NCB thu xếp vốn cho hai dự án trọng điểm tại TP.HCM

Lãnh đạo NCB cùng các ngân hàng trao thỏa thuận hợp tác với các đối tác tại sự kiện - Ảnh: NCB

Ngày 23-10 tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ nhằm thu xếp vốn, cung cấp các giải pháp tài chính ngân hàng cho hai dự án trọng điểm tại TP.HCM.

Đồng hành cùng hai dự án quy mô lớn

Cụ thể, NCB ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng (BNR) để hợp tác tài trợ và thu xếp vốn cho dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

NCB cung cấp các dịch vụ ngân hàng như bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán trong nước và quốc tế, quản lý dòng tiền cho chủ đầu tư BNR và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Cùng với đó, NCB cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên với Ngân hàng VietinBank và Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu. Theo đó, hai ngân hàng phối hợp thu xếp vốn cho dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Các bên sẽ phối hợp triển khai theo tiến độ và nhu cầu thực tế của từng dự án, từ chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn, xây dựng đến nghiệm thu và vận hành công trình.

Sự tham gia của NCB và các ngân hàng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho những dự án trọng điểm của TP.HCM giai đoạn 2026 –-2030, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển không gian công cộng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, thể thao và chỉnh trang đô thị.

Được biết, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỉ đồng, quy mô khoảng 73,3ha, bao gồm đất liền và mặt nước. Dự án hướng tới hình thành không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan liên hoàn ven sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng - Ảnh: Chủ đầu tư

Trong khi đó, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc nằm tại phường Bình Trưng, TP.HCM, có diện tích hơn 186ha, tổng vốn đầu tư hơn 145.600 tỉ đồng.



Dự án được quy hoạch thành quần thể thể thao đa chức năng, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn nhiều môn thể thao. Sân vận động được thiết kế để phục vụ các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời có thể chuyển đổi công năng tổ chức các chương trình giải trí và đại nhạc hội quy mô lớn.

Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc - Ảnh: Chủ đầu tư

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc NCB, cho biết việc tham gia tài trợ, thu xếp vốn cho các dự án lớn tại TP.HCM và nhiều địa phương thể hiện trách nhiệm của NCB đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.



"Chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển mình của các đô thị, tạo nên tầm vóc mới cho nền kinh tế và quốc gia, góp sức mình trên hành trình kiến thiết một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới của đất nước"- ông Hưng chia sẻ

Mở rộng đồng hành cùng các công trình trọng điểm

Theo đại diện NCB, việc ký kết hợp tác lần này tiếp tục mở rộng hoạt động cung cấp giải pháp tài chính của ngân hàng đối với các dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ quy mô lớn.

Tại TP.HCM, ngân hàng còn tham gia cung cấp giải pháp tài chính cho các nhà thầu triển khai dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại Hà Nội, NCB đồng hành với các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo và đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động dòng tiền và đáp ứng tiến độ thi công.

Đặc biệt, tại Phú Quốc, với vai trò là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sun Group, NCB đang tiếp sức cho các tổng thầu, nhà thầu xây lắp tham gia 5 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Các dự án tiêu biểu gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, cùng các công trình hạ tầng mang tính chiến lược như Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các khu đô thị mới.

Ngân hàng NCB ngày càng chứng minh năng lực và gây dựng uy tín khi tham gia đồng hành cùng hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước - Ảnh: NCB

Ngoài nguồn vốn trung, dài hạn, ngân hàng triển khai các giải pháp như bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) và bao thanh toán, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền và duy trì nguồn lực thi công.



Về nguồn lực tài chính, NCB mới đây được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt gần 62.280 tỉ đồng, tăng 112,7% so với hiện tại.

Nguồn vốn bổ sung được kỳ vọng tạo điều kiện để NCB mở rộng khả năng cung ứng vốn, tăng cường các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp và tiếp tục tham gia những dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, du lịch, xăng dầu và hàng không.

Sun Group và NCB đồng hành cùng live concert kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của Divo Tùng Dương Đồng hành cùng live concert “Bay về phía mặt trời” tại sân vận động Mỹ Đình ngày 19-12-2026 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.



