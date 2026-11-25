Bệnh viện đa khoa quốc tế Anh Minh trước khi bị cưỡng chế, từng được bán đấu giá và người trúng đấu giá là Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo cáo trạng, bà Trương Thị Tuyết Nga trước đây từng làm giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (nay là Bệnh viện Đa khoa quốc tế Anh Minh), địa chỉ số 15-16 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Năm 2023, Công ty cổ phần Việt Nam Thịnh Phát do bà Phan Thị Ngân làm người đại diện pháp luật trúng đấu giá bệnh viện này.

Ngày 6-12-2024, công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, diện tích 2.693,5m².

Phần đất này tiếp giáp khu đất đang có tranh chấp giữa Công ty cổ phần Xây lắp 5 và Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh. Tranh chấp đang được TAND khu vực 7, TP.HCM thụ lý giải quyết.

Bà Nga ủy quyền cho Hà Mạnh Hùng tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trên.

Ngày 28-1-2026, bà Ngân thuê người dọn dẹp khuôn viên bệnh viện, di dời cổng inox cũ về phía khuôn viên phòng khám đa khoa Anh Minh để lắp cổng mới. Sau đó, bà cho thợ đào hai hố móng nằm trong phần đất thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Việt Nam Thịnh Phát để chuẩn bị dựng trụ cổng.

Theo cáo trạng, khi biết việc này, bà Nga gọi điện cho Hùng, yêu cầu thuê người cản trở, không cho bà Ngân thi công.

Khoảng 11h ngày 30-1-2026, Hùng gọi điện cho Trương Tuấn nhờ giới thiệu 2-3 người hỗ trợ giữ nguyên hiện trạng khu đất.

Tuấn sau đó liên hệ Trần Đức Minh và rủ thêm Lê Hoàng Phong, Nguyễn Minh Tiến cùng hai người khác, trong đó có một người tên Trí và em của Trí (chưa rõ lai lịch), đến quán cà phê phía sau bệnh viện.

Tại đây, Hùng đưa sơ đồ bản vẽ thửa đất và nói với nhóm người này rằng khu đất là của bà Nga, đang có tranh chấp với bà Phan Thị Ngân. Hùng hứa trả công 2 triệu đồng/người/ngày và yêu cầu bằng mọi giá không cho phía bà Ngân thi công trụ cổng.

Sau đó Hùng dẫn nhóm người đến vị trí chuẩn bị thi công, yêu cầu thực hiện theo thỏa thuận. Hùng nói nếu công an đến thì để mình xử lý, rồi rời đi.

Khi nhóm thợ đang trộn bê tông chuẩn bị đổ trụ cổng, Tiến đến ngăn cản, yêu cầu phải có giấy tờ mới được thi công. Phong và Trí thay nhau đứng vào các hố trụ sắt đã đào sẵn để không cho thợ đổ bê tông. Nhóm này còn chửi bới, văng tục, ngăn cản việc thi công.

Anh Phạm Ngọc Thành, nhân viên Công ty cổ phần Xây lắp 5, đến giải thích việc bà Ngân thi công trụ cổng là hợp pháp và có giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên, nhóm người do Hùng thuê vẫn tiếp tục ngăn cản, lớn tiếng cự cãi, khiến nhiều người tập trung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Sau khi nhận trình báo, Công an phường Hạnh Thông mời Hùng, Tuấn, Phong, Tiến và Minh về trụ sở làm việc.

Cáo trạng xác định sau đó Hùng trả 20 triệu đồng tiền công. Tuấn nhận tiền rồi chia cho các thành viên, trong đó Tuấn được 1,8 triệu đồng, Phong, Tiến và Minh mỗi người được 1,75 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hùng là người chủ mưu, đứng ra thuê Tuấn, Minh, Tiến, Phong và trực tiếp chỉ đạo nhóm này ngăn cản việc thi công trụ cổng.

Hùng biết rõ ranh đất và việc xây dựng trụ cổng của Công ty cổ phần Việt Nam Thịnh Phát là hợp pháp nhưng vẫn đưa thông tin khu đất đang tranh chấp để thuê người ngăn cản.

Ngoài ra, cáo trạng còn nêu Hùng sử dụng điện thoại nhắn tin cho lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Giám đốc Công an TP.HCM, tố cáo bà Ngân cùng các đối tượng xã hội đen phá hoại, chiếm đoạt tài sản của bà Nga. Ngày 2-2-2026, Hùng làm đơn tố cáo bà Ngân đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Tuy nhiên, Hùng không trực tiếp chứng kiến việc bà Ngân và nhân viên di dời cổng sắt, các thiết bị vui chơi trẻ em mà chỉ nghe bà Nga kể lại, sau đó tự thêm nội dung về việc phá hoại, cướp tài sản để trình báo công an.

Cáo trạng xác định hành vi của Hà Mạnh Hùng, Trương Tuấn, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Minh Tiến và Trần Đức Minh đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.

Đối với Trí và em của Trí, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét, khi đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.