Mua nhà hình thành trong tương lai có mã định danh, không lo 'ảo'

Mã định danh điện tử bất động sản sẽ giúp người mua nhà chọn được sản phẩm uy tín, giúp thị trường bất động sản minh bạch - Ảnh: ÁI NHÂN

Các quy định hiện hành đã và đang được hoàn thiện để bảo vệ người mua nhà, trong đó có cấp mã định danh bất động sản đang được triển khai.

Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người mua nhà hình thành trong tương lai là mối quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội khi cho ý kiến hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Mua nhà dự án, kiểm tra ngay mã định danh

Mới đây, chị Thanh Lê (TP.HCM) có ký hợp đồng mua căn nhà chung cư đang xây dựng ở địa bàn quận 12 (cũ), trong hợp đồng có ghi nhận mã định danh của thửa đất, mã định danh dự án, còn mã định danh căn hộ chưa được ghi nhận.

Trong hợp đồng có điều khoản sẽ bổ sung vào phụ lục hợp đồng mã định danh căn hộ khi cơ quan chức năng cấp mã.

Chị Thanh Lê nói cảm thấy yên tâm khi vừa nhìn thấy công trình hoàn thiện theo tiến độ, vừa có được mã dự án ghi nhận trong hợp đồng như "bảo chứng" từ phía cơ quan quản lý nhà nước cho pháp lý hợp lệ, đầy đủ của dự án.

"Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin của dự án từ các nguồn chủ đầu tư, từ sở, ngành, cổng dịch vụ công..., việc nhìn thấy mã định danh dự án giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi quyết định ký hợp đồng đặt cọc hay mua căn hộ dự án...", chị Lê chia sẻ.

Về thực tế cấp mã định danh cho bất động sản, trao đổi với Tuổi Trẻ, một chủ đầu tư dự án nhà ở hình thành trong tương lai cho hay từ ngày 1-3-2026, thực hiện quy định nghị định 357 (về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản) các dự án bất động sản được cấp mã định danh điện tử.

"Khi dự án chấp thuận đầu tư gắn với địa chỉ thửa đất sẽ được cấp mã định danh thửa đất đầu tiên, tiếp đến là cấp mã định danh dự án, cuối cùng mới cấp đến mã định danh gắn liền với từng căn hộ. Nhưng đến nay mã định danh gắn liền với mỗi căn hộ vẫn đang chờ cơ quan chức năng hoàn thiện...", vị chủ đầu tư cho biết.

Nhận định hiệu quả của việc gắn mã định danh bất động sản, Luật sư Hứa Thị Thảo - Đoàn Luật sư TP.HCM - cho rằng việc này nhằm phục vụ quản lý, theo dõi giao dịch, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro pháp lý liên quan đến tình trạng pháp lý và thông tin sở hữu.

"Khách hàng nên chọn mua các nhà ở, căn hộ đã có mã định danh, điều này bảo đảm dự án được triển khai khi đầy đủ các điều kiện về pháp lý, tiến độ dự án..., đáp ứng quyền lợi của người mua nhà...", Luật sư Thảo khuyên.

Mỗi thửa đất, sản phẩm bất động sản sẽ được cấp mã định danh gồm dãy 12 số - Ảnh: TT

Sẽ định danh đến từng căn hộ hình thành trong tương lai

Mã định danh điện tử của từng sản phẩm bất động sản được thực hiện từ gốc, tức từ thời điểm dự án, sản phẩm hình thành gắn với thửa đất.

Việc cấp mã đạnh danh được thực hiện ngay từ bước chủ trương đầu tư được chấp thuận và bổ sung cập nhật cùng với quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm mỗi bất động sản có một mã số duy nhất và xuyên suốt vòng đời pháp lý.

"Theo đó mã định danh bất động sản sẽ không thay đổi qua các lần giao dịch mà chỉ cập nhật bổ sung tên người sở hữu bất động sản, giá bất động sản qua mỗi lần giao dịch. Dữ liệu thị trường bất động sản được quản lý tốt sẽ giúp cho thị trường minh bạch hơn...", Luật sư Hứa Thị Thảo phân tích.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dữ liệu để có thể cấp mã định danh cho từng căn hộ/sản phẩm bất động sản. Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản cấu thành gồm mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án, công trình xây dựng, ký tự số căn hộ... Tuy nhiên dữ liệu đến từng căn hộ rất lớn nên hiện nay vẫn đang hoàn thiện.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM đến nay địa bàn TP.HCM đã cấp hơn 1.600 tài khoản cho các chủ đầu tư dự án bất động sản. Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm cập nhật chính xác tình hình dự án triển khai, các sản phẩm bất động sản trên đất... theo hướng dẫn định danh của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh việc cấp mã định danh điện tử cho bất động sản, từ 1-9 việc cấp mã định danh cho thửa đất và hiển thị trên VNeID theo Nghị định 326/NĐ-CP cũng được triển khai cũng giúp việc quản lý thông tin dữ liệu đất đai và thị trường bất động sản được chặt chẽ hơn.

Đầu tháng 10-2026, Sở Xây dựng TP.HCM cũng có văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thiết lập tài khoản phục vụ việc báo cáo thông tin, công khai dự án kinh doanh bất động sản.

Trong đó, tài khoản của doanh nghiệp phải được định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID để đăng nhập vào hệ thống.

Cùng với việc định danh tài khoản, các doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công khai những thông tin, hồ sơ pháp lý quan trọng của dự án trên hệ thống.

Các hồ sơ bắt buộc công khai gồm quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Việc này bảo đảm hiệu quả quản lý hoạt động của chủ đầu tư, sàn giao dịch, đồng thời tăng khả năng kiểm chứng thông tin pháp lý của các dự án trên thị trường.

Bất động sản nào phải định danh khi giao dịch, tác động thị trường ra sao? Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung quy định về mã định danh điện tử cho bất động sản, yêu cầu bất động sản khi đưa vào giao dịch phải sử dụng mã này trong quá trình thực hiện giao dịch.



