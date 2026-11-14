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Hộ linh tráng sĩ tranh giải cùng phim có Lương Triều Vỹ và các phim hay của Venice, Cannes

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải tại hạng mục Phim dài dự thi của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8.

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Hộ linh tráng sĩ là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại hạng mục Phim dài dự thi tại HANIFF VIII - Ảnh: ĐPCC

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 2-12 tại Hà Nội, với nhiều hoạt động điện ảnh, văn hóa và giao lưu quốc tế. 

Họp báo công bố cụ thể các chương trình thuộc liên hoan phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì sẽ diễn ra ngày 27-11 tới.

H linh tráng sĩ 'đi đu' vi lot phim quc tế ở Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

Theo danh sách mà ban tổ chức HANIFF VIII công bố, Hộ linh tráng sĩ là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại hạng mục Phim dài dự thi.

Phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ tranh giải cùng 11 phim đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau: Elephants in the fog (Nepal), Moonglow (Philippines), Hold on to me (Hy Lạp), Ben'imana (Gabon), Silent friend (Hungary, Đức, Pháp), The message (Argentina), Queen at sea (Vương quốc Anh), Everytime (Đức), Becoming Human (Campuchia), Young Washington" (Mỹ) và Saving Bella (Nga).

Trong danh sách này đáng chú ý có phim Silent friend sự góp mặt của tài tử Lương Triều Vỹ và minh tinh Léa Seydoux. Trước khi đến HANIFF VIII, phim từng nhận loạt đề cử, giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín, trong đó có Liên hoan phim Venice 2025.

Đặc biệt có Everytime - tác phẩm tâm lý của đạo diễn Sandra Wollner đã thắng giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) tại Liên hoan phim Cannes 2026. Đức cũng chọn phim này tranh giải Phim quc tế xut sc nht tại Oscar lần thứ 99 tổ chức vào năm sau.

Trailer phim Queen at sea

Trong khi đó Ben'imana - phim dài đầu tay của nữ đạo diễn Marie-Clémentine Dusabejambo từng gây chấn động giới điện ảnh quốc tế - cũng là một tác phẩm nặng ký. Phim từng giành giải Caméra d'Or (Máy quay vàng) cho phim đầu tay xuất sắc nhất cùng giải FIPRESCI (Hiệp hội phê bình phim quốc tế) tại Liên hoan phim Cannes 2026, và là đại diện đầu tiên trong lịch sử của Rwanda gửi đi tranh giải Oscar.

Một phim đáng chú ý khác là Queen at sea do Lance Hammer viết kịch bản và đạo diễn, có sự góp mặt của minh tinh Pháp Juliette Binoche cùng hai diễn viên kỳ cựu Tom Courtenay và Anna Calder-Marshall. Tại Liên hoan phim Berlin 2026, phim giành Gấu Bạc (Giải thưởng của Ban giám khảo) và Gấu Bạc cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

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Phim Silent friend mời khán giả chậm lại và khám phá những cách cảm nhận thế giới khác với thói quen thường ngày - Ảnh: Pandora Film

5 ngày điện ảnh nhiều nơi ở Hà Nội

HANIFF VIII với thông điệp Đin nh - Kết ni - Phát trin, quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong năm ngày, từ các rạp chiếu phim, không gian triển lãm đến những khu phố, công viên của Hà Nội, công chúng sẽ có nhiều cơ hội thưởng thức điện ảnh, gặp gỡ nghệ sĩ và cảm nhận không khí ngày hội điện ảnh quốc tế.

Theo chương trình tổng thể mà ban tổ chức mới công bố, các hoạt động của liên hoan phim được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là nơi diễn ra lễ khai mạc và lễ bế mạc - trao giải thưởng.

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Ben'imana là một tác phẩm chính kịch đầy xúc động về những người sống sót sau nạn diệt chủng đang phải đối mặt với việc họ có thể tha thứ cho điều gì - cả trong đời sống cộng đồng lẫn riêng tư - Ảnh: Mostafa El Kashef

Bên cạnh hoạt động chiếu phim (Phim dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại), trong khuôn khổ liên hoan phim còn có các hoạt động chuyên môn nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, sản xuất, phát hành và hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Gồm tọa đàm Tiêu điểm Đin nh Nht Bn: Chính sách, sáng to và phát trin phim hot hình ngày 29-11; tọa đàm Đin nh Vit Nam - Qung bá và kết ni quc tế ngày 30-11.

Ngoài ra còn có Chợ dự án làm phim; chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các lớp học chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất, thử vai quốc tế; hoạt động phát triển kịch bản (Script Lab) cùng các workshop về vai trò của biên kịch, quyền sở hữu trí tuệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo.

- Ảnh 4.Liên hoan phim quốc tế Hà Nội trở lại vào tháng 11

Có nhiều hoạt động điện ảnh nói riêng và văn hóa nói chung diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII này.


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    Chủ đề: Lương Triều Vỹ Hộ linh tráng sĩ HANIFF VIII Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

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