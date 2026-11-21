Lê Thanh Tuấn (53 tuổi, ở khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: TIẾN VĂN

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định năm 2005, dù biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000m2, ở ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) của ông B.V.Đ. và bà B.T.T.L. là đất rừng nhưng Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến tháng 6-2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (ở Hà Nội) đến gặp Tuấn ở Phú Quốc.

Tuấn giới thiệu với ông T. 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc và được rời ra khỏi ranh rừng và có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Tuấn dẫn ông T. đi xem đất thực tế rồi hai người thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với giá 16 tỉ đồng.

Sau khi thoả thuận xong, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỉ đồng và 6,5 tỉ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang (sinh năm 1972, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, cũng quen biết với Tuấn).

Công an tỉnh An Giang cho biết thêm trong quá trình điều tra, UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản xác nhận toàn bộ diện tích 2 thửa đất mà Tuấn bán cho ông T. là đất rừng do Nhà nước quản lý.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Quang cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

