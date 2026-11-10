Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Người đàn ông thoát chết nhờ xem Conan

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Một người đàn ông Nhật Bản cho biết đã thoát khỏi ô tô chìm dưới sông nhờ nhớ đến cách đặc vụ FBI Andre Camel xử lý tình huống tương tự trong Thám tử lừng danh Conan.

Người đàn ông thoát chết nhờ - Ảnh 1.

Người đàn ông Nhật Bản cho biết đã nhớ đến tình tiết trong Thám tử lừng danh Conan khi gặp tai nạn ô tô dưới sông - Ảnh: X

Theo trang Dexerto, người đàn ông Nhật Bản có tài khoản X là nozinozi053 cho biết đã thoát khỏi ô tô chìm dưới sông nhờ nhớ đến một phân cảnh trong Thám tử lừng danh Conan

Vụ tai nạn xảy ra khi xe của anh va chạm với một ô tô khác gần nghĩa trang rồi lao xuống sông.

Phân cảnh trong Conan trở thành "cứu tinh" ngoài đời thực

Sau cú va chạm, chiếc ô tô lao xuống sông và bắt đầu chìm. Người đàn ông cho biết trong khoảng 20 giây đầu tiên, anh gần như đã nghĩ mình không thể sống sót. Đúng lúc đó, một phân cảnh trong Thám tử lừng danh Conan bất chợt hiện lên trong đầu.

Nhớ đến tình huống tương tự trong phim, anh bắt đầu tìm tay nắm cửa. Khi nhận ra cánh cửa đang chuyển động, anh dùng hết sức đẩy ra ngoài. Dù cửa khá nặng, cuối cùng anh vẫn thoát được khỏi xe.

Một cư dân sống gần hiện trường đã giúp anh lên bờ. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ và người dân sau đó có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Người đàn ông sống sót, nhưng chiếc ô tô bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục sử dụng.

Chiếc ô tô của người đàn ông Nhật Bản sau khi lao xuống sông trong vụ tai nạn - Video: @nozinozi053

Phân cảnh được nhắc đến nằm trong tập 1078, có tên Âm mưu của tổ chức Áo đen, phát sóng ngày 1-4-2023. Trong tập phim, đặc vụ FBI Andre Camel bị tổ chức Áo đen truy đuổi và rơi xe xuống biển. Khi mắc kẹt dưới nước, Camel phát hiện không thể mở cửa do áp lực nước bên ngoài.

Conan hướng dẫn anh tận dụng túi khí còn lại trong xe để thở, đồng thời chờ nước tràn vào khoang xe. Khi áp suất bên trong và bên ngoài cân bằng, anh mới có thể mở cửa thoát ra. Đây là tình tiết mà người đàn ông Nhật Bản nhớ lại trong lúc gặp nạn. 

Phân cảnh đặc vụ FBI Andre Camel tìm cách thoát khỏi chiếc ô tô chìm dưới nước trong Thám tử lừng danh Conan - Video: @bakugekidayo15

Câu chuyện nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. "May quá, không sao cả. Tôi cũng xem phân cảnh đó và vẫn nhớ mãi từ đó", "Thật sự rất mừng vì bạn đã sống sót trở về", "Tuyệt vời! May mắn là mọi người đều bình an vô sự", "Thật sự là kỳ tích đấy"... là một số bình luận dưới bài đăng.

Chủ nhân bài viết cũng giải đáp thắc mắc về việc mở cửa xe khi bị ngập nước: "Tôi không chắc cửa có mở được nếu nước chưa ngập đầy xe, nhưng trong trường hợp của tôi, dù hơi nặng một chút, cửa vẫn mở ra khá dễ dàng".

Tuy nhiên, theo Dexerto, tình tiết trong phim không phải cách xử lý được khuyến nghị đầu tiên khi ô tô rơi xuống nước. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), người gặp nạn cần nhanh chóng tháo dây an toàn và tìm cách thoát ra qua cửa sổ. Đây là lựa chọn cần ưu tiên trước khi nước tràn vào khoang xe.

Việc chờ xe ngập hoàn toàn để cân bằng áp suất có thể rất nguy hiểm. Quá trình này không diễn ra ngay lập tức, khiến người bên trong có nguy cơ cạn không khí và đuối nước.

Vì vậy, câu chuyện trên là một trường hợp sống sót đáng chú ý, nhưng không nên xem cách xử lý trong Thám tử lừng danh Conan là hướng dẫn thoát hiểm trong thực tế.

Người đàn ông Nhật Bản thoát chết nhờ xem Thám tử lừng danh Conan - Ảnh 2.Cosplay cặp đôi Gin và Vodka của Conan bất ngờ gây sốt vì quá 'khả nghi'

Màn cosplay hai thành viên Tổ chức Áo đen của một cặp fan Thám tử lừng danh Conan tại công viên Universal Studios Japan (Nhật Bản) bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Conan Thám tử lừng danh Conan Nhật BẢn

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất