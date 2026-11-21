Bốn bị can trong nhóm đua xe, gây rối bị khởi tố - Ảnh: T.Q.

Ngày 20-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh (18 tuổi, trú xã Phước Dinh, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Bốn bị can này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin ban đầu, tối 17-10, Trần Văn Thanh nhắn tin trên mạng xã hội rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy trên các tuyến đường ở phường Đông Hải và phường Phan Rang (Khánh Hòa).

Đến 0h20 ngày 18-10, nhóm này nhập đoàn với một nhóm khác, cùng lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi, la hét tại đường 16-4 và khu vực quảng trường 16-4.

Nhiều người trong nhóm này còn quay video các hành vi trên rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Theo cảnh sát, sau khi đăng lên mạng xã hội, có thêm hơn 30 thanh niên khác kéo đến tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây rối ở đường 16-4 - Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, lực lượng công an đã xác định được hơn 60 thanh thiếu niên có hành vi đua xe, gây rối và cổ vũ đua xe trái phép.

Chiều 18-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp công an các xã, phường liên quan tổ chức cho các thanh thiếu niên này đến dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Hoạt động này nhằm giúp các em nhận thức rõ sai phạm, trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha anh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vai trò của những người liên quan, xử lý theo quy định.

Đưa 35 thanh niên đua xe, gây rối đi chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ 35 thanh niên có hành vi tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép được đưa đến dọn vệ sinh, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.



