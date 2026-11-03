Cosplay cặp đôi Gin và Vodka của Conan bất ngờ gây sốt vì quá 'khả nghi'

Với trang phục đen đặc trưng, mái tóc dài màu bạc của Gin cùng vẻ ngoài to lớn của Vodka, hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa đám đông du khách - Ảnh: X

Một cặp fan Thám tử lừng danh Conan đã có trải nghiệm bất ngờ khi đưa màn hóa trang của mình đến Universal Studios Japan (USJ).

Cụ thể, một người dùng mạng xã hội X tại Nhật Bản có tên TADAO đã chia sẻ chuyến tham quan công viên cùng bạn mình. Cả hai quyết định hóa thân thành Gin và Vodka, hai thành viên cấp cao của Tổ chức Áo đen trong bộ manga nổi tiếng của tác giả Gosho Aoyama.

Ý tưởng của họ là tái hiện hình ảnh bộ đôi phản diện xuất hiện trong tập đầu tiên của Thám tử lừng danh Conan.

Điều khiến câu chuyện trở nên hài hước là cách nhân viên an ninh đối xử với hai nhân vật. Theo chia sẻ của TADAO, người hóa trang thành Vodka được phép vào công viên khá dễ dàng, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong khi đó, người bạn đóng vai Gin lại bị nhân viên an ninh giữ lại để kiểm tra toàn diện.

Fan Conan tại Nhật Bản tha hồ 'cợt nhả'

TADAO hài hước kể lại rằng bản thân có thể vào cổng bình thường, còn người bạn trong vai Gin lại bị chú ý đặc biệt. Anh còn đùa rằng có vẻ như nhân vật cấp trên của mình đã bị đánh dấu là một đối tượng thực sự đáng ngờ.

Sự tương phản giữa hai nhân vật nhanh chóng khiến bài đăng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Nhật Bản. Nhiều người thích thú trước tình huống một thành viên Tổ chức Áo đen có thể ung dung vào công viên, trong khi người đứng đầu lại gặp rắc rối ngay từ cổng kiểm soát.

Hai cosplayer vốn là fan cứng của series Thám tử lừng danh Conan, "ý đồ" của họ là đến công viên giải trí để tái hiện lại bối cảnh tập 1 - Án mạng trên tàu lượn siêu tốc - kinh điển của series này - Ảnh: TMS

Một số bình luận còn nhập vai các nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan để trêu chọc bộ đôi. Có người đùa rằng ngay cả Tổ chức Áo đen cũng tranh thủ đi chơi công viên giải trí, đồng thời nhắc nhở những du khách khác nên cẩn thận khi lên tàu lượn siêu tốc nếu hai người này xuất hiện gần đó.

Trước những lời trêu đùa, TADAO khẳng định cả hai không phải tội phạm và đã cư xử rất nghiêm túc trong suốt chuyến tham quan. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cộng đồng mạng tiếp tục liên tưởng đến những hoạt động bí mật của tổ chức phản diện trong manga.

Trong nguyên tác, hai thành viên Tổ chức Áo đen thường xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hai cosplayer đang vui vẻ tận hưởng một ngày tại công viên giải trí.

Một người dùng khác đặt câu hỏi liệu bộ đôi có mang theo loại thuốc đáng ngờ nào vào công viên hay không. Đây là chi tiết gợi nhắc đến APTX 4869, loại thuốc độc do Tổ chức Áo đen phát triển, khiến Shinichi Kudo teo nhỏ thành Conan Edogawa sau khi bị Gin ép uống trong tập mở đầu của câu chuyện - Ảnh: TMS

Chuyến đi của bộ đôi cuối cùng kết thúc mà không xảy ra sự cố nào. Theo TADAO, sau đó có khá nhiều du khách chia sẻ rằng họ đã nhìn thấy Gin và Vodka xuất hiện tại Universal Studios Japan trong ngày hôm ấy.

Thậm chí, một số người ban đầu còn tưởng cả hai là nghệ sĩ biểu diễn hoặc nhân vật hóa trang chính thức của công viên.

Khi biết đây chỉ là hai người hâm mộ tự thực hiện màn cosplay, nhiều du khách càng cảm thấy thích thú. Sự chỉn chu trong trang phục, ngoại hình và cách cả hai nhập vai đã giúp bộ đôi trở thành một trong những điểm nhấn bất ngờ của chuyến tham quan.

Thám tử lừng danh Conan ra mắt lần đầu năm 1994 do Gosho Aoyama sáng tác, trước khi được chuyển thể thành anime vào năm 1996. Tác phẩm xoay quanh Shinichi Kudo, thám tử trung học bị Tổ chức Áo đen đầu độc và biến thành một cậu bé, sau đó lấy danh tính Conan Edogawa để tiếp tục điều tra các vụ án và truy tìm tung tích tổ chức này. Trong đó, Gin và Vodka là hai nhân vật phản diện xuất hiện ngay từ những chương đầu tiên, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong tuyến truyện chính, trở thành hình tượng quen thuộc đối với nhiều thế hệ người hâm mộ.

Anime Conan gây tranh cãi vì chất lượng giảm sút sau 30 năm Sau 30 năm phát sóng, Conan bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi phiên bản làm lại một tập phim kinh điển bị khán giả Nhật Bản chê tạo hình nhân vật, làm dấy lên lo ngại chất lượng của anime đang đi xuống.



