Qua xác minh, Thanh tra TP Cần Thơ phát hiện nhiều cán bộ có thiếu sót trong kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh: LÊ DÂN



Ngày 26-11, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Thanh tra TP Cần Thơ vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố kết quả kiểm soát xung đột lợi ích năm 2026.

Theo báo cáo, có 85 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập với tổng cộng 3.319 người, đạt tỉ lệ 100%. Việc công khai bản kê khai cũng đạt 100%, trong đó 98,58% được thực hiện bằng hình thức niêm yết, số còn lại được công bố tại cuộc họp.

Đối với công tác xác minh tài sản, thu nhập, thành phố tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên 79 trường hợp có nghĩa vụ kê khai tại 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua xác minh, Thanh tra thành phố đã ban hành 79 kết luận. Trong đó, chỉ có 2 trường hợp kê khai đúng quy định; 31 trường hợp bị kiến nghị rút kinh nghiệm, 45 trường hợp bị kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 trường hợp bị kiểm điểm trách nhiệm do không trung thực trong giải trình liên quan đến tài sản, thu nhập.

Trường hợp bị kiểm điểm trách nhiệm là bà B.T.T.N., công tác tại Văn phòng HĐND và UBND xã Châu Thành. Người này bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có hành vi không trung thực trong giải trình.