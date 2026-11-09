Ngược dòng trước Atletico Madrid, Barcelona tiếp tục giữ ngôi đầu La Liga

Fermin Lopez giúp Barcelona ngược dòng trước Atletico Madrid - Ảnh: REUTERS

Đúng với tính chất trận đấu của những đội đang đua vô địch, khi cả Barcelona và Atletico đều tạo ra nhiều khó khăn cho nhau. 45 phút đầu chứng kiến rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ từ cả hai phía.

Atletico Madrid với lợi thế sân nhà gây bất ngờ bằng việc dồn ép trong những phút đầu. Có tới 2 lần họ tiến gần đến bàn thắng nhưng lại bỏ lỡ. Đầu tiên là pha thoát xuống đối mặt thủ môn của Julian Alvarez. Với đẳng cấp của mình, chân sút người Argentina đáng lẽ phải ghi được bàn thắng.

Nhưng anh lại chọn phương án đi bóng qua người thủ môn Joan Garcia. Kế hoạch này bị hóa giải một cách đơn giản, và Atletico chỉ được hưởng phạt góc. Ở tình huống kế tiếp thì đến lượt Marc Pubill đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Hai tình huống này cùng xảy ra vào phút thứ 6, chỉ cách nhau khoảng 40 giây.

Hơn 1 phút sau, đến lượt Barcelona đáp trả khi Pedri cũng sút trúng xà ngang. Thế trận cởi mở mang đến cảm giác bàn thắng sẽ đến sớm. Và điều đó thành hiện thực vào phút thứ 10, sau pha triển khai mạch lạc của Atletico Madrid.

Từ biên phải, Lee Kang In vẩy má ngoài điệu nghệ cho Alvarez băng xuống ở cánh đối diện. Lần này, anh chuyền vào trong thuận lợi cho Giuiano Simeone băng vào đệm bóng mở tỉ số.

Sau bàn thắng, Atletico Madrid lập tức tổ chức phòng ngự, bịt kín các khoảng trống khiến Barca không có nhiều thời cơ. Những pha phản công của đội chủ nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng Alvarez thì vẫn vô duyên.

Để rồi đến phút 44, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Barcelona đã có bàn gỡ. Tận dụng sự lúng túng của hậu vệ Atletico khi phá bóng không tốt, Fermin Lopez vung chân rất nhanh đưa bóng về góc xa để gỡ hòa.

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép khổng lồ. Lần này, hàng phòng ngự trứ danh của Atletico Madrid sụp đổ dễ dàng hơn. Sau nhiều lần bị đe dọa thì đến phút 66, họ đã phải nhận bàn thua tiếp theo.

Fermin Lopez chạy chỗ thông minh để xâm nhập vòng cấm mà không bị theo kèm. Cú sút tinh tế giúp anh hoàn tất cú đúp, đồng thời nâng tỉ số lên 2-1 cho Barcelona.

Trong thời gian còn lại, đội khách kiểm soát thế trận áp đảo, khiến Atletico Madrid không có nhiều bóng để tìm bàn gỡ. Chiến thắng 2-1 giúp Barca duy trì ngôi đầu La Liga với 33 điểm, hơn Real Madrid 3 điểm và Atletico 5 điểm.