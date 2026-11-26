Họp báo Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội sáng 26-11 tại Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Sáng 26-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8 (HANIFF VIII) tại Hà Nội.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 2-12 với nhiều hoạt động điện ảnh, văn hóa và giao lưu quốc tế.

5 ngày điện ảnh phong phú

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường thông tin, liên hoan phim năm nay có quy mô lớn hơn kỳ trước, với gần 870 bộ phim đăng ký tham dự. Ban tổ chức chọn 124 tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 37 phim dự thi, 49 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới, 30 phim Việt Nam đương đại và 8 phim thuộc Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Sự kiện dự kiến đón khoảng 350 đại biểu, khách mời quốc tế là các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và doanh nghiệp điện ảnh.

Theo ông Cường, trong 5 ngày, bên cạnh lễ khai mạc và kễ bế mạc - trao giải, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức.

Gồm: chiếu phim tại 7 cụm rạp và ngoài trời; giao lưu nghệ sĩ; hội thảo; triển lãm điện ảnh; chợ dự án làm phim; chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch.

Lãnh đạo cục cho biết thêm, sự kiện năm nay cũng mở rộng hoạt động vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim đạt giải thưởng quốc tế; các tác phẩm có doanh thu phòng vé nổi bật trong giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt những phim doanh thu trên 200 tỉ đồng; đồng thời ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát hành phim.

Theo chia sẻ trên, Tuổi Trẻ rà lại thị trường điện ảnh trong hai năm qua, sẽ có các phim trên 200 tỉ gồm: Mưa đỏ; Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Bộ tứ báo thủ; Tử chiến trên không; Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu; Nhà gia tiên; Nụ hôn bạc tỉ; Truy tìm long diên hương; Trại buôn người; Trại giam hạnh phúc; Phí phông....

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Trưởng Ban Chỉ đạo HANIFF VIII - đánh giá quy mô và sự đa dạng của các tác phẩm tham dự tạo nên không gian giao lưu điện ảnh phong phú, nơi các nền văn hóa, phong cách sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ.

"Đây là dịp để giới thiệu những thành tựu, sáng tạo của điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời giúp khán giả trong nước tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của thế giới", ông Đông nói.

HANIFF VIII nhiều đổi mới

Ngoài Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số lần đầu tổ chức quy mô khoảng 3.000m2, gần 60 gian hàng, 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, 71 nhà mua hàng quốc tế; kỳ này có thêm hạng mục Giải thưởng Hà Nội của UBND TP Hà Nội trao cho những tác phẩm tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô.

Theo danh sách các phim tham dự mà ban tổ chức cung cấp, có thể thấy so với những kỳ trước, HANIFF VIII không chỉ có những hoạt động mới nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, sản xuất, phát hành và hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh; mà chất lượng phim cũng nâng cao đáng kể.

7 trong số 12 phim dài dự thi là đại diện các nước dự thi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027. Gồm: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to me, Silent Friend, Ben'imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu - Ảnh: ANH VŨ

Trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, có nhiều phim mang những phong cách độc đáo khác nhau, đề cập đến nhiều vấn đề trong xã hội hiện đại như La Grazia - đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Venice năm 2025, trong đó có giải Diễn viên nam chính xuất sắc cho Toni Servillo; hay The Dreamed Adventure - Giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes 2026…

HANIFF VIII cũng công bố Ban giám khảo ở các hạng mục Phim dài, Phim ngắn và Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh châu Á (AFCNet), gồm 11 đạo diễn, nhà sản xuất, nhà nghiên cứu và chuyên gia điện ảnh đến từ nhiều quốc gia.

Trong đó có những cái tên uy tín của điện ảnh thế giới; chẳng hạn nhà làm phim, nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục điện ảnh người Ireland Rod Stoneman - Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim dài.

Còn có Kenji Ishizaka (Nhật Bản), cán bộ Chương trình cấp cao tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo, Giáo sư Viện Điện ảnh Nhật Bản; đạo diễn, biên kịch Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan); đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Nonzee Nimibutr - một trong những gương mặt tiên phong của Làn sóng mới điện ảnh Thái Lan…

Hộ linh tráng sĩ tranh giải cùng phim có Lương Triều Vỹ và các phim hay của Venice, Cannes Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải tại hạng mục Phim dài dự thi của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 8.



