Mua đất sang tay nhưng 'lách' luật, chỉ lập hợp đồng người bán đầu, người mua cuối

Nguyễn Thị Th. (áo đỏ) được xác định có hành vi sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 7-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành Lệnh khám xét, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1983, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị L. (sinh năm 1978, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2024, Nguyễn Thị Th. và Nguyễn Thị L. mua nhiều thửa đất tại Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật. Đồng thời không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, họ tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, 2 người này đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vụ việc là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Việc cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế, sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Do đó, mỗi cá nhân khi tham gia giao dịch bất động sản cần thực hiện đầy đủ, trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Qua đó, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.