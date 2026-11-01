Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người được lái sớm Mitsubishi Pajero: 'Nội thất hơn cả Toyota Land Cruiser'

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhận được những đánh giá tích cực sau khi ra mắt. Một chuyên gia ô tô Nhật Bản thậm chí cho rằng khoang nội thất của mẫu SUV này mang lại cảm giác tốt hơn Toyota Land Cruiser 300.

Người được lái sớm Mitsubishi Pajero: 'Nội thất hơn cả Toyota Land Cruiser 300' - Ảnh 1.

Nhà báo Nhật Bản dành nhiều lời khen ngợi cho cấu trúc khoang cabin cũng như các vật liệu được sử dụng bên trong Mitsubishi Pajero - Ảnh: Mitsubishi

Nội thất Mitsubishi Pajero được đánh giá hơn Toyota Land Cruiser

Nhà báo ô tô Nhật Bản Mitsuhiro Kunisawa mới đây đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên về Mitsubishi Pajero thế hệ mới với tạp chí Best Car. Ông dành nhiều lời khen cho khả năng vận hành, chất lượng hoàn thiện và đặc biệt là khoang nội thất của mẫu SUV này.

Đáng chú ý, Kunisawa nhận định nội thất Pajero mới mang lại cảm giác tốt hơn cả Toyota Land Cruiser 300. Đây là đánh giá gây chú ý bởi Land Cruiser 300 thuộc nhóm SUV cỡ lớn cao cấp, đồng thời chia sẻ nền tảng với Lexus LX.

Ngoài nội thất, ông Kunisawa đánh giá Pajero thế hệ mới là một trong những mẫu SUV sử dụng khung gầm rời tốt nhất mà ông từng lái gần đây.

Khả năng vượt địa hình khó của Pajero không gây nhiều bất ngờ, bởi đây vốn là thế mạnh của dòng xe Mitsubishi. Điều khiến chuyên gia Nhật Bản ấn tượng hơn là khả năng vận hành trên đường nhựa.

Theo ông, Pajero mới mang lại cảm giác lái điềm đạm, ổn định và êm ái. Kết cấu khoang cabin cùng vật liệu nội thất cũng được đánh giá cao.

Những nhận xét này tương đồng với phản hồi từ một số đại lý Mitsubishi tại Mỹ. Trước đó, Pajero/Montero thế hệ mới đã được giới thiệu tới các đại lý tại thị trường này.

Những người tiếp cận xe nhận xét khoang nội thất mang lại cảm giác cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe Mitsubishi đang bán hiện nay.

Điều này cho thấy hãng xe Nhật Bản không chỉ tập trung vào khả năng off-road mà còn chú trọng cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày, yếu tố ngày càng được quan tâm ở nhóm SUV khung gầm rời.

Mitsubishi Pajero thu hút khách hàng của đối thủ?

Người được lái sớm Mitsubishi Pajero: 'Nội thất hơn cả Toyota Land Cruiser 300' - Ảnh 2.

Chuyên gia cho biết đây là một trong những mẫu xe sử dụng khung gầm rời tốt nhất mà ông từng lái trong thời gian gần đây - Ảnh: Mitsubishi


Dù được xem là đối thủ của Ford Everest, song Mitsubishi dường như kỳ vọng Pajero thế hệ mới sẽ cạnh tranh với nhóm xe cao cấp hơn như Toyota Land Cruiser.

Ông Kunitoshi Itagaki, chuyên gia sản phẩm trưởng của Mitsubishi, từng xác nhận rằng Toyota Land Cruiser 300 và Nissan Patrol đều nằm trong nhóm xe được hãng nghiên cứu, so sánh trong quá trình phát triển Pajero. Do đó, việc hãng chăm chút nội thất để có thể cạnh tranh với Land Cruiser hay Patrol là điều dễ hiểu.

Ở Nhật Bản, Mitsubishi Pajero được định giá khởi điểm cao hơn một chút so với Toyota Land Cruiser Prado, gần tương đương bản tiêu chuẩn của Land Cruiser. Tuy nhiên, các bản bán chạy của Land Cruiser có giá cao hơn rất nhiều.

Với mức giá thấp hơn nhiều phiên bản Toyota Land Cruiser 300 nhưng vẫn có trang bị cao cấp và khả năng off-road, Mitsubishi kỳ vọng Pajero sẽ giúp cải thiện hình ảnh thương hiệu và thúc đẩy doanh số toàn cầu.

Chiến lược này dường như đã phần nào thành công. Theo Automotive News dẫn lời ông Ryuya Kimura, Phó quản lý chiến lược sản phẩm nội địa của Mitsubishi, khoảng 70% khách hàng đặt mua Pajero tại Nhật Bản lựa chọn các phiên bản cao cấp.

Ông cho biết nhiều khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe cao cấp hơn, trong đó không ít người chuyển từ các dòng SUV và minivan hạng sang của những hãng khác. Trong số này có cả những người từng sử dụng Pajero nhưng chuyển sang hãng khác sau khi Mitsubishi ngừng sản xuất mẫu SUV này vào năm 2020.

Mitsubishi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Hiện tại, chưa rõ Việt Nam có được phân phối ở Việt Nam hay không. Hãng mới chỉ cho biết, sau Thái Lan, Nhật Bản và Úc, Mitsubishi sẽ mở rộng phân phối ra khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm tài chính 2027, tập trung vào các khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin.

Người được lái sớm Mitsubishi Pajero: 'Nội thất hơn cả Toyota Land Cruiser' - Ảnh 5.Mitsubishi Pajero đời mới bán 2 tuần đã vượt xa mục tiêu cả năm

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ghi nhận sự quan tâm lớn ở những thị trường đã mở bán.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đánh giá Mitsubishi Pajero Mitsubishi đánh giá xe Mitsubishi Pajero

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất