã chọn đúng", Nghĩa chia sẻ.

Theo Nghĩa, một trong những điều người trẻ theo ngành phải đối diện là quan niệm cho rằng y học cổ truyền chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền lại qua nhiều thế hệ.

Bạn cho rằng muốn thay đổi cách nhìn ấy, người học cần có nền tảng chuyên môn vững và khả năng đánh giá hiệu quả điều trị.

"Cách thuyết phục nhất vẫn là chất lượng của người bác sĩ, khả năng điều trị, nghiên cứu và những bằng chứng khoa học mà ngành tạo ra", Nghĩa nói.

Sau khi tốt nghiệp, Nghĩa dự định làm việc tại bệnh viện để tiếp tục rèn luyện tay nghề, tích lũy kinh nghiệm khám chữa bệnh.

Còn Huy mong muốn theo đuổi công việc khám chữa bệnh và giảng dạy, vừa thực hành chuyên môn vừa chia sẻ kiến thức với những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Sức hút mạng xã hội đi cùng trách nhiệm

Y sĩ Trần Hoàng Thái hiện có hơn 683.000 người theo dõi trên TikTok và 625.000 người theo dõi trên Facebook - Ảnh: NVCC

Anh Trần Hoàng Thái (35 tuổi, ngụ ở TP.HCM), chủ các kênh Thái Chiro, hiện có hơn 683.000 người theo dõi trên TikTok và 625.000 người theo dõi trên Facebook, thường chia sẻ về các kiến thức trị liệu về cơ xương khớp, lấy từ những kinh nghiệm từ chính phòng khám y học cổ truyền của mình.

Ít ai biết cơ duyên đưa anh đến với nghề lại bắt đầu từ những buổi sang nhà bạn chơi sau giờ học. Ba của người bạn ấy là một thầy Đông y, hành nghề xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu và trật đả trong căn nhà lá đơn sơ.

Vốn tò mò, anh Thái thường đứng quan sát, hỏi han rồi xin phụ giúp những việc nhỏ. Thấy cậu bé ham học hỏi, người thầy dần chỉ dạy những kiến thức và kỹ thuật ban đầu.

Năm 2019, sau một biến cố gia đình khiến bản thân mất phương hướng, cuộc trò chuyện với mẹ đã đưa anh trở lại với niềm yêu thích thuở nhỏ. Anh quyết định gác lại công việc, sang Perth (Úc) học tại một cơ sở trị liệu.

Trở về Việt Nam, anh tiếp tục học các kỹ thuật tác động cột sống, đăng ký chương trình y sĩ để bổ sung kiến thức y khoa và tham gia những khóa đào tạo chuyên môn về y học cổ truyền, trị liệu thần kinh cột sống, chẩn đoán hình ảnh, thần kinh học lâm sàng.

Khi bắt đầu xây dựng Thái Chiro trên TikTok và Facebook, anh gần như phải tự mày mò chuyện quay dựng, biên tập video và phát triển nội dung.

Điều khiến anh vui là qua các video, người xem đã tìm hiểu thêm về kiến thức cơ xương khớp và cách chăm sóc sức khỏe, bên cạnh việc quan tâm đến những thao tác trị liệu kết hợp Đông và Tây.



Tuy nhiên, anh Thái cũng cảnh báo người xem không nên tự bắt chước các thao tác nắn chỉnh, trị liệu trong video vì mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau, cần được thăm khám và đánh giá trước khi thực hiện.

"Càng có nhiều người theo dõi, càng có nhiều người biết đến mình thì trách nhiệm càng lớn. Tôi luôn tự nhắc mình phải chia sẻ những nội dung có ích, đúng sự thật và không đưa thông tin thiếu căn cứ", anh Thái nói.