NCB lãi gần 1.574 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

NCB kinh doanh khởi sắc và tham gia tài trợ vốn cho các dự án lớn, trọng điểm trên cả nước - Ảnh: NCB

Lợi nhuận tăng 141%, vượt kế hoạch cả năm

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận kết quả nổi bật cả về lợi nhuận và quy mô hoạt động.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của NCB đạt gần 1.574 tỉ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ năm 2025, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng. Riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 847 tỉ đồng, tăng 66% so với quý 2 và tăng 346% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.333,8 tỉ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 3.942,2 tỉ đồng, tăng trên 74%. Riêng quý 3, chỉ tiêu này đạt hơn 1.837 tỉ đồng, tăng gần 141,5% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, NCB cho biết đã chủ động đa dạng hóa kênh huy động, phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng khả năng thu hút nguồn vốn và tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Đến cuối quý 3, tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá của NCB đạt hơn 188.879 tỉ đồng, tăng 43,16% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn tại ngày 30-9 đạt hơn 19.536 tỉ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản của NCB đạt gần 238.221 tỉ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 150.661 tỉ đồng, tăng hơn 53.116 tỉ đồng so với ngày 31-12-2025.

Theo NCB, tăng trưởng tín dụng trong kỳ có đóng góp đáng kể từ các khoản giải ngân mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng chú trọng mở rộng hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp và các dự án có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu phát triển hạ tầng và kinh tế tại các địa phương.

Cùng với việc mở rộng quy mô, NCB tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ theo lộ trình phương án cơ cấu lại. Ngân hàng cho biết các chỉ tiêu về nợ xấu tiếp tục cải thiện, phản ánh nỗ lực kiểm soát danh mục cho vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và xử lý các khoản nợ theo kế hoạch.

So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, NCB cho biết đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh sau 9 tháng. Trong đó tổng tài sản vượt 25%, tổng huy động vốn và dư nợ cho vay khách hàng lần lượt vượt 19% và 14%, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) vượt 28% so với kế hoạch cả năm.

NCB đang từng bước củng cố nền tảng tài chính, hướng tới giai đoạn phát triển mới - Ảnh: NCB

Mở rộng tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm

Bên cạnh kết quả kinh doanh, NCB cho biết đang mở rộng hoạt động tài trợ và thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ tại nhiều địa phương. Đây cũng là hướng phát triển được ngân hàng chú trọng nhằm mở rộng quy mô hoạt động và đồng hành cùng các dự án có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại Hà Nội, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho một số công trình giao thông trọng điểm như dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô.

Tại Phú Quốc, ngân hàng đồng hành cùng các nhà thầu, tổng thầu triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các dự án này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ sự kiện, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch và dịch vụ tại địa phương.

Mới đây tại TP.HCM, NCB ký kết tài trợ, thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính cho hai dự án trọng điểm gồm Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

NCB phát triển các sản phẩm tài chính và dịch vụ dành cho khách hàng - Ảnh: NCB

Về năng lực tài chính, NCB dự kiến quy mô vốn điều lệ đạt gần 62.280 tỉ đồng vào năm 2027. Cùng với việc củng cố nguồn lực tài chính, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng các phân khúc khách hàng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Từ quá trình tái cấu trúc đến kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026, NCB đang từng bước củng cố nền tảng hoạt động và mở rộng phạm vi kinh doanh. Kết quả này tạo cơ sở để ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch trong những tháng cuối năm, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Phát triển sản phẩm và số hóa dịch vụ Cùng với hoạt động tài trợ vốn, NCB tiếp tục đầu tư vào giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới. Ngân hàng phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm thẻ, tiết kiệm và các giải pháp tài chính gắn với hệ sinh thái dịch vụ cao cấp.

NCB định hướng phát triển sản phẩm và số hóa dịch vụ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tài chính mà còn hướng tới đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, phát triển các tiện ích đi kèm và tạo thêm giá trị cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm tiết kiệm và dịch vụ dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu trải nghiệm cao cấp là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái. NCB hướng tới kết hợp dịch vụ ngân hàng với các tiện ích, đặc quyền và trải nghiệm đa dạng, qua đó tạo sự khác biệt trong cung cấp sản phẩm trên thị trường.