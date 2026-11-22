Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tống đạt quyết định khởi tố bị can Chí - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 22-11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Chí (33 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 28-4-2026, bà Đ.T.K. (53 tuổi, ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) đang trông quán nước thì Chí đến mua cà phê.

Lợi dụng sơ hở, Chí dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà K., sau đó giật sợi dây chuyền trên cổ bà K. rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Qua công tác rà soát và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an đã bắt giữ Chí.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.