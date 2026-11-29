Hai mẹ con Vũ Dậu - Khánh Linh - Ảnh: NVCC

Dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng tất cả những kỷ niệm ngày xưa đi hát cho chiến sĩ và đồng bào vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim NSƯT Vũ Dậu.

Tiếng hát khi ấy được cất lên trong sự tươi trẻ của cả một lớp người và cả một dân tộc. Chính trong nguy nan thì tình yêu đất nước và lòng tự hào về dân tộc càng được nhân lên.



NSƯT Vũ Dậu

Nghệ sĩ Vũ Dậu và chuyến đi mùa xuân

Đầu năm 1965, sau sự kiện "Vịnh Bắc Bộ", Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức một đoàn văn công khoảng 20 nghệ sĩ, trong đó có nhiều người của Đoàn Ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam) vào "tuyến lửa" Quảng Bình, Quảng Trị để phục vụ chiến sĩ và nhân dân.

Cùng đi ngoài vợ chồng Vũ Dậu (chồng bà là NSƯT Ngọc Hướng), còn có nhiều nghệ sĩ khác như nghệ sĩ múa Chu Thúy Quỳnh, các nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, Trần Hữu Pháp, Đức Minh, Xuân Giao, Hồng Quang, nhà văn Hải Triều, nhà thơ Anh Thơ…

Tất cả lắc lẻo trên một chiếc xe tải đơn sơ có hai dãy ghế băng dài ở hai bên, còn phía dưới trải chiếu để ngủ.

Đến thị xã Đồng Hới, cả đoàn nghe thấy tiếng ầm ào của máy bay phản lực Mỹ trên đầu. Cô tiểu thư Hà Thành chưa từng biết máy bay phản lực là gì nên rất sợ. Vũ Dậu kể với Tuổi Trẻ, đó cũng là lần cuối cùng bà cảm thấy sợ; sau này "không còn sợ bất cứ điều gì nữa".

Đoàn cứ thế đi đến các ụ súng/mâm pháo của bộ đội ta trực chiến hát cho các anh nghe. Mỗi tiểu đội khoảng 5-7 người. Diễn trong 30 - 45 phút, hết tiểu đội này lại đến các tiểu đội khác, kéo dài cả tháng trời.

Vũ Dậu sinh năm 1945, là "giai nhân" hát nhạc cách mạng và nhạc nhẹ nổi tiếng một thời - Ảnh: NVCC

Trong chuyến đi dài đó, có một buổi diễn phục vụ các chiến sĩ quân giải phóng đang tập kết trong rừng Cù Bạc (Vĩnh Linh, Quảng Trị cũ) chuẩn bị ra chiến trường - dù hơn nửa thế kỉ qua đi, vẫn còn nguyên y trong tâm trí người đàn bà hát.

Tờ mờ sáng, cả đoàn đã vội hành quân để kịp đến tối diễn ngay trong rừng. Trời đương mùa xuân, mưa nhớp nháp, đường trơn trượt. Máy bay phản lực chốc chốc lại bay ù ù. Mỗi lần như thế, mọi người lại vội tắt cây đèn măng xông.

Tới chừng 11h đêm, đoàn mới vào tới khu vực tập kết của bộ đội. Một sân khấu được dựng lên bằng cách ghép 3- 4 chiếc chiếu lại với nhau. Các chiến sĩ bộ đội ngồi xung quanh. Không đủ chỗ, có người trèo cả lên cây để xem và nghe hát thích thú.

Còn trên sân khấu dã chiến ngày ấy, nghệ sĩ hát vo, lúc đơn ca, lúc tốp ca, khi lại song ca. Bộ đội yêu cầu bài gì cũng đáp ứng cho bằng hết, múa và hát liên tục.

Không có micro; toàn bộ các tiết mục đều do một chiếc đàn accordion của nhạc sĩ Hồng Quang đệm. Chẳng sao cả. Vẫn đầy hạnh phúc và say mê.

Thế mà hết vèo 3 tiếng. Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đứng ra đại diện đoàn chúc các chiến sĩ ra mặt trận hoàn thành nhiệm vụ trước khi các nghệ sĩ trở về Quảng Bình. Đó là một chuyến đi trong mùa xuân đáng nhớ nhất đời mà bà không thể nào quên.

Gia đình NSƯT Vũ Dậu - Ảnh: NVCC

"Tiếng hát cất lên trong sự tươi trẻ của cả một lớp người..."

Vũ Dậu chia sẻ, trong chiến tranh, không ai biết trước được điều gì nhưng chẳng ai cảm thấy sợ hãi gì cả.

Mọi người rất hồn nhiên, trong trẻo. Cứ đi, cứ hát giòn vang và đầy nhiệt huyết. Tiếng hát khi ấy được cất lên trong sự tươi trẻ của cả một lớp người và cả một dân tộc. Chính trong nguy nan thì tình yêu đất nước và lòng tự hào về dân tộc càng được nhân lên. Mọi người hát trong tiếng cười và lắm khi là cả những giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi trên má.

Rồi Mỹ đánh phá miền Bắc, Đoàn Ca múa Trung ương tiếp tục cử nghệ sĩ đi biểu diễn khắp nơi. Bà nói "mình là lính văn công, vũ khí của mình là tiếng hát. Mình sẵn sàng đi hát bất cứ nơi đâu miễn Tổ quốc cần, nhân dân cần".

Trong quá trình đó, có những văn công đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Họ ở lại vĩnh viễn trong rừng già Trường Sơn cùng tiếng hát tuổi hai mươi của mình. Mỗi lần nghe có nghệ sĩ trong đoàn hi sinh, chẳng ai bảo ai, họ đều cảm thấy cần phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến hơn, say mê hơn.

Vợ chồng nghệ sĩ Vũ Dậu và Ngọc Hướng - Ảnh: NVCC

Bên cạnh các chiến trường, Vũ Dậu và đoàn còn thường xuyên làm công tác đối ngoại nhằm tuyên truyền về cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, đồng thời giới thiệu những bản sắc văn hóa của nước ta đến bạn bè quốc tế.

Trong đó nhớ nhất là chuyến đi 6 tháng nhân Hội nghị Paris (1973). Vũ Dậu có mặt trong đoàn nghệ sĩ gồm 60 người do ông Cù Huy Cận (nhà thơ Huy Cận) - lúc đó là Thứ trưởng Bộ Văn hóa - dẫn đoàn đi.

Ngoài lưu lại Paris hai tháng để biểu diễn phục vụ bà con Việt kiều và phục vụ các hoạt động liên quan đến Hội nghị Paris; đoàn còn đi lưu diễn nhiều nước khác. Chẳng hạn sang Ý (theo lời mời của Đảng Cộng sản Ý) và có đêm diễn ở một nhà hát tráng lệ tới 6 tầng (gấp nhiều lần Nhà hát Lớn Hà Nội).

Ở đó, Sài Gòn quật khởi (Hồ Bắc), Quê hương tôi (Xuân Tứ)… vang lên như một khúc tráng ca cho một Việt Nam lãng mạn mà kiêu hùng.

Nghe tiếng hát của NSƯT Vũ Dậu trong chương trình Phan Huỳnh Điểu - Cuộc đời vẫn đẹp sao năm 2024 - Video: HTV

Bài hát cuối cùng và lời thề khi về hưu

Tới năm 1989, Vũ Dậu lúc đó mới gần 50 tuổi đã "về hưu non". Lúc đó, con gái (ca sĩ Khánh Linh) mới bé xíu, con trai (cố nhạc sĩ Ngọc Châu) bắt đầu vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Đồng lương hưu ít ỏi của hai vợ chồng phải chia làm ba phần: một phần gửi nuôi bố chồng, một phần gửi mẹ đẻ và phần còn lại gia đình dùng.

Ban đầu, chồng bà, nghệ sĩ Ngọc Hướng làm thêm nghề phân kim, thử vàng; còn Vũ Dậu mở cửa hàng buôn bán quần áo nhưng không ăn thua. Cuộc sống gia đình nhiều lúc khó khăn trăm bề.

Nhờ gợi ý của bạn bè, hai vợ chồng quyết định vay mượn bạn bè, người thân để có một số vàng làm vốn đối ứng, bắt đầu nghề kinh doanh vàng.

Nhờ công việc này mà sau 10 năm, ngoài lo được cho gia đình, bà còn trả hết nợ nần, lo cho Khánh Linh vào Khoa Thanh nhạc và chăm sóc chồng khi ông phải phẫu thuật phình động mạch chủ cũng như phụng dưỡng bố chồng bị đột quỵ 8 tháng trước khi mất.

Nghệ sĩ về hưu ởi tuổi 45 và giã từ sân khấu, tập trung kinh doanh nuôi gia đình - Ảnh: NVCC

Nhiều nghệ sĩ về hưu vẫn đi hát bên ngoài; nhưng tuyệt nhiên, khán giả không còn nghe tiếng hát Vũ Dậu cất lên trên bất cứ sân khấu nào.

Bà chia sẻ với Tuổi Trẻ, khi nghỉ hưu, bà từng lập một lời thề: "Tôi nhất định không bán tiếng hát cho bất cứ ông bầu nào. Nghệ thuật là thứ khó nhất, tôi còn làm được; thì trở về cuộc sống đời thường, nhất định tôi sẽ làm bà chủ".

Trong buổi chia tay đơn vị, khi được yêu cầu phát biểu, nghệ sĩ đã đọc tặng mọi người bài thơ tự sáng tác:

"Trong phút chia tay tôi biết nói gì

Về những niềm vui, những giọt lệ thầm một đời ca sĩ

Tôi hát giữa cuộc đời vị kỷ, giữa đua chen giành giật của kiếp người

Cuộc đời tôi dù đã mấy mươi

Sao ngắn ngủi và dài lâu biết mấy

Trong phút chia ly tôi biết nói gì đây

Về những niềm vui, những giọt lệ thầm một đời ca sĩ

Sân khấu ơi giã từ mãi mãi

Bạn bè ơi xin chớ quên nhau".

Biệt ly của nhạc sĩ Dzoãn Mẫn cũng là bài hát cuối cùng NSƯT Vũ Dậu hát trên sân khấu.

Sau này, bà rất hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, trừ trường hợp thật đặc biệt; chẳng hạn chương trình Phan Huỳnh Điểu 90 - Cuộc đời vẫn đẹp sao nhân dịp sinh nhật tuổi 90 của ông.

Sau khi tiễn biệt chồng, rồi con trai.; hiện ở tuổi xế chiều, bà sống khép kín, theo Phật pháp - Ảnh: NVCC

Nghe lại NSƯT Vũ Dậu hát Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhạc sĩ Phú Quang có một bài hát phổ thơ rất nổi tiếng tên là Trong ánh chớp số phận. Vậy trong ánh chớp số phận đó, nghệ sĩ Vũ Dậu đã nhìn thấy gì? Bà nói "thấy hạnh phúc". Dù sinh ra trong một gia đình buôn bán nhưng cả nhà rất yêu nghệ thuật, nhất là nghệ thuật dân gian (chèo, cải lương, tuồng). Từ nhỏ bà đã rất mê ánh đèn sân khấu, thần tượng nghệ sĩ cải lương Kim Xuân (mẹ ruột NSND Như Quỳnh) như giới trẻ "đu" idol ngày nay và mong một ngày mình cũng trở thành nghệ sĩ. Rồi cuộc đời đúng như mơ ước; bà được làm công việc mà mình mong muốn, gặp người bạn đời lý tưởng yêu thương bà hết mực. Bà được đến chiến trường hát cho bộ đội và đồng bào nghe, rồi được xuất ngoại, mở mang tầm mắt cũng nhờ tiếng hát. Bà còn có hai đứa con tài giỏi, nối nghiệp cha mẹ. Dẫu cuộc đời không cho ai một điều gì trọn vẹn; chồng qua đời sớm, con trai sau đó cũng mất vì bệnh tật, tưởng chừng có lúc bà ngã gục, không vượt qua nổi; thì sau rốt, khi nhìn lại, bà vẫn nói "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao".