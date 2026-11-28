Nghệ sĩ Lê Thiện rất tích cực tham gia các chuyến về nguồn do thành phố tổ chức. Trong ảnh, bà thắp nhang mộ liệt sĩ trong chuyến về nguồn tại Đồng Tháp - An Giang tháng 7-2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Chiến tranh đi qua đã hơn 50 năm nhưng trở lại Trường Sơn, trở lại những địa điểm cũ, nơi từng xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, bà Lê Thiện vẫn đau nhói. Bởi bà là người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Lê Thiện vẫn nhớ như in thời đi giữa đạn bom để hát

Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng khi thành phố tổ chức các chuyến về nguồn, bà Lê Thiện luôn là người tích cực tham gia. Bà bảo từng là chiến sĩ nên ký ức về những ngày gian khó, đối diện hiểm nguy trùng trùng giữa đạn bom vẫn như in, như khắc trong lòng bà.

Lần đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại Quảng Trị năm 2022, bà Thiện cứ đi giữa hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ. Trời chiều miền Trung sương xuống lạnh vai nhưng bà cứ cố đi, cố thắp được nhiều nén nhang cho các liệt sĩ, càng nhiều càng tốt.

Thời gian cứ thế quay vun vút về gần 60 năm trước, khi bà còn trẻ lắm, cùng đồng đội đã từng đến Trường Sơn để hát cho những chàng trai cũng trạc tuổi bà đang chiến đấu anh dũng nơi đây.

Bà chắc chắn rằng hẳn là có liệt sĩ nào đó đang nằm ở nghĩa trang Trường Sơn này đã từng nghe bà hát.

Vậy là bà cứ đi, giữa chiều muộn chuyển sang đêm, gió Trường Sơn lồng lộng. Bà Thiện lạc giọng: "Các anh nằm đây, có đồng chí nào năm 1971 từng nghe tôi hát bài Khốc hoàng thiên không? Tôi hát lại cho các đồng chí nghe nhé!".

Rồi bà vừa hát vừa khóc nghẹn. Hơn 80 văn nghệ sĩ, lãnh đạo trong chuyến đi đó im lặng lắng nghe và rớt nước mắt.

Lần đó vì tuổi cao, vì đi nhiều, vì nhiễm lạnh nên sau chuyến viếng nghĩa trang bà Lê Thiện phải nhập viện khiến mọi người trong đoàn hết hồn. Nhưng sau đó bà đã trấn an mọi người: "Tôi ổn mà, tôi là chiến sĩ, mấy vụ này nhằm nhò gì, mọi người cứ yên tâm nha!".

Bà Lê Thiện (bìa phải) trong chuyến về nguồn tại Quảng Trị năm 2022 - Ảnh: LINH ĐOAN

Lê Thiện và hành trình của người nghệ sĩ cách mạng

Con đường trở thành nghệ sĩ cách mạng của bà Lê Thiện giống như định mệnh. Trong cuốn sách Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu, ông Nguyễn Ngọc Bạch, vốn là Trưởng đoàn Văn công Nam Bộ (sau này là là Trưởng đoàn cải lương Nam Bộ) đề cập:

"Sau Hiệp định Geneve, khoảng cuối năm 1954, trên 100 đứa con văn nghệ Nam Bộ đã rời miền Nam ra miền Bắc tập kết. Các nghệ sĩ này từ các đoàn văn công nhập lại thành một đoàn mang tên Đoàn văn công Nam Bộ".

Khoảng đầu năm 1955, do yêu cầu phục vụ quân đội và nhân dân, đoàn tách ra thành Đoàn Văn công Quân đội Nam Bộ và Đoàn Văn công Nhân dân Nam Bộ. Đoàn nhận lệnh vào Liên khu V phục vụ đồng bào trước lúc chuyển quân tập kết cuối cùng.

Đó là lý do khiến cô bé Lê Thiện quê ở Bồng Sơn (Bình Định cũ) mới chừng 12 tuổi có cơ duyên theo nghiệp hát.

Bà Lê Thiện thời trẻ, hoạt động ở Đoàn cải lương Nam Bộ trên đất Bắc. Ảnh bà cùng ông Dương Ngọc Thạch trong vở Khuất nguyên - Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang cung cấp

Lần đó thấy cô bé coi hát mê mệt, ông Xuân Phong, kêu bà tới cúi gập người coi tay có chạm chân được không. Bà làm được, vậy là ông tuyển vô đoàn, cho hát cặp, diễn cặp với một bạn nam nhí trong đoàn là Phan On.

Lý ra còn có anh trai bà Thiện theo đoàn, nhưng vì một số trục trặc nên không đi, chỉ có cô út Lê Thiện đã trở thành chiến sĩ - nghệ sĩ. 13 tuổi, Lê Thiện theo đoàn ra Bắc. Tưởng đi 2, 3 năm, ai dè chiến tranh phân ly, bà biền biệt quê nhà suốt 21 năm trời.

Từ những ngày đầu còn khóc sưng mắt vì nhớ nhà, bé Lê Thiện đã dần được rèn luyện sự cứng cỏi, bản lĩnh. Các diễn viên trong đoàn học đủ thứ từ ca hát, múa, diễn xiếc, ca tân nhạc tới cải lương… để có thể đảm nhiệm bất cứ vị trí nào trong tình trạng thiếu thốn nhân lực.

Nghệ sĩ Lê Thiện diễn vai Thần phi Nguyễn Thị Anh trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang - Ảnh: LINH ĐOAN

Những buổi biểu diễn dã chiến trên bãi đất trống, tịt mịt tù mù với ngọn đèn măngxông. Vậy mà nghệ sĩ vẫn hát say sưa, quân dân mải mê theo dõi. Có những buổi hát trong điều kiện bom đạn không có mắt, người nghệ sĩ - chiến sĩ có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Rồi có những lần băng rừng tới điểm diễn, những cô gái chàng trai mới đó còn trò chuyện rôm rả, vậy mà một trận pháo bất ngờ khiến có người đã mãi mãi nằm lại giữa đất lạnh.

Nhớ lần Nhà hát Trần Hữu Trang về nguồn tưởng nhớ soạn giả Trần Hữu Trang, bà Lê Thiện bằng kinh nghiệm trên chiến trường của mình đã kể cho diễn viên trẻ nghe về sức tàn phá kinh khủng của những trận bom.

Có những loại bom mà khi bỏ xuống là không còn gì, tất cả như một thứ bột mịn. Bởi thế, soạn giả Trần Hữu Trang hy sinh mà mộ ông chỉ là mộ gió vì thân thể ông và đồng đội đã không còn gì sau trận bom kinh khủng năm ấy.

Sự khốc liệt đó bà Thiện đã từng chứng kiến nhiều lần trên chiến trường ác liệt. Mỗi lần như thế bà đau đớn nhưng không bị "dọa sợ". Vì thời cuộc và lý tưởng cao đẹp, những gởi gắm yêu thương của đồng đội ngã xuống đã khiến nỗi đau của bà hóa thành bản lĩnh thép.

Cứ bất chấp đạn bom, nghệ sĩ cũng là chiến sĩ, đem lời ca tiếng hát của mình để động viên, thúc giục mọi người cùng bền lòng, vững chí, chiến đấu cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Sau 1975, bà Lê Thiện và một số nghệ sĩ từ Đoàn cải lương Nam Bộ từ Bắc xuôi vào Nam. Bà là một trong những người đầu tiên gầy dựng nên Nhà hát Trần Hữu Trang. Với vị trí Phó Giám đốc nhà hát, bà vẫn phát huy tinh thần người lính thuở nào, dẫn các nghệ sĩ trẻ bôn ba lưu diễn khắp nơi, nhất là những dịp Tết. Bà còn dẫn nghệ sĩ qua đến tận chiến trường Campuchia diễn cho quân dân xem. Sự xông xáo của bà khiến tất cả diễn viên trẻ Nhà hát Trần Hữu Trang ngày ấy đều yêu quý gọi bà là "bố Lê Thiện". Nghệ sĩ từ tài danh đến các bạn trẻ đều nể tính cách của bà Thiện ngày còn lãnh đạo nhà hát. Một người biết sống vì mọi người, đặt lợi ích tập thể lên tất cả. Bởi bà là nghệ sĩ - chiến sĩ nên bà biết mình cần sống xứng đáng với những đồng đội đã hy sinh thân mình vì đất nước, sống trọn vẹn với lý tưởng của người nghệ sĩ cách mạng.