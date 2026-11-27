Chị T.T.M.H. (31 tuổi, ngụ TP.HCM) và con gái cùng y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca bệnh đặc biệt này là một trong hơn 50 công trình khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lần thứ 24, diễn ra trong hai ngày 26 và 27-11.

BS.CKII Vũ Thị Minh Hoa, Trưởng khoa thận - lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết mang thai khi đã suy thận giai đoạn cuối là thách thức rất lớn, ngay cả theo y văn thế giới.

Sau 7 năm chạy thận nhân tạo chu kỳ, chức năng thận tồn lưu không còn, chị T.T.M.H. (31 tuổi, TP.HCM) vẫn quyết định thực hiện mong muốn làm mẹ.

Trong thai kỳ, chị được theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện địa phương và tiếp tục chạy thận tại Bệnh viện 7A. Đến tuần thai 27 tuần 5 ngày, chị xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, đau đầu dữ dội nên được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Các bác sĩ xác định thai phụ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng nặng như tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng và sinh non. Sau 3 ngày điều trị ổn định, chị được xuất viện về lại đơn vị điều trị ban đầu.

Đến tuần thai 29, tình trạng tăng huyết áp tái diễn, chị phải nhập viện trở lại. Trong 44 ngày điều trị, bệnh nhân được phối hợp theo dõi giữa khoa thận - lọc máu, khoa sản Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và các bác sĩ khoa sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương.

Ê kíp điều trị đặt mục tiêu kiểm soát sức khỏe người mẹ, kéo dài thai kỳ an toàn nhất có thể và chuẩn bị phương án hồi sức sơ sinh nếu phải chấm dứt thai kỳ sớm.

Trước tình trạng huyết áp cao kéo dài, không đáp ứng điều trị ngoại trú, các bác sĩ quyết định giữ thai phụ lại bệnh viện để điều trị tích cực. Tần suất chạy thận được tăng từ 3 buổi lên 6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 4 - 5 giờ. Bệnh nhân không dùng thuốc chống đông heparin toàn thân để hạn chế nguy cơ xuất huyết.

Sau một phiên lọc máu kéo dài 4 giờ, các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai cấp cứu khi thai được 33 tuần 2 ngày. Bé gái chào đời an toàn, sau đó được chuyển đến khoa sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương để chăm sóc và theo dõi.

AI trong y học cần được kiểm chứng Cũng tại hội nghị, BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chia sẻ góc nhìn về trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học hiện tại và tương lai, từ những nội dung được tổng hợp tại Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo trong y học (AIME 2026) ở Ottawa, Canada. Ông Chiến cho rằng khi đưa công nghệ mới vào bệnh viện, điều cốt lõi là xác định giá trị thực tiễn, mức độ kiểm chứng khoa học và trách nhiệm chuyên môn, y đức của người thầy thuốc. AI có thể hỗ trợ phân tích, đưa ra gợi ý hoặc tối ưu hóa nhiều khâu, nhưng quyết định điều trị vẫn cần sự đánh giá và trách nhiệm của người thầy thuốc, ông Chiến nhấn mạnh.