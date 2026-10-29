Cần Thơ quy định mới về phát ngôn, yêu cầu cung cấp thông tin trong 24 giờ khi có vụ việc bất thường

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (hàng chủ tọa, thứ hai từ phải sang) chủ trì phiên họp báo thường kỳ do UBND thành phố tổ chức - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 29-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cung cấp đến các cơ quan báo chí quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Cần Thơ, có hiệu lực từ ngày 28-10.

Theo đó, quy chế quy định người phát ngôn của UBND thành phố gồm: Chủ tịch UBND thành phố; người được Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ là người phát ngôn thường xuyên; người có trách nhiệm thuộc UBND thành phố được chủ tịch UBND thành phố ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn về những vấn đề cụ thể được giao.

UBND thành phố Cần Thơ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí qua các hình thức: tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến); đăng tải nội dung trên cổng thông tin điện tử thành phố, trang mạng xã hội chính thức của UBND thành phố; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Gửi thông tin báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại họp báo định kỳ của UBND thành phố tổ chức theo quy định hoặc thông qua các cuộc họp báo đột xuất được UBND thành phố giao nhiệm vụ cho một cơ quan đầu mối tham mưu thực hiện.

UBND thành phố Cần Thơ cũng quy định cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm theo các hình thức:

Hằng tháng cung cấp thông tin cho báo chí, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang, kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của UBND thành phố.

Tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định.

Đặc biệt, UBND thành phố Cần Thơ cũng quy định việc phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường khi xảy ra các sự kiện, vấn đề có tác động lớn trong xã hội trên địa bàn thành phố: chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm UBND thành phố tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch.

Hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm UBND thành phố xác định vụ việc có tác động hoặc có nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch.

Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố đã được nêu trên báo chí.

Khi xác định rõ căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật trên địa bàn thành phố, người phát ngôn phản hồi bằng văn bản nêu rõ căn cứ, yêu cầu cải chính theo quy định pháp luật.