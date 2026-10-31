Đồng Nai bắt nhóm livestream bán thuốc chấm nhức răng VP, liền sẹo VP

Bị can Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc, Nguyễn Anh Tuấn (từ trái qua phải) liên quan đến vụ án bán thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng vừa bị công an khởi tố, bắt giam - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc, Nguyễn Anh Tuấn trong vụ án bán thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng cho khách hàng tại Đồng Nai và TP.HCM.

Trước đó, từ chuyên án Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam 6 bị can liên quan đến việc bán thực phẩm chức năng kém chất lượng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo Công an TP Đồng Nai, từ đầu tháng 8-2026 đã phối hợp cùng Công an TP.HCM và các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM.

Kết quả thu giữ nhiều loại sản phẩm kém chất lượng cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm bị can trên.

Đến nay, 9 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi "Lừa dối khách hàng", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "trốn thuế".

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua xác minh, Công an Đồng Nai xác định: từ cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (35 tuổi, ngụ xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà có trụ sở tại khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc (TP Đồng Nai) để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, 41 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo công an, dù biết Sở Y tế TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi số công bố đối với 4 loại sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP nhưng các bị can trên tiến hành che dấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên các phiên Livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ được tổng cộng hơn 14.400 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đang làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại cơ quan điều tra, bị can Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà - khai trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế.

Ngoài ra, công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và TP.HCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi những người có liên quan.

Công an Đồng Nai kêu gọi cung cấp thêm chứng cứ, tang vật Công an TP Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đồng Nai để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Công an TP Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng cần thận trọng trước những quảng cáo phóng đại công dụng, cam kết hiệu quả tuyệt đối trên mạng xã hội khi không có căn cứ khoa học. Nếu phát hiện sản phẩm nghi giả hoặc thuộc diện thu hồi, cần dừng ngay việc sử dụng và chủ động liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo và giao nộp sản phẩm…