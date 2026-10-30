CEO Bugatti cũng mắc lỗi không rút chìa, mất cả siêu xe trăm tỉ

CEO Bugatti chia sẻ vụ trộm hy hữu trong video đăng lên tài khoản Instagram cá nhân - Ảnh cắt từ video: Mate Rimac

Mate Rimac, CEO Bugatti, mới đây chia sẻ câu chuyện chiếc Bugatti Chiron của ông bị đánh cắp tại Croatia. Đáng chú ý, nguyên nhân xuất phát từ thói quen để chìa khóa ngay trong xe của vị giám đốc này.

Bugatti Chiron có giá khởi điểm trên thị trường quốc tế là 2,4 triệu euro, tương đương 69 tỉ đồng. Nhưng tính thuế phí và thêm option có thể khiến chiếc xe có giá lên tới cả trăm tỉ. Từng có thông tin cho rằng, một đại gia Việt đã mua một chiếc Chiron 2018 với giá lăn bánh lên đến 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số chính xác chưa từng được tiết lộ.

Theo trang The Drive, Rimac thường không rút chìa khóa khi đỗ xe, kể cả với những siêu xe trị giá hàng triệu USD. Ông cho rằng giá trị quá lớn của những chiếc xe này sẽ khiến phần lớn kẻ trộm không dám liều lĩnh.

Tuy nhiên một người đàn ông đã tận dụng sơ hở để lấy trộm chiếc Chiron ngay tại một tòa nhà của Bugatti ở Croatia.

CEO Bugatti lái Porsche 911 đuổi theo kẻ trộm

Trong video dài khoảng 6 phút đăng trên Instagram ngày 29-10, Rimac kể lại rằng một nhân viên đã phát hiện chiếc Chiron bất ngờ rời khỏi khuôn viên công ty với tốc độ cao.



Thông tin lập tức được chia sẻ trong nhóm trò chuyện nội bộ. Sau khi xác nhận không ai quen biết người đang cầm lái, các nhân viên Bugatti nhanh chóng báo cảnh sát.

Cùng lúc, công ty sử dụng hệ thống giám sát từ xa để theo dõi hành trình chiếc xe. Dữ liệu truyền về liên tục, bao gồm vị trí, tốc độ, mức nhiên liệu và nhiều thông số vận hành khác.

"Tôi thấy chiếc xe đang hướng về Slovenia. Một số người bạn của tôi ở lại phối hợp với cảnh sát, còn chúng tôi lập nhóm trò chuyện để cập nhật mọi thông tin", Rimac kể.

Hình ảnh chiếc Bugatti Chiron bị trộm do camera an ninh quay được - Video: Mate Rimac

Khi phát hiện vụ trộm, vị CEO đang ở gần chiếc Porsche 911 đã được đổ đầy nhiên liệu. Ông lập tức lên xe đuổi theo, dù kẻ trộm đã đi trước khoảng một giờ.

Rimac hy vọng cảnh sát có thể chặn chiếc Chiron trước khi người đàn ông vượt qua biên giới. Tuy nhiên chiếc xe tiếp tục đi từ Croatia qua Slovenia rồi vào lãnh thổ Áo.

Dữ liệu giám sát cho thấy chiếc Chiron dần cạn nhiên liệu. Những người tham gia truy đuổi hy vọng kẻ trộm sẽ bị bắt khi dừng tại trạm xăng.

"Tôi đoán hắn không trả tiền, chỉ đổ khoảng nửa bình rồi tiếp tục chạy", Rimac nói.

Cuối cùng, cảnh sát Áo đã chặn được chiếc Chiron. Theo Rimac, một sĩ quan cảnh sát Áo tham gia nhóm trò chuyện để nhận thông tin vị trí của chiếc xe theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ quá trình truy bắt.

Khi Rimac đuổi kịp, chiếc Chiron đã bị cảnh sát giữ lại.

May mắn cảnh sát đã tìm được chiếc xe - Ảnh minh họa: Bugatti

Không yêu cầu truy tố kẻ trộm, CEO Bugatti thay đổi thói quen

Sau khi lấy lại xe, Rimac cho biết ông không muốn yêu cầu truy tố người đàn ông Croatia đã đánh cắp chiếc Chiron vì cảm thấy thương cảm cho người này.

Tuy nhiên việc chủ xe không yêu cầu truy tố không đồng nghĩa người đàn ông sẽ được miễn trách nhiệm. Giá trị rất lớn của chiếc Chiron có thể khiến người này đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Rimac sau đó còn công bố đoạn video từ camera an ninh, ghi lại cảnh chiếc xe bị lấy trộm một cách dễ dàng.

Sự việc khiến CEO Bugatti quyết định thay đổi thói quen lâu nay.

"Từ giờ, chúng tôi sẽ không để chìa khóa trong xe nữa", Rimac nói.

Ông cũng cảnh báo những người có ý định thực hiện hành vi tương tự rằng Bugatti có thể theo dõi dữ liệu của xe, đồng thời khẳng định người ngoài không thể tùy ý can thiệp vào hoạt động của chiếc xe nếu không có sự hỗ trợ từ hãng.