Sun Group và NCB đồng hành cùng live concert kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của Divo Tùng Dương

Tùng Dương trực tiếp tham gia đạo diễn đêm nhạc kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: T.D

Tùng Dương kỷ niệm 25 năm ca hát bằng concert quy mô lớn nhất sự nghiệp

"Bay về phía mặt trời" là live concert cá nhân thứ 15, đồng thời có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Tùng Dương – một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, "Bay về phía mặt trời" được Tùng Dương và ê-kíp xây dựng như một hành trình tiếp nối, nơi những dấu ấn nghệ thuật trong 25 năm được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, giàu cảm xúc.

Tên gọi "Bay về phía mặt trời" thể hiện tinh thần nghệ thuật của Tùng Dương: không ngừng tìm tòi, thử nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân. Từ dân gian đương đại, jazz, rock đến pop, nam ca sĩ luôn làm mới những chất liệu âm nhạc quen thuộc bằng cá tính và tư duy sáng tạo riêng.

Tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc Việt cũng là nguồn cảm hứng xuyên suốt hành trình ấy. Qua giọng hát Tùng Dương, những ca khúc về Tổ quốc mang âm hưởng hào hùng nhưng vẫn đậm chất đương đại, chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Được biết, concert dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả, với sân khấu rộng tới 90m, hệ thống âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế và gần 100 vũ công. Bên cạnh vai trò ca sĩ trung tâm, Tùng Dương còn trực tiếp tham gia đồng đạo diễn chương trình.

Khoảng 30-40 tiết mục được dàn dựng công phu, trong đó những ca khúc gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ sẽ được làm mới. Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D…, hứa hẹn mang đến những màn kết hợp đa dạng về màu sắc âm nhạc và thế hệ nghệ sĩ.

NCB dành đặc quyền trải nghiệm concert cho khách hàng

Đồng hành cùng "Bay về phía mặt trời" với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Sun Group và NCB tiếp tục góp phần đưa những chương trình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc.

NCB đồng hành cùng live concert "Bay về phía mặt trời" và dành đặc quyền trải nghiệm cho khách hàng gửi tiết kiệm - Ảnh: NCB

Theo đại diện của NCB, với ngân hàng, chương trình còn nối tiếp hành trình hợp tác nghệ thuật cùng ca sĩ Tùng Dương nhằm lan tỏa tình yêu Tổ quốc và khát vọng hướng tới tương lai.

Trước đó, NCB đã đồng hành cùng Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Với giai điệu trẻ trung, hào hùng và thông điệp hướng tới tương lai, ca khúc được giới thiệu tại nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa và trong đời sống cộng đồng.

Đại diện NCB chia sẻ:"Chúng tôi tìm thấy ở hành trình nghệ thuật của ca sĩ Tùng Dương sự đồng điệu với tinh thần mà NCB luôn theo đuổi: không ngừng đổi mới, vượt qua những giới hạn và khát vọng vươn tới những giá trị lớn hơn. Đồng hành cùng 'Bay về phía mặt trời', NCB mong muốn tiếp tục góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt, cùng kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và đất nước".

Bên cạnh việc tài trợ chương trình, NCB cho biết sẽ dành tặng vé trải nghiệm concert "Bay về phía mặt trời" cho khách hàng. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm Siêu đặc quyền – NCB Signature Savings có cơ hội nhận vé xem chương trình, cùng các quà tặng khác trong chương trình ưu đãi của ngân hàng như bất động sản cao cấp, vàng, iPhone 18 và hàng chục nghìn phần quà.

Thể lệ và thông tin chi tiết về chương trình tặng vé sẽ được NCB công bố trên các kênh truyền thông chính thức trong thời gian tới.