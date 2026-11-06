Nên bỏ quy định dùng văn bằng 2 miễn ngoại ngữ đầu vào đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ?

Nhiều bạn đọc tranh luận sôi nổi liên quan đến việc đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh- Ảnh minh họa: AI

Sau bài viết "Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh", đăng trên Tuổi Trẻ hôm 5-11, nhiều bạn đọc tranh luận sôi nổi liên quan đến việc đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh.

Học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh chỉ để đủ điều kiện học thạc sĩ?

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh đã tăng từ 32.489 người (năm 2023) lên 52.129 người (2025). Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025.

Bạn đọc Anh Ba Ton - chia sẻ hiện nay, khi mở Facebook lên, các quảng cáo tuyển sinh từ xa ngành ngôn ngữ Anh hiện lên nhiều "như nấm mọc sau mưa", điều kiện để được theo học cũng rất đơn giản.

Một số bạn đọc cho biết vì chưa học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh từ xa nên không biết quy trình đào tạo ra sao, nhưng thấy có nhiều người học thạc sĩ chọn học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để làm điều kiện đầu vào và đầu ra ngoại ngữ, nhưng thực tế khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản vẫn còn "gãy lên gãy xuống".

Theo bạn đọc Mai Nguyễn, những người muốn thi nâng hạng nghề nghiệp hay học thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí làm phó giáo sư sẽ học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để thay thế B1, B2. Và tình trạng không nói nổi câu tiếng Anh nào là phổ biến.

"Việc học ngôn ngữ Anh biến tướng vì nhiều người học văn bằng 2 để nộp vào đủ điều kiện học lên cao học, thực chất thì ít mà chủ yếu lấy tấm bằng là nhiều", bạn đọc Duy chia sẻ.

Còn bạn đọc Anh Nông Dân cho rằng chỉ cần bỏ quy định miễn yêu cầu tiếng Anh ở bậc đào tạo sau đại học khi có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, số lượng đăng ký học sẽ giảm ngay.

Theo bạn đọc, đã học sau đại học thì ứng viên cần được kiểm tra năng lực tiếng Anh thực chất.

Có bằng cấp nhưng không chứng minh được năng lực qua bài kiểm tra thì vẫn phải học bổ sung, thi đạt chuẩn mới đủ điều kiện đầu vào và đầu ra.

Hãy kiểm tra thực chất chứ đừng chỉ đòi văn bằng! Chỉ cần bỏ quy định miễn yêu cầu tiếng Anh ở bậc đào tạo sau đại học, số lượng đăng ký học văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh có lẽ sẽ giảm ngay. Đã học sau đại học thì ứng viên cần được kiểm tra năng lực tiếng Anh thực chất. Có bằng cấp nhưng không chứng minh được năng lực qua bài kiểm tra thì vẫn phải học bổ sung, thi đạt chuẩn mới đủ điều kiện đầu vào và đầu ra. Bằng cấp không nên chỉ là điều kiện trên giấy tờ, mà phải phản ánh năng lực thực sự. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo thì trước hết phải nghiêm túc trong việc đánh giá chuẩn ngoại ngữ. Rất ủng hộ và hoan nghênh đê xuất của Bộ về vấn đề này. Bạn đọc Anh Nông Dân

Nhiều ý kiến ủng hộ "siết" đào tạo từ xa

Bạn đọc Anh Ba Ton nhận định ngôn ngữ là môn học khá đặc thù, không hẳn là không thể học online nhưng vẫn cần một tỉ lệ lớn thời gian học trực tiếp để tương tác và rèn luyện theo cách "văn ôn võ luyện".

"Quá trình đào tạo từ xa, nếu tinh thần tự học không nghiêm túc thì khó nói được nếu có nghi ngờ về chất lượng", bạn đọc Anh Ba Ton chia sẻ.

Bạn đọc LP thì cho rằng ở nước ngoài, khi học online người học sẽ học theo module, nộp bài đúng dự án, không có cơ chế xin cho. Đây là một hình thức học nhiều thuận lợi nhưng có thể bị sai bản chất nếu thực hiện không nghiêm nghặt.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ việc học từ xa không có nghĩa được phép dễ dãi hơn trong đào tạo và thi cử, chuẩn đầu ra cần được áp dụng nghiêm túc, có thể tương đương như hệ chính quy hiện nay, bởi giá trị bằng từ xa và bằng chính quy đã xếp tương đương.

"Học từ xa thuận tiện thật, nhất là với người vừa đi làm vừa muốn nâng cao trình độ. Nhưng chất lượng đầu ra vẫn phải được đặt lên hàng đầu", bạn đọc Hiền Mai chia sẻ.

Một bạn đọc nêu quan điểm: khi Vụ Giáo dục đại học tổ chức kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa, các trường cần kiểm tra đồng bộ những người học đào tạo từ xa, kể cả với những người đã tốt nghiệp học lên thạc sĩ, tiến sĩ để tạo công bằng cho những người học sau này.

"Tăng nhanh như vậy thì việc rà soát là cần thiết. Không thể chỉ nhìn vào số lượng tuyển sinh mà bỏ qua chất lượng giảng dạy", bạn đọc Thanh BL chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đã yêu cầu Vụ Giáo dục đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành ngôn ngữ Anh. Người học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh chỉ được cấp bằng cử nhân sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.