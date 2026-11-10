Người đàn ông thoát chết nhờ xem Conan

Người đàn ông Nhật Bản cho biết đã nhớ đến tình tiết trong Thám tử lừng danh Conan khi gặp tai nạn ô tô dưới sông - Ảnh: X

Theo trang Dexerto, người đàn ông Nhật Bản có tài khoản X là nozinozi053 cho biết đã thoát khỏi ô tô chìm dưới sông nhờ nhớ đến một phân cảnh trong Thám tử lừng danh Conan.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe của anh va chạm với một ô tô khác gần nghĩa trang rồi lao xuống sông.

Phân cảnh trong Conan trở thành "cứu tinh" ngoài đời thực

Sau cú va chạm, chiếc ô tô lao xuống sông và bắt đầu chìm. Người đàn ông cho biết trong khoảng 20 giây đầu tiên, anh gần như đã nghĩ mình không thể sống sót. Đúng lúc đó, một phân cảnh trong Thám tử lừng danh Conan bất chợt hiện lên trong đầu.

Nhớ đến tình huống tương tự trong phim, anh bắt đầu tìm tay nắm cửa. Khi nhận ra cánh cửa đang chuyển động, anh dùng hết sức đẩy ra ngoài. Dù cửa khá nặng, cuối cùng anh vẫn thoát được khỏi xe.

Một cư dân sống gần hiện trường đã giúp anh lên bờ. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ và người dân sau đó có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn. Người đàn ông sống sót, nhưng chiếc ô tô bị hư hỏng nặng và không thể tiếp tục sử dụng.

Chiếc ô tô của người đàn ông Nhật Bản sau khi lao xuống sông trong vụ tai nạn - Video: @nozinozi053

Phân cảnh được nhắc đến nằm trong tập 1078, có tên Âm mưu của tổ chức Áo đen, phát sóng ngày 1-4-2023. Trong tập phim, đặc vụ FBI Andre Camel bị tổ chức Áo đen truy đuổi và rơi xe xuống biển. Khi mắc kẹt dưới nước, Camel phát hiện không thể mở cửa do áp lực nước bên ngoài.

Conan hướng dẫn anh tận dụng túi khí còn lại trong xe để thở, đồng thời chờ nước tràn vào khoang xe. Khi áp suất bên trong và bên ngoài cân bằng, anh mới có thể mở cửa thoát ra. Đây là tình tiết mà người đàn ông Nhật Bản nhớ lại trong lúc gặp nạn.

Phân cảnh đặc vụ FBI Andre Camel tìm cách thoát khỏi chiếc ô tô chìm dưới nước trong Thám tử lừng danh Conan - Video: @bakugekidayo15

Câu chuyện nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. "May quá, không sao cả. Tôi cũng xem phân cảnh đó và vẫn nhớ mãi từ đó", "Thật sự rất mừng vì bạn đã sống sót trở về", "Tuyệt vời! May mắn là mọi người đều bình an vô sự", "Thật sự là kỳ tích đấy"... là một số bình luận dưới bài đăng.

Chủ nhân bài viết cũng giải đáp thắc mắc về việc mở cửa xe khi bị ngập nước: "Tôi không chắc cửa có mở được nếu nước chưa ngập đầy xe, nhưng trong trường hợp của tôi, dù hơi nặng một chút, cửa vẫn mở ra khá dễ dàng".

Tuy nhiên, theo Dexerto, tình tiết trong phim không phải cách xử lý được khuyến nghị đầu tiên khi ô tô rơi xuống nước. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), người gặp nạn cần nhanh chóng tháo dây an toàn và tìm cách thoát ra qua cửa sổ. Đây là lựa chọn cần ưu tiên trước khi nước tràn vào khoang xe. Việc chờ xe ngập hoàn toàn để cân bằng áp suất có thể rất nguy hiểm. Quá trình này không diễn ra ngay lập tức, khiến người bên trong có nguy cơ cạn không khí và đuối nước. Vì vậy, câu chuyện trên là một trường hợp sống sót đáng chú ý, nhưng không nên xem cách xử lý trong Thám tử lừng danh Conan là hướng dẫn thoát hiểm trong thực tế.

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