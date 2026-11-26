Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông tin một số vấn đề báo chí đặt ra tại hội nghị giao ban báo chí quý 3 năm 2026 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin đến các cơ quan báo chí quy chế phối hợp giao ban báo chí về những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn thành phố, vừa được Thành ủy Cần Thơ ban hành.

Theo quy chế này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ sẽ chủ trì tham mưu tổ chức giao ban báo chí khi phát sinh vấn đề, sự kiện, vụ việc quan trọng, nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn thành phố có tác động hoặc khả năng tác động lớn đến thông tin báo chí, truyền thông, dư luận xã hội và không gian mạng.

Phát sinh thông tin trên báo chí, truyền thông hoặc không gian mạng có nội dung chưa thống nhất, có nhiều cách hiểu hoặc cần được kịp thời làm rõ, cung cấp thông tin chính xác.

Khi có vấn đề được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông và dư luận xã hội quan tâm, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền.

Theo yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy hoặc yêu cầu của Trung ương (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, giải quyết vụ việc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chuyên môn về vụ việc thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời và thống nhất; đồng thời chủ động cập nhật, cung cấp thông tin khi có diễn biến mới hoặc khi Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ quan có liên quan đề nghị phối hợp.

Việc tổ chức giao ban báo chí theo quy chế nêu trên là giao ban đột xuất hoặc theo chuyên đề, không thay thế giao ban báo chí định kỳ hằng quý do UBND thành phố chủ trì.