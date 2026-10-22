Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải 'không tiền mặt': Mỗi nơi áp dụng một kiểu

Sau khi áp dụng quy định thanh toán mới khi mua bán vàng, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, mỗi tiệm vàng quy định một cách khác nhau - Ảnh: N.P.

Có nơi chấp nhận chuyển tiền hộ với điều kiện khách hàng phải cung cấp thông tin, nhưng có tiệm vàng bắt buộc là tài khoản chính chủ.

Nhiều tiệm vàng bắt phải chuyển khoản từ tài khoản chính chủ

Theo quy định tại Nghị định số 390 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 16-10, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại thị trường Hà Nội, sau 7 ngày áp dụng Nghị định 390, các doanh nghiệp vàng không nhận thanh toán bằng tiền mặt đối với giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên/ngày của một khách hàng.

Tại hầu hết các cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông, nhân viên đều yêu cầu giao dịch mua - bán phải chính chủ, tức là đúng tên người giao dịch. Khách bán vàng phải có tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản từ doanh nghiệp. Ngược lại, khách mua cũng phải chuyển khoản thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch đạt ngưỡng quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế còn một số vướng mắc. Một số doanh nghiệp vàng cũng không chấp nhận thanh toán qua ví điện tử, do không xác thực được thông tin người mua.

Trong khi đó tại TP.HCM, Công ty Mi Hồng thông báo: "Để thực hiện đúng quy định, Công ty Mi Hồng áp dụng hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng như sau: Với khách mua vàng sẽ chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng vào tài khoản công ty. Với khách bán vàng, công ty chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng".

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý nhấn mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khi khách hàng giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm bao gồm vàng, bạc, trang sức và tất cả các sản phẩm khác.

"Công ty chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, khách hàng vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán...", thông báo nhấn mạnh.

Tiệm vàng ngại cà thẻ vì phí cao

Một cửa hàng PNJ tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đăng thông báo rằng cho cà thẻ tín dụng, trừ vàng miếng, vàng khoen - Ảnh chụp màn hình

Dù cũng là một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhưng việc cà thẻ thanh toán, nhất là thẻ tín dụng quốc tế, lại không được nhiều tiệm vàng áp dụng vì ngại phí cao.

Theo ghi nhận, một số công ty chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng khi mua vàng trang sức, còn vàng 9999 chỉ được thanh toán bằng chuyển khoản.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu tại một cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông giải thích thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế phát sinh phí khoảng 3% đối với doanh nghiệp và 1,5% với người mua. Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của cả hai bên, doanh nghiệp ưu tiên nhận thanh toán bằng chuyển khoản.

Trong khi một cửa hàng của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đăng thông báo rằng công ty đã chính thức mở lại chức năng thanh toán không giới hạn qua thẻ tín dụng cho hóa đơn mua sắm vàng và không thu phí, trừ mua vàng miếng, vàng nhẫn 9999.

Có tiệm vàng nhận chuyển khoản hộ có thu phí 1.000 đồng/1 triệu

Một tiệm vàng tại Cần Thơ có dịch vụ hỗ trợ là chuyển tiền hộ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, có tiệm vàng đã có phương án cho khách hàng lớn tuổi, quen giao dịch bằng tiền mặt. Tiệm vàng P.M. (Cần Thơ) đã đăng tải clip cho biết nếu khách hàng lớn tuổi, chỉ có tiền mặt và không biết sử dụng tài khoản ngân hàng thì tiệm vàng này có dịch vụ hỗ trợ là chuyển tiền hộ.

Khách hàng có thể đưa tiền mặt cho tiệm vàng, sau đó tiệm vàng dùng số tài khoản hộ kinh doanh của tiệm chuyển tiền vào tài khoản công ty để đúng quy định, nhưng với điều kiện người mua phải cung cấp thông tin gồm họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại để công ty xuất hóa đơn VA, đồng thời tiệm vàng có thu phí 1.000 đồng trên 1 triệu đồng chuyển khoản hộ.

Vì sao nhiều tiệm vàng không nhận tiền qua ví điện tử?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lương Ngọc Quang - phụ trách pháp chế Bảo Tín Mạnh Hải - cho biết phương thức thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và ví điện tử…

"Vàng 9999 chủ yếu phục vụ nhu cầu tích trữ, biên lợi nhuận rất mỏng. Nếu nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế, doanh nghiệp phải trả phí 2-3% cho đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán. Trong khi đó với vàng trang sức, nhờ có thêm chi phí chế tác trong giá bán, doanh nghiệp có thể cân đối chi phí thanh toán với mục tiêu tăng doanh thu", ông Quang nói.

Còn đối với thanh toán qua ví điện tử, vướng mắc nằm ở khâu xác minh thông tin. Doanh nghiệp vàng có thể chỉ nhận được mã giao dịch dưới dạng chuỗi ký tự, không kèm thông tin xác thực về họ tên người thanh toán. Điều này gây khó khăn cho việc xác minh danh tính khách hàng. Hiện Bảo Tín Mạnh Hải vẫn chấp nhận thanh toán qua ví điện tử, nhưng đang xử lý các vướng mắc trong khâu xác minh thông tin người trả tiền.

Về lâu dài, ông Quang cho rằng các ví điện tử và đơn vị trung gian thanh toán cần kết nối với doanh nghiệp vàng, chẳng hạn cung cấp kèm thông tin người trả tiền hoặc xây dựng cơ chế xác minh phù hợp. Khi đó doanh nghiệp có thể tiếp nhận thanh toán thuận lợi hơn, giúp quy định mở rộng phương tiện thanh toán tại Nghị định 390 phát huy hiệu quả trong thực tế.

Doanh nghiệp vàng tự bảo vệ mình Trong khi đó một doanh nghiệp vàng cho biết chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng, và không giao dịch qua ví điện tử… vì quy định mới buộc các tiệm vàng chọn cách kiểm soát chặt hơn: tiền phải chuyển từ tài khoản mang tên chính khách hàng. Mục đích là để khớp người mua, người trả tiền và chứng từ giao dịch. Nếu người khác chuyển hộ, tiệm vàng khó xác định dòng tiền thuộc về ai khi xử lý hoàn tiền hoặc giải trình giao dịch khi có tra soát. Đây cũng là cách doanh nghiệp tự giảm rủi ro về gian lận và phòng, chống rửa tiền. Đáng lưu ý là Nghị định 390 chỉ nêu yêu cầu thanh toán bằng "phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt", nhưng hiện nay hầu hết các tiệm vàng đều yêu cầu phải chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng chính chủ của người mua. Ví điện tử, cà thẻ cũng là một hình thức không dùng tiền mặt nhưng nhiều cửa hàng không nhận. Đại diện Ancarat cho hay công ty cũng không cho thanh toán hộ để phòng tránh rửa tiền, gian lận, do vậy phải thanh toán bằng tài khoản chính chủ thanh toán khớp với căn cước công dân. Ancarat cũng chấp nhận thanh toán bằng ví điện tử với điều kiện ví phải hiện đủ thông tin. Tuy nhiên Ancarat cho biết phần lớn khách hàng đã quen với chuyển khoản, do vậy khi hạ ngưỡng thanh toán không tiền mặt khi mua vàng xuống còn 5 triệu đồng khách hàng cũng không gặp trở ngại gì.