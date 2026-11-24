Đường vào thôn Hướng Linh hư hỏng trầm trọng có phần do các công ty điện gió thi công - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ghi nhận tại tuyến đường vào thôn Cooc, nhiều đoạn mặt đường bê tông đã hư hỏng, chỉ còn đất và đá dăm, không bằng phẳng, xuất hiện những vũng nước sau mưa. Đây là tuyến đường chính phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong thôn nhưng hư hỏng nặng.

Đường bể nát sau thi công điện gió

Ông Hồ Văn Triền - Trưởng thôn Cooc - cho biết trước khi các dự án điện gió triển khai, một phần tuyến đường từ trục đường chính của xã vào thôn đã được bê tông hóa. Để phục vụ vận chuyển thiết bị điện gió, một số đoạn đường hẹp được mở rộng, rải cấp phối.

Tuy nhiên sau quá trình thi công, mặt đường bê tông bị hư hỏng do các thiết bị siêu trường siêu trọng vận tải thiết bị điện gió, hiện chủ yếu chỉ còn đá dăm.

Theo ông Triền, sau khi sáp nhập thôn, khu vực thôn Cooc cũ vẫn là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Nhiều học sinh tiểu học cũng phải đi qua tuyến đường này hằng ngày.

Theo biên bản làm việc ngày 26-4-2021 giữa Công ty cổ phần điện gió Hướng Hiệp 1, UBND xã Hướng Linh (cũ) và đại diện thôn Cooc, địa phương đồng ý tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng, cải tạo các tuyến đường bê tông liên thôn và đường đất để thực hiện dự án.

Doanh nghiệp cam kết nếu đường bị hư hỏng trong quá trình sử dụng sẽ sửa chữa, hoàn trả, bảo đảm chất lượng như yêu cầu ban đầu. Các bên cũng thống nhất mở tài khoản bảo lãnh ký quỹ với số tiền tối thiểu 800 triệu đồng. Khoản tiền này chỉ được giải tỏa sau khi việc hoàn trả đường được nghiệm thu chất lượng.

Trước tình trạng này, người dân nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri, mong muốn tuyến đường sớm được sửa chữa để thuận tiện đi lại, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thanh tra tỉnh ra hạn chót trong quý 4-2026

Đường vào thôn Cooc hư hỏng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Theo UBND xã Hướng Phùng, dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 cũng chưa thực hiện đầy đủ cam kết sửa chữa đường dân sinh.

Đối với dự án này, chủ đầu tư đã ký quỹ gần 2 tỉ đồng tại ngân hàng để bảo đảm việc sửa chữa đường. Tuy nhiên các tuyến đường ở thôn Hoong Mới (nay là thôn Hướng Linh) bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến địa phương phải bỏ kinh phí đầu tư sửa chữa. Đến nay, khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp vẫn chưa được giải tỏa.

Trước tình trạng doanh nghiệp chậm thực hiện cam kết, tháng 8-2026, UBND xã Hướng Phùng đã đề nghị Đoàn thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư dự án điện gió thực hiện trách nhiệm khắc phục hư hỏng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 chưa thực hiện đầy đủ cam kết sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng do ảnh hưởng trong quá trình thi công.

Vì vậy Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 3 khẩn trương hoàn trả các tuyến đường dân sinh theo hiện trạng ban đầu trong quý 4-2026.

UBND xã Hướng Phùng được giao chủ trì, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.