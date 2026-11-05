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Giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị khởi tố về tội trốn thuế

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Trong quá trình bán hàng, công ty do Nguyễn Văn Hiến làm giám đốc không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỉ đồng.

Giám đốc nổi tiếng với cầu nói 'HDPE là ngon luôn', bị khởi tố về hành vi trốn thuế - Ảnh 1.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến - Ảnh: XUÂN HUY

Ngày 5-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên).

Nguyễn Văn Hiến là Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài. Bị can này bị khởi tố về tội "trốn thuế", quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác minh, điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cho biết thêm, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói "HDPE là ngon luôn", xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok và thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.

Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", theo Công an tỉnh Hưng Yên.

Giám đốc nổi tiếng với cầu nói 'HDPE là ngon luôn', bị khởi tố về hành vi trốn thuế - Ảnh 3.Triệu tập 30 nghi phạm liên quan đường dây trốn thuế, giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng

Ngày 16-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh vừa triệu tập 30 nghi phạm tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế số lượng lớn thông qua kinh doanh thiết bị nhận thẻ tín dụng (máy POS).


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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: khởi tố HDPE là ngon luôn Trốn thuế Giám đốc

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