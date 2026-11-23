Soạn giả Điêu Huyền - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Quốc Huy, cháu ngoại soạn giả Điêu Huyền, từ Mỹ đã trải lòng khi mấy chục năm trôi qua Tiếng hò sông Hậu của ông Điêu Huyền vẫn được tôn vinh, vẫn được khán giả yêu mến.

Tiếng hò sông Hậu là kịch bản phải nhắc đến trong sự nghiệp sáng tác của soạn giả Điêu Huyền. Đây là vở cải lương tiêu biểu cho sự nổi dậy của người nông dân phải chịu cảnh ức hiếp, một cổ hai tròng.

Cháu ngoại soạn giả Điêu Huyền bày tỏ xúc động

Con cháu soạn giả Điêu Huyền dù ở Việt Nam hay hải ngoại đều rất hạnh phúc khi tác phẩm của ông Điêu Huyền tiếp tục được dựng lại, gìn giữ cho nhiều thế hệ sau.

Lần dựng lại này với ông Huy quá đặc biệt, vì đợt diễn vở cũng đúng dịp giỗ lần thứ 43 của ông Điêu Huyền. Với gia đình, đó là sự trùng hợp rất thiêng liêng.

Được Đoàn cải lương Tây Đô cập nhật hình ảnh nên dù ở xa ông Huy vẫn rưng rưng khi thấy trước đêm diễn đoàn đã sửa soạn mâm cơm ấm cúng để tri ân, tưởng nhớ soạn giả Điêu Huyền.

Ông Huy viết: "Bàn hương khói trang trọng ngay tại sân khấu, trong phối cảnh vở cải lương Tiếng hò sông Hậu được công diễn tối cùng ngày.

"Tiếng hò" lại được vang lên, từng nén hương được thắp lên ngay trên sân khấu giữa ánh đèn, khung cảnh quê hương sông nước Cần Thơ nơi ngoại sinh ra.

Thiêng liêng và ý nghĩa đến vậy, như thể ngoại vẫn còn ở đó, vẫn đang ngồi xem lại những vở diễn của mình, vẫn đang mỉm cười với con cháu, đồng nghiệp và với khán giả".

Một đoạn trong vở Tiếng hò sông Hậu - Video: LINH ĐOAN

Trong niềm xúc động dâng trào, ông Huy gởi lời cám ơn đến lãnh đạo, các ban ngành, Đoàn cải lương Tây Đô vì đã không quên người soạn giả của quê hương. Đã dành cho ông một buổi giỗ trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

"43 năm xa cách nhưng ngoại vẫn còn ở lại, trong từng câu hát, từng tiếng hò trên chính sân khấu quê hương của mình.

Ông ngoại ơi, con cháu luôn nhớ và biết ơn ông ngoại, tự hào khi nhắc đến soạn giả Điêu Huyền" - ông Huy thốt lên.

Lãnh đạo và ê kíp sáng tạo vở Tiếng hò sông Hậu đốt nhang tưởng nhớ soạn giả Điêu Huyền - Ảnh: Đoàn cải lương Tây Đô

Nghệ sĩ Quế Trân (phải) vai Lài và Hồng Thủy (vai Bà Tư) trong vở Tiếng hò sông Hậu - Ảnh: LINH ĐOAN

Soạn giả Điêu Huyền và những tác phẩm sống mãi

Trên bia mộ ông Điêu Huyền ghi thông tin ông tên thật là Phạm Văn Điều (lấy bút danh là Điêu Huyền). Ông sinh ngày 6-1-1915 tại làng Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ. Ông mất ngày 12-11-1983.

Ông Điêu Huyền có nhiều kịch bản sống mãi trong lòng khán giả yêu cải lương như Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa, Giông tố đêm thu…

Tiếng hò sông Hậu là vở diễn phải nhắc đến trong lịch sử cải lương Nam Bộ vì cất lên tiếng nói thống khổ, rất chân thực của người nông dân Nam Bộ bị địa chủ, thực dân Pháp chà đạp, vơ vét đến tận cùng phải phẫn uất vùng lên.

Chừng 50 năm trước, Tiếng hò sông Hậu làm say mê khán giả mộ điệu với bản dựng của Đoàn Sài Gòn 2, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Diệp Lang, Giang Châu, Hồng Nga, Ngọc Bích, Tuấn Thanh, Tư Rọm…

Lê Tứ (vai Thừa) và Phương Anh (vai Chơn) - Ảnh: LINH ĐOAN

Cuộc đối đầu giữa những người nông dân với bọn địa chủ, quân Pháp - Ảnh: LINH ĐOAN

Bản dựng đó đến nay vẫn được xem là bản dựng kinh điển, là chuẩn mực cho các thế hệ nghệ sĩ sau này học hỏi theo. Từng vai diễn đã trở thành dấu ấn trong lòng khán giả như Hội đồng Dư, Chơn, Thừa, Lài, Bà Tư…

Chính vì quá nổi tiếng nên các đạo diễn sau này dựng lại Tiếng hò sông Hậu ít nhiều đều có áp lực. Như với bản dựng của Cần Thơ dịp này là qua bàn tay của đạo diễn Lê Nguyên Đạt.

Vài năm gần đây, từ đạo diễn Hoa Hạ, đến Kim Phương, Lê Nguyên Đạt, ba bản dựng Tiếng hò sông Hậu đều có ba màu riêng. Mỗi người sẽ khai thác vở theo quan điểm, cách nhìn của mình.

Có thể khán giả sẽ thích bản dựng của đạo diễn này hơn bản dựng của đạo diễn kia, nhưng không thể phủ nhận mỗi đạo diễn đều có sự trân trọng giá trị của kịch bản Tiếng hò sông Hậu và tìm cách thể hiện sự trân trọng ấy theo cách cảm riêng.