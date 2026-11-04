Mức thuế suất mà Bộ Thương mại Mỹ mới công bố, có ảnh hưởng gì đến ngành tôm Việt Nam?

Chế biến tôm tại một nhà máy ở Cần Thơ xuất khẩu sang Mỹ - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 4-11, ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (Công ty Sao Ta) - cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố mức thuế cuối cùng của cuộc rà soát hành chính lần thứ 20 trong vụ kiện chống bán phá giá tôm nước ấm vào thị trường nước này.

Theo đó, mức thuế suất cuối cùng đối với Công ty Sao Ta từ 10,76% xuống 10,71%; Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng từ 6,30% lên 6,36%. Các công ty còn có mức thuế suất riêng biệt là 7,59%, như vậy Công ty Sao Ta chịu mức thuế chống bán phá giá tôm cao nhất hiện nay.

Một kinh nghiệm quý báu trong các vụ kiện phòng vệ thương mại quốc tế

Sao Ta là một trong những công ty dẫn đầu trong top xuất khẩu tôm của Việt Nam. Ông Lực chia sẻ với mức thuế cuối cùng này, ông không vui bởi dù nỗ lực giải trình, cung cấp thông tin nhưng đã không đạt kết quả như mong đợi.

Theo ông Lực, Công ty Sao Ta luôn xác định muốn tồn tại và phát triển lâu dài tại những thị trường lớn như Hoa Kỳ thì phải kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và có đầy đủ hồ sơ chứng minh hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

"Chúng tôi xem kết quả này là một kinh nghiệm quý báu cho mình trong việc ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại quốc tế", ông Lực giãi bày.

Chế biến tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ - Ảnh: KHẮC TÂM

Theo ông Lực, sự thay đổi thuế từ 10,76% xuống 10,71% trước hết xuất phát từ việc doanh nghiệp đã kiên trì làm rõ những vấn đề chưa phù hợp trong cách tính toán của DOC.

"Trong kết luận sơ bộ, có những yếu tố đầu vào được DOC sử dụng giá trị thay thế chưa phản ánh đúng thực tế sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Chẳng hạn, vấn đề liên quan đến dữ liệu thức ăn tôm, giá trị thay thế cao hơn 10 lần thực tế. Điều này đã tạo ra những bất thường trong quá trình tính toán biên độ bán phá giá", ông Lực thông tin.

Ông Lực cho hay DOC có quyền điều tra, áp dụng phương pháp tính toán theo quy định của Mỹ. Nhưng doanh nghiệp cũng có quyền cung cấp chứng cứ, phản biện và yêu cầu xem xét lại những điểm chưa chính xác.

"Việc mức thuế được điều chỉnh không đáng kể cho thấy quá trình rà soát, giải trình và phản biện chưa có ý nghĩa thực chất. Qua đó cho thấy DOC tính toán và xử lý chưa thỏa đáng", ông Lực nói.

Muốn đứng vững, doanh nghiệp tôm Việt phải có năng lực thực chất

Ông Lực thẳng thắn nhìn nhận mức thuế trên làm giảm sức cạnh tranh của Công ty Sao Ta ở thị trường Mỹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên sắp tới, công ty khẳng định Mỹ vẫn là một thị trường quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Sao Ta.

"Chúng tôi không có lý do để từ bỏ một thị trường có sức tiêu thụ lớn, có những khách hàng lớn đã làm ăn trên 20 năm, nhưng cũng không chủ trương tăng trưởng bằng mọi giá", ông Lực nhấn mạnh.

Ông Lực cho hay mức thuế vừa được công bố là chưa thỏa đáng. Từ đó, công ty có thể tham khảo luật sư tư vấn để khiếu nại, khiếu kiện lên cơ quan chức năng Hoa Kỳ để mong được hưởng mức thuế công bằng, hợp lý.

Khi được hỏi có điều gì nhắn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp tôm Việt Nam đang tham gia vào thị trường Mỹ, ông Lực chân tình: "Thị trường Hoa Kỳ có thể có nhiều rào cản, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lùi bước".

Theo ông Lực, muốn đứng vững, doanh nghiệp tôm Việt phải có năng lực thực chất, quản trị minh bạch, sản phẩm có giá trị và bản lĩnh hội nhập.

"Chúng tôi tin nếu cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực theo hướng đó, tôm Việt Nam không chỉ giữ được vị thế tại Hoa Kỳ mà còn có thể nâng cao vị thế trên thị trường tôm thế giới", ông Lực trải lòng.

Các doanh nghiệp tôm Việt Nam đoàn kết, cùng sát cánh bên nhau Ông Võ Văn Phục - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - thông tin với quyết định vừa công bố, công ty của ông là một trong nhiều doanh nghiệp phải gánh mức thuế 7,59%, trong khi trước đây là 4,84%. Theo ông Phục, kết quả công bố mức thuế cuối cùng có nhiều phi lý không thể chấp nhận được. Ông Phục nói theo thông lệ, một doanh nghiệp có chuỗi nguyên liệu khép kín, nuôi tôm nhiều sẽ có nhiều lợi thế trong việc áp thuế bán phá giá. Tuy nhiên, lợi thế này đã trở thành bất lợi liên quan đến dữ liệu thức ăn tôm. DOC lấy giá thức ăn của tôm con, chỉ chiếm khoảng 6% để áp 100% vào giá tôm thương phẩm, từ đó cho ra kết quả khó chấp nhận. Mức thuế mới này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp tôm Việt Nam. "Điều này vô tình cũng ảnh hưởng đến người nuôi tôm. Chúng tôi sẽ sát cánh, đoàn kết cùng các doanh nghiệp tôm Việt Nam kiện lên Tòa án Thương mại của Mỹ", ông Phục nói.