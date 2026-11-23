Nhóm thanh thiếu niên xịt hơi cay người đi đường - Ảnh cắt từ clip

Ngày 23-11, Công an phường An Khánh (TP.HCM) đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xử lý nhóm 4 thanh thiếu niên dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 29-10, một người dân đang đi trên đường Nguyễn Cơ Thạch thì bất ngờ bị nhóm thanh thiếu niên đi xe máy dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Phát hiện sự việc, nạn nhân đuổi theo nhóm này đến khu vực gần giao lộ Mai Chí Thọ.

Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên tiếp tục dùng bình xịt hơi cay chống trả rồi tăng ga bỏ chạy. Đến ngày 2-11, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân và phối hợp Phòng PC02 khẩn trương truy xét những người liên quan.

Qua xác minh, ngày 4-11, lực lượng chức năng triệu tập 4 thanh thiếu niên để làm rõ vụ việc, đồng thời thu giữ hai xe máy và một bình xịt hơi cay nhãn hiệu NATO. Kết quả giám định xác định bình xịt này thuộc danh mục công cụ hỗ trợ.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã tự đặt mua bình xịt hơi cay trên mạng xã hội, sau đó rủ nhau đến khu vực Sala tìm người đi đường để xịt với mục đích "trêu đùa, thỏa mãn niềm vui".

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Quân (21 tuổi) và N.H.T.K. (17 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai người còn lại là H.Q.B. (15 tuổi) và T.H.Q.V. (14 tuổi) được chuyển xử lý vi phạm hành chính do chưa đủ 16 tuổi.

Công an phường An Khánh khuyến cáo hành vi sử dụng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Cơ quan công an đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tự ý mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép hoặc tụ tập thực hiện hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an phường An Khánh