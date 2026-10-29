Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cần Thơ quy định mới về phát ngôn, yêu cầu cung cấp thông tin trong 24 giờ khi có vụ việc bất thường

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

UBND thành phố Cần Thơ ban hành quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó có quy định cung cấp thông tin hằng tháng cho báo chí.

Cần Thơ quy định mới về phát ngôn trên báo chí - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (hàng chủ tọa, thứ hai từ phải sang) chủ trì phiên họp báo thường kỳ do UBND thành phố tổ chức - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 29-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cung cấp đến các cơ quan báo chí quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Cần Thơ, có hiệu lực từ ngày 28-10.

Theo đó, quy chế quy định người phát ngôn của UBND thành phố gồm: Chủ tịch UBND thành phố; người được Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ là người phát ngôn thường xuyên; người có trách nhiệm thuộc UBND thành phố được chủ tịch UBND thành phố ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn về những vấn đề cụ thể được giao.

UBND thành phố Cần Thơ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí qua các hình thức: tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến); đăng tải nội dung trên cổng thông tin điện tử thành phố, trang mạng xã hội chính thức của UBND thành phố; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Gửi thông tin báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại họp báo định kỳ của UBND thành phố tổ chức theo quy định hoặc thông qua các cuộc họp báo đột xuất được UBND thành phố giao nhiệm vụ cho một cơ quan đầu mối tham mưu thực hiện.

UBND thành phố Cần Thơ cũng quy định cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm theo các hình thức:

Hằng tháng cung cấp thông tin cho báo chí, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang, kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của UBND thành phố.

Tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố theo quy định.

Đặc biệt, UBND thành phố Cần Thơ cũng quy định việc phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường khi xảy ra các sự kiện, vấn đề có tác động lớn trong xã hội trên địa bàn thành phố: chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm UBND thành phố tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch.

Hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm UBND thành phố xác định vụ việc có tác động hoặc có nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch.

Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố đã được nêu trên báo chí.

Khi xác định rõ căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật trên địa bàn thành phố, người phát ngôn phản hồi bằng văn bản nêu rõ căn cứ, yêu cầu cải chính theo quy định pháp luật.

Cần Thơ quy định mới về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 3.Chủ tịch phường nói gì về phương tiện tự chế bằng thùng phuy khiến 2 học sinh tử vong?

Chủ tịch UBND phường Vị Tân (TP Cần Thơ) cho hay phương tiện khiến 2 học sinh tử vong khi qua kênh được người dân tự chế từ các thùng phuy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quy chế Phát ngôn Họp báo UBND thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin báo chí

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất