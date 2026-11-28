Căn nhà 2 tầng cách chân trụ điện gió khoảng 120m - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhiều hộ dân ở thôn Kợp, xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị) phản ánh việc các trụ tuabin thuộc dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 được dựng sát nhà ở và vườn cà phê. Họ sợ tiếng ồn khi tuabin vận hành, nguy cơ mất an toàn khi sinh hoạt, canh tác ngay dưới cánh quạt và mong địa phương cùng dự án có phương án hỗ trợ.

Nhà dựng trước, trụ điện gió đến sau

Bà Hồ Thị Bê (64 tuổi) cho biết gia đình lên thôn Kợp sinh sống từ năm 1996, trên mảnh đất rộng 5.000m2. Năm 2000, gia đình làm căn nhà 50m2 để sinh hoạt.

Từ năm 2025, gia đình cho người con trai thứ ba căn nhà này, nhưng vợ chồng anh bỏ hoang vì sợ ở sát điện gió, chuyển sang ở cùng bà Bê.

Anh từng tính sửa lại nhà để về ở nhưng rồi cũng không dám. Bà Bê lo tiếng ồn khiến con cháu không thể ở được.

Cách đây 4 tháng, khi trụ chưa được dựng, gia đình đã gửi 2 lá đơn cách nhau một tháng lên chính quyền.

"Trụ điện gió cách nhà chúng tôi 140m, tôi rất lo vì nguy hiểm cho bản thân và gia đình" - bà Bê nói.

Gần trụ nhất là căn nhà hai tầng vừa để ở vừa kinh doanh homestay, cách trụ 120m. Chủ nhà cho biết căn nhà được xây trước thời điểm dựng trụ. Trong lúc xây, xã yêu cầu tạm dừng chừng 10 ngày để nghiên cứu quy định về cự ly an toàn với trụ điện gió.

Hết thời hạn này, chủ nhà không nhận thêm văn bản nào của xã nên tiếp tục xây và sử dụng ổn định đến nay. Dù vậy, chủ nhà vẫn bất an vì nhà quá sát trụ và sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Cách trụ 170m là nhà của vợ chồng ông Cao Phương (59 tuổi). Hai vợ chồng sống trong căn nhà 70m2, trên khu đất 1ha gồm 400m2 đất thổ cư và vườn cà phê.

Ở gần đó, ông Phan Đình Tùng (61 tuổi) có vườn cà phê 5.000m2 nằm ngay dưới cánh quạt. Ông Tùng sợ tiếng ồn và nguy hiểm mỗi khi canh tác bên dưới, bởi "nhìn lên là thấy cánh quạt ngay đỉnh đầu". Ông đề xuất dự án có phương án đền bù vì đất và vườn cây bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bà Hồ Thị Bê có căn nhà cách trụ điện gió khoảng 140m - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chủ đầu tư sẵn sàng hỗ trợ bà con theo đúng quy định

Ông Phạm Huy Văn - Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng - cho biết xã chưa thống kê số hộ bị ảnh hưởng, nằm gần phạm vi bảo vệ an toàn của trụ điện gió. "Cũng có một số hộ dân trao đổi miệng thôi. Thực ra dự án này chưa đi vào hoạt động nên chưa rõ" - ông Văn nói.

Theo ông Văn, dự án điện gió Hướng Phùng 1 là dự án đầu tiên của xã này, được cấp chủ trương nhiều năm trước nhưng vướng mắc 3 - 4 năm rồi mới triển khai lại. Dự kiến cuối năm nay, 4 tuabin sẽ phát điện.

Ông Văn cho rằng lo lắng của bà con là chính đáng và xã sẽ phối hợp với chủ đầu tư để có giải pháp. Với con đường vào thôn bị trụ chắn, ông cho biết phía điện gió đã thống nhất với thôn sẽ làm con đường khác, đẹp hơn đường cũ.

Căn nhà 2 tầng (trái) và nhà bà Bê ở sát chân trụ điện gió - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trao đổi về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho biết theo quy định, việc giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện. Nếu có hỗ trợ, bồi thường thì sẽ làm theo hướng dẫn của xã, chủ đầu tư phối hợp chi trả. "Chính quyền hướng dẫn thì chủ đầu tư tuân thủ, hỗ trợ cho bà con theo đúng quy định, đúng luật" - vị này nói.

Theo nghị định 62 của Chính phủ, hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió là vùng giới hạn bởi nửa hình cầu có tâm là tâm chân cột, bán kính bằng khoảng cách xa nhất từ tâm chân cột đến mép ngoài cùng của cánh tuabin. Nghị định không ghi số mét cụ thể và không quy định cự ly tối thiểu từ trụ đến nhà dân. Chủ đầu tư phải công bố công khai mốc giới hành lang.

Đại diện chủ đầu tư nhận định đây là cách tính mới, phù hợp hơn, theo đó trụ có công suất khác nhau thì hành lang cũng khác nhau.

Trước thắc mắc của bà con, chủ đầu tư cho biết đang chờ bộ, ngành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định mới. Khi có hướng dẫn, chủ đầu tư sẽ phối hợp với địa phương lập phương án hỗ trợ cho các hộ nằm trong bán kính hành lang và làm theo hướng dẫn của các cấp.

Ông Phan Đình Tùng có vườn cà phê 5.000m2 nằm ngay dưới cánh quạt - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đại diện chủ đầu tư dự án cho hay sẽ thực hiện theo các phương án mà xã đưa ra để hỗ trợ bà con theo quy định - Ảnh: HOÀNG TÁO