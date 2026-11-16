Mitsubishi Pajero đời mới được khen lái hay nhờ một tỉ lệ gần giống siêu xe

Mitsubishi Pajero đời mới không chỉ là một chiếc xe tập trung vào off-road - Ảnh: Mitsubishi

Theo Autoblog, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có tỉ lệ phân bổ trọng lượng giữa trục trước và sau đạt 52:48. Con số này khá gần mức cân bằng lý tưởng 50:50, vốn thường được nhắc đến trên các mẫu xe thể thao và siêu xe.

Đây là thông số đáng chú ý với một mẫu SUV sử dụng khung gầm rời, bởi loại xe này thường có trọng lượng tập trung nhiều hơn ở phía trước.

Khi trọng lượng dồn về trục trước, hai bánh trước phải đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ đánh lái và phanh. Ngược lại, việc phân bổ trọng lượng cân bằng hơn giúp cả bốn bánh chia sẻ tải trọng tốt hơn khi vào cua, qua đó giảm hiện tượng thiếu lái (understeer) và cải thiện khả năng phản ứng khi chuyển hướng.

Theo trang Autoblog, để được tỉ lệ như trên, Mitsubishi đã bố trí lại các cụm chi tiết nặng trên Pajero, dù chưa nêu cụ thể những bộ phận nào được thay đổi vị trí.

Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được thiết kế lại. Phía trước sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép, trong khi phía sau là cầu cứng với 5 thanh liên kết hoàn toàn mới.

Tỉ lệ phân bổ trọng lượng gần 50:50 không đồng nghĩa Mitsubishi Pajero có khả năng vận hành như một chiếc xe thể thao - Ảnh: Mitsubishi

Cấu hình này giúp tăng hành trình bánh xe và cải thiện độ bám đường khi đi trên địa hình gồ ghề.

Khung gầm hình thang cũng được tăng độ cứng vững nhờ sử dụng nhiều thép cường độ cao, nhằm cải thiện khả năng vận hành mà không làm giảm độ êm ái.

Ngoài ra, Pajero mới được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo từng bánh Super-All Wheel Control (S-AWC), kết hợp hệ dẫn động hai cầu Super Select 4WD-II.

Hai hệ thống phối hợp phân bổ lực kéo và lực phanh tới từng bánh, giúp xe duy trì độ bám đường và ổn định trong những điều kiện vận hành khác nhau.

Tất nhiên, tỉ lệ phân bổ trọng lượng 52:48 không biến một chiếc SUV cỡ lớn thành xe thể thao, nhưng góp phần giúp Mitsubishi Pajero vận hành ổn định hơn trên nhiều loại địa hình, đặc biệt là đường nhựa, nơi ngay cả những mẫu xe chuyên off-road cũng thường xuyên di chuyển.