Khu vực khoan thăm dò tại mỏ vàng Đại Đồng Câu, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 14-11-2025 - Ảnh: Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc

Theo trang khoa học ScienceAlert ngày 28-11, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã công bố hồi tháng 11-2025 rằng mỏ vàng Đại Đồng Câu ở tỉnh Liêu Ninh có trữ lượng 1.444 tấn vàng.

Với giá vàng dao động quanh mức 3.550 USD/ounce cuối tháng 11, toàn bộ số vàng này có giá trị ước tính 165 tỉ USD.

Đáng chú ý, khu mỏ từng bị bỏ qua suốt nhiều thập kỷ. Những dấu vết vàng phát hiện từ thập niên 1980 bị cho là quá ít, không đáng khai thác.

Tuy nhiên, các đợt thăm dò gần đây cho thấy chúng thực chất nằm trong cùng một dải quặng liên tục, dài khoảng 3km và rộng 1,5km.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí China Mining, tất cả các mũi khoan thăm dò mới đều tìm thấy vàng. Khu mỏ được đánh giá có thể khai thác lộ thiên, tức đào đất đá từ mặt đất xuống để lấy quặng.

Trung bình mỗi tấn quặng chứa khoảng 0,56g vàng. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy có thể thu hồi 65-91% lượng vàng trong quặng.

Phát hiện lớn thứ hai là mỏ Vạn Cổ ở tỉnh Hồ Nam, được công bố năm 2024 với ước tính ban đầu hơn 300 tấn vàng ở độ sâu 2.000m. Nếu tính đến độ sâu 3.000m, tổng lượng vàng có thể vượt 1.000 tấn.

Thời điểm công bố, mỏ này được định giá khoảng 83 tỉ USD. Với giá vàng hiện nay, con số có thể lên tới 114 tỉ USD. Tuy nhiên, trữ lượng hơn 1.000 tấn vẫn cần được xác minh qua các đợt thăm dò tiếp theo.

Một nghiên cứu khác trên tạp chí Ore Geology Reviews cho thấy mỏ Đại Đồng Câu có cấu trúc địa chất khác với phần lớn các mỏ vàng trong khu vực. Nhóm nghiên cứu do kỹ sư Du Jia thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh dẫn đầu đã phân tích dữ liệu từ hơn 200 mũi khoan. Họ phát hiện vàng nằm trong các lớp đá biến chất tương đối phẳng, thay vì tập trung trong các mạch thạch anh dốc như những mỏ lân cận.

Các nhà khoa học nhận định mỏ vàng hình thành chủ yếu vào đầu kỷ Phấn Trắng, khi lớp vỏ Trái đất bắt đầu giãn rộng. Chất lỏng chứa vàng theo các đứt gãy địa chất di chuyển lên trên rồi tích tụ trong các lớp đá.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này có thể giúp tìm thêm các mỏ vàng mới, bởi cấu trúc địa chất tương tự cũng được ghi nhận tại bán đảo Giao Đông (Trung Quốc), Alaska (Mỹ) và vùng Viễn Đông của Nga.