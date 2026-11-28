Từ trái qua: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sau lễ khai mạc, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII), sẽ có 5 ngày điện ảnh sôi động với nhiều hoạt động điện ảnh, văn hóa và giao lưu, hợp tác quốc tế diễn ra tại Hà Nội.

"Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi"

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, liên hoan phim năm nay lựa chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín ngày càng cao.

Đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng.

"Đây là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh", Phó Thủ tướng nói.

Theo bà Trà, trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu - Ảnh: HÀ NAM

Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Bà nói thêm, Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa:

"Chúng tôi mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, đồng hành triển khai nhiều dự án có giá trị, để điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới".

Vinh danh những phim nghệ thuật và thương mại đạt thành tích cao trong hai năm qua - Ảnh: ĐẬU DUNG

Vinh danh loạt phim nghệ thuật và thương mại ấn tượng

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt những phim doanh thu trên 200 tỉ đồng; đồng thời ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát hành phim.

Những dấu ấn thành công tại các liên hoan phim quốc tế cũng như sự đón nhận của khán giả trong nước là niềm tự hào chung của ngành điện ảnh Việt Nam.

Từ trái qua: Hai đạo diễn Dương Diệu Linh, Nguyễn Thiên Ân và hai đại diện đoàn phim Mưa đỏ - Ảnh: ĐẬU DUNG

HANIFF gọi tên đạo diễn Dương Diệu Linh với phim Mưa trên cánh bướm - Phim hay nhất và Phim sáng tạo nhất tại Tuần lễ Phê bình phim quốc tế tại Liên hoan phim Venice 2024.

Cùng đó là Nguyễn Thiên Ân với phim ngắn Giấc mơ là ốc sên tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026 và tiếp tục tham gia liên hoan phim quốc tế Toronto 2026.

Những phim đoạt doanh thu cao nhất trong hai năm qua có: Mưa đỏ; Trại buôn người; Thỏ ơi!!; Bộ tứ báo thủ; Tử chiến trên không; Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu; Nhà gia tiên; Lật mặt 8: Vòng tay nắng; Nghỉ hè sợ nghỉ hưu; Truy tìm Long Diên Hương; Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Trong đó phim Trại giam hạnh phúc vừa gia nhập vào câu lạc bộ phim 200 tỉ trước thềm khai mạc này.

Ban tổ chức cũng gọi tên Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác phát hành phim và thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam giai đoạn 2025-2026

Ban tổ chức ghi nhận sự tận tụy, tài năng và sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ, nhà làm phim hai năm qua - Ảnh: ĐẬU DUNG

Xem thêm hình ảnh thảm đỏ:

Từ trái qua: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh - Ảnh: ANH VŨ

Kaity Nguyễn và các nhà làm phim, đạo diễn ngồi ghế giám khảo các hạng mục - Ảnh: ANH VŨ

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp và cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga - Ảnh: ANH VŨ

Đoàn phim Phí phông - Ảnh: ANH VŨ

Đoàn phim Trại buôn người - Ảnh: ANH VŨ

HANIFF VIII diễn ra từ ngày 28-11 tới hết ngày 2-12. Trong 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức chọn 37 phim dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản. Trong 5 ngày, bên cạnh lễ khai mạc và lễ bế mạc - trao giải, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức. Gồm chiếu phim tại 7 cụm rạp và ngoài trời; giao lưu nghệ sĩ; hội thảo; triển lãm điện ảnh; chợ dự án làm phim; chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch.