Nghệ sĩ Thanh Hoa hát ở Quảng Trị năm 1974 - Ảnh tư liệu

Ngoài 70 tuổi, tròn 60 năm đi hát, đã đứng trên không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ và vừa đứng trên sân khấu sân vận động quốc gia Mỹ Đình hát cùng ca sĩ trẻ trước hàng vạn khán giả trong chương trình Muôn sắc Việt Nam, thì những năm tháng cầm loa đứng hát giữa bãi cỏ, giữa rừng Trường Sơn những năm 1967-1975 vẫn là sân khấu đáng nhớ nhất của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Bà xúc động nhớ lại thời thanh niên sôi nổi của mình và của bạn bè hơn 50 năm về trước.

Người mẹ trẻ để lại con thơ lên đường

Sinh năm 1950, mới 16 tuổi, Nguyễn Thị Thanh (tên thật của nghệ sĩ Thanh Hoa) đã bắt đầu đứng trên sân khấu biểu diễn cho đồng bào, chiến sĩ.

Làm ca sĩ cho Đài Phát thanh Giải phóng, thời ấy ai cũng phải dùng một cái tên khác thay vì tên thật. Vậy là nghệ danh Thanh Hoa ra đời, nhanh chóng trở thành cái tên ca sĩ được yêu thích của đồng bào, chiến sĩ trên sóng phát thanh lúc bấy giờ.

Năm 1974, cuộc chiến giành hòa bình, thống nhất đất nước đang đi vào chặng gian lao để chạm tới thắng lợi cuối cùng. Tháng 6-1974, Đài Phát thanh Giải phóng được lệnh chuẩn bị tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ Thanh Hoa thời trẻ - Ảnh: NVCC

Lúc đó Thanh Hoa là ca sĩ hát chính của đài. Các con còn nhỏ, con gái đầu 2 tuổi và con trai mới 6 tháng nên Thanh Hoa thuộc diện không bắt buộc phải đi. Nhưng nghĩ tập thể cần mình, cuộc chiến cần mình, cô ca sĩ trẻ quyết để con ở nhà để lên đường.

Thanh Hoa không phải trường hợp ngoại lệ. Hầu hết mọi thanh niên miền Bắc lúc đó đều tự nguyện ra trận, nữ thì làm thanh niên xung phong, nam thì đi bộ đội. Ai cũng đặt trên vai mình một trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc.

"Nếu không đi, chúng tôi sẽ phải ru rú trong hầm trú ẩn mãi. Cho nên lúc đó ai mà được gọi tên để lên đường cũng rất hạnh phúc vì được đóng góp cho cuộc kháng chiến vĩ đại của đất nước", Thanh Hoa kể.

Cô ca sĩ ngoài 20 tuổi xuân ấy đã xung phong vào đoàn văn công để phục vụ bộ đội. Chuyến đi bắt đầu từ Thường Tín (Hà Tây, nay là Hà Nội), theo dọc Trường Sơn và dừng lại khá lâu ở Khe Sanh.

Ở đâu có nhiều bộ đội, đoàn văn công sẽ đến đó hát cổ vũ tinh thần chiến đấu, hát cho thương binh quên nỗi đau thể xác đang mang.

Chẳng có sân khấu lộng lẫy, Thanh Hoa đứng hát trên những bãi cỏ, bãi cát mênh mông. Vóc người nhỏ thỏ chỉ hơn 40kg, cô ca sĩ tay cầm một chiếc loa thay cho mic. Chiếc loa khiến giọng hát như người bị tịt mũi, vậy mà bộ đội say sưa nghe như nuốt từng lời những ca khúc của một thời lửa đạn: Rủ nhau đi hái măng rừng, Nổi lửa lên em, Cánh chim báo tin vui, Người con gái Pa kô, Chào đường 9 anh hùng...

Những kỷ niệm theo suốt cuộc đời

Thanh Hoa có rất nhiều kỷ niệm đi hát cho bộ đội trên dọc đường Trường Sơn những năm cuối cùng của cuộc chiến.

Đó là lần chị đến hát cho một đoàn thương binh. Ngày đó, đi hát tới đâu cô lại hỏi những người lính quê ở đâu, để chọn hát những bài phù hợp gợi nhắc nhớ quê hương những người lính.

Một anh quê ở Bắc Ninh yêu cầu hát bài Người ơi người ở đừng về. Thanh Hoa vui vẻ đáp ứng yêu cầu ngay. Nhưng bỗng đâu vang lên một giọng giận dữ: "Đau lắm! Đừng hát nữa, không nghe đâu!"

Thanh Hoa vội chạy ra chỗ anh thương binh vừa cất lời, thấy cánh tay anh hầu như đã rời ra, nhưng các bác sĩ không dám cưa bỏ vì không có thuốc sát trùng, thuốc tê. Họ phải buộc tạm cánh tay ấy, đợi đưa về trạm, có đủ thuốc sát trùng mới có thể phẫu thuật được.

Nhìn anh thương binh máu me đầm đìa, đau đớn, mặt tái mét, với cánh tay đen thui lủng lẳng ở dưới, Thanh Hoa đã khóc. Vừa khóc vừa tiếp tục hát tặng những thương binh. "Người ơi, người ở đừng về… " Câu hát ngân lên giữa những hàng nước mắt.

Thanh Hoa hát Cô gái Pa Kô - Video: YouTube Tiếng Hát Còn Xanh Mãi

Một kỷ niệm khác cũng in dấu ấn sâu đậm trong Thanh Hoa về những mất mát quá lớn của chiến tranh.

Một lần Thanh Hoa đến hát cho nhóm 3 chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ kho vũ khí trong rừng. Tám năm, ba người lính với hai chú chó làm nhiệm vụ đặc biệt. Tám năm họ chưa nhìn thấy một người phụ nữ nào.

Nên khi Thanh Hoa đến, đứng trước mặt họ, một cô gái bằng xương bằng thịt, một người lính đã đề nghị cô đứng yên một lúc để họ ngắm rồi hãy hát.

Câu nói ấy của người lính khiến Thanh Hoa không bao giờ quên. Nó khiến người nghệ sĩ nghĩ mãi về sự khốc liệt của chiến tranh: không chỉ có sự hy sinh trên chiến trường, những đau đớn về thể xác, chiến tranh còn cướp đi một cuộc sống bình thường tưởng như hiển nhiên ai cũng phải được hưởng.

Rồi ngày thống nhất cũng đến. Hôm đó, đoàn văn công vừa ở rừng về, dừng chân ở Đà Nẵng, thấy tất cả mọi người ùa ra đường. Chẳng ai quen ai, mọi người cứ ôm nhau hò hét vui sướng vì "thống nhất rồi, hòa bình rồi, được về với con rồi, được về với gia đình rồi…"

Người không biết hát thì hét, người biết hát thì họ ca mãi những bài ca chiến thắng. Thanh Hoa không nhớ nổi đã hát bao nhiêu bài, đã ôm bao nhiêu người và được bao nhiêu người ôm. Chỉ nhớ vai áo mình ướt đẫm nước mắt hạnh phúc ngày hòa bình.

Vì những kỷ niệm này mà bao năm qua, cứ mỗi lần hát những bài hát về một thời hoa lửa, Thanh Hoa lại không ngăn được nước mắt.