Người 'cha nuôi' mong chú khỉ mồ côi sau tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan được trở về núi rừng

Chú khỉ con có tên Lucky - thành viên đặc biệt của Vườn quốc gia Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng cuối thu, mây trắng lững lờ trôi trên đỉnh Bạch Mã. Anh Phan Sáu, nhân viên Trung tâm cứu hộ động vật Vườn quốc gia Bạch Mã, cầm theo bịch sữa tươi quen thuộc đến khu nuôi khỉ.

Vừa thấy bóng áo xanh kiểm lâm, chú khỉ nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng lập tức nhổm dậy, hú hét vang trời. Cánh cửa vừa mở, Lucky đã nhảy chồm lên người anh Sáu, quấn quýt như đứa trẻ chờ người thân trở về.

Anh Sáu nhẹ nhàng bế chú khỉ, tay đưa hộp sữa đến miệng. Lucky ngoan ngoãn uống từng ngụm, ánh mắt rưng rưng nhìn người bảo vệ rừng. Với chú khỉ nhỏ, vòng tay của anh Sáu dường như đã trở thành nơi thân thuộc nhất.

Chú khỉ Lucky được phát hiện nằm bên xác mẹ. Khỉ mẹ lúc đó đã mất do băng qua đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thì bị ô tô cán - Ảnh: THÚY HẰNG

Từ vòng tay mẹ đến vòng tay người cứu hộ

Hơn 6 tháng trước, anh Sáu cùng đồng nghiệp nhận được tin báo về một con khỉ mẹ bị xe tông chết khi băng qua đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã.

Khi đội cứu hộ đến nơi, khỉ mẹ đã nằm bất động giữa đường. Trên lưng khỉ mẹ vẫn còn một chú khỉ con đỏ hỏn, đôi mắt ngơ ngác.

"Tôi chẳng bao giờ quên hình ảnh chú khỉ con rúc đầu vào ngực mẹ để tìm bầu vú dù khỉ mẹ đã tắt thở, bất động. Nhiều anh em có mặt lúc đó cũng không kìm được xúc động vì thương chú khỉ con", anh Sáu nhớ lại.

Chú khỉ nhỏ sau đó được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc. Anh Sáu đặt tên chú là Lucky, nghĩa là may mắn, với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con vật nhỏ bé vừa mất đi mẹ.

Nhưng để Lucky có thể sống khỏe mạnh, những ngày đầu tiên là cả một quá trình chăm sóc đầy vất vả.

Người cha nuôi không quản ngày đêm

Ngày đầu về vườn, Lucky sợ hãi mọi thứ xung quanh. Hễ thấy người, chú khỉ lại co ro, tay ôm ngực rồi cuộn tròn người như một cách tự vệ.

"Lúc đó nó chẳng ăn uống được gì, cứ gầy rọm đi, nhìn mà chảy nước mắt. Tôi phải ở với nó, chăm bẵm từng tí, cho Lucky uống từng ngụm sữa", anh Sáu kể.

Thương chú khỉ nhỏ, hết giờ làm, anh Sáu xin lãnh đạo đưa Lucky về nhà chăm sóc để cho uống sữa cữ đêm. Sáng hôm sau, anh lại đưa chú lên vườn.

Cứ thế, những ngày đầu đời của Lucky gắn với sự chăm sóc của người nhân viên cứu hộ. Từng ngụm sữa, từng bữa ăn, từng lần tắm rửa đều được anh Sáu chăm chút.

Anh Phan Sáu - nhân viên cứu hộ Vườn quốc gia Bạch Mã - chăm sóc cho chú khỉ Lucky. Cái tên Lucky cũng do chính anh Sáu đặt cho chú khỉ với mong muốn chú sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh: NHẬT LINH

Chú khỉ Lucky trở thành đứa con nuôi được nhân viên của cả Vườn quốc gia Bạch Mã yêu thương - Ảnh: NHẬT LINH

Theo anh, Lucky khá kén ăn, chỉ cần ăn thức ăn lạ là có thể bị đau bụng. Vì vậy, anh phải theo dõi kỹ từng bữa ăn, chăm sóc và chơi cùng chú khỉ để Lucky dần thích nghi với môi trường mới.

May mắn, chú khỉ nhỏ ngày nào còn co ro, sợ hãi dần trở nên hoạt bát, thân thiện. Lucky nhận ra anh Sáu qua dáng áo xanh quen thuộc và luôn tìm cách nhảy lên người mỗi khi anh đến.

Không chỉ anh Sáu, những người làm việc tại Vườn quốc gia Bạch Mã cũng dành cho Lucky tình cảm đặc biệt. Có hoa quả ngon, mọi người đều dành một phần cho chú. Có món đồ chơi hay, ai cũng muốn mang lên cho Lucky.

Câu chuyện về Lucky cũng được nhân viên vườn kể cho nhiều đoàn khách du lịch nghe như một minh chứng cho công việc cứu hộ, bảo vệ động vật hoang dã. Một người phụ nữ ở Phú Lộc sau khi biết hoàn cảnh của chú khỉ nhỏ đã tài trợ sữa để Lucky có thêm điều kiện được chăm sóc tốt hơn.

Sữa tươi là món thức uống được Lucky yêu thích. Nhiều vị khách du lịch đến với Vườn quốc gia Bạch Mã đã thích thú cho Lucky uống sữa - Ảnh: NHẬT LINH

Hằng ngày Lucky tự nhiên chạy nhảy, leo trèo, chơi đùa ở khu cứu hộ khỉ - Ảnh: NHẬT LINH

Thương khỉ Lucky nhưng mong ngày chú trở về rừng

Những ngày trời nắng, anh Sáu thường đưa Lucky ra sân để tập leo trèo, làm quen với môi trường bên ngoài và rèn luyện các kỹ năng sinh tồn của loài khỉ.

Với anh, chăm sóc Lucky không chỉ là cho ăn, tắm rửa hay chơi đùa cùng chú khỉ nhỏ. Điều quan trọng hơn là giúp Lucky có thể sống độc lập, tự tìm thức ăn và thích nghi với môi trường tự nhiên.

Dù đã trở nên thân thiết, anh Sáu vẫn mong một ngày nào đó Lucky không còn cần đến vòng tay của mình.

"Sau này tôi mong nó có thể thuần thục được mọi kỹ năng của loài khỉ và được trở về với tự nhiên, vẫy vùng tự do giữa núi rừng Bạch Mã", anh Sáu chia sẻ.

Chú khỉ Lucky tự nhiên chơi đùa ở Vườn quốc gia Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết Lucky là một trong những động vật được vườn cứu hộ, chăm sóc khẩn cấp. Khi trưởng thành, chú sẽ được hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn và tái thả về tự nhiên.

Ở Bạch Mã, Lucky vẫn đang lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của những người làm công tác cứu hộ.

Với anh Sáu, niềm vui lớn nhất không phải là mỗi sáng được chú khỉ nhỏ nhảy chồm lên người, mà là một ngày nào đó nhìn Lucky tự tin chuyền cành, tìm thức ăn và hòa mình vào núi rừng.

Khi ấy, chú khỉ mang tên "May mắn" sẽ thực sự có được điều may mắn lớn nhất của cuộc đời mình: được sống giữa thiên nhiên, nơi vốn thuộc về chú.