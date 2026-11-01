Người được lái sớm Mitsubishi Pajero: 'Nội thất hơn cả Toyota Land Cruiser'

Nhà báo Nhật Bản dành nhiều lời khen ngợi cho cấu trúc khoang cabin cũng như các vật liệu được sử dụng bên trong Mitsubishi Pajero - Ảnh: Mitsubishi

Nội thất Mitsubishi Pajero được đánh giá hơn Toyota Land Cruiser

Nhà báo ô tô Nhật Bản Mitsuhiro Kunisawa mới đây đã chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên về Mitsubishi Pajero thế hệ mới với tạp chí Best Car. Ông dành nhiều lời khen cho khả năng vận hành, chất lượng hoàn thiện và đặc biệt là khoang nội thất của mẫu SUV này.

Đáng chú ý, Kunisawa nhận định nội thất Pajero mới mang lại cảm giác tốt hơn cả Toyota Land Cruiser 300. Đây là đánh giá gây chú ý bởi Land Cruiser 300 thuộc nhóm SUV cỡ lớn cao cấp, đồng thời chia sẻ nền tảng với Lexus LX.

Ngoài nội thất, ông Kunisawa đánh giá Pajero thế hệ mới là một trong những mẫu SUV sử dụng khung gầm rời tốt nhất mà ông từng lái gần đây.

Khả năng vượt địa hình khó của Pajero không gây nhiều bất ngờ, bởi đây vốn là thế mạnh của dòng xe Mitsubishi. Điều khiến chuyên gia Nhật Bản ấn tượng hơn là khả năng vận hành trên đường nhựa.

Theo ông, Pajero mới mang lại cảm giác lái điềm đạm, ổn định và êm ái. Kết cấu khoang cabin cùng vật liệu nội thất cũng được đánh giá cao.

Những nhận xét này tương đồng với phản hồi từ một số đại lý Mitsubishi tại Mỹ. Trước đó, Pajero/Montero thế hệ mới đã được giới thiệu tới các đại lý tại thị trường này.

Những người tiếp cận xe nhận xét khoang nội thất mang lại cảm giác cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe Mitsubishi đang bán hiện nay.

Điều này cho thấy hãng xe Nhật Bản không chỉ tập trung vào khả năng off-road mà còn chú trọng cải thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày, yếu tố ngày càng được quan tâm ở nhóm SUV khung gầm rời.

Mitsubishi Pajero thu hút khách hàng của đối thủ?

Chuyên gia cho biết đây là một trong những mẫu xe sử dụng khung gầm rời tốt nhất mà ông từng lái trong thời gian gần đây - Ảnh: Mitsubishi



Dù được xem là đối thủ của Ford Everest, song Mitsubishi dường như kỳ vọng Pajero thế hệ mới sẽ cạnh tranh với nhóm xe cao cấp hơn như Toyota Land Cruiser.

Ông Kunitoshi Itagaki, chuyên gia sản phẩm trưởng của Mitsubishi, từng xác nhận rằng Toyota Land Cruiser 300 và Nissan Patrol đều nằm trong nhóm xe được hãng nghiên cứu, so sánh trong quá trình phát triển Pajero. Do đó, việc hãng chăm chút nội thất để có thể cạnh tranh với Land Cruiser hay Patrol là điều dễ hiểu.

Ở Nhật Bản, Mitsubishi Pajero được định giá khởi điểm cao hơn một chút so với Toyota Land Cruiser Prado, gần tương đương bản tiêu chuẩn của Land Cruiser. Tuy nhiên, các bản bán chạy của Land Cruiser có giá cao hơn rất nhiều.

Với mức giá thấp hơn nhiều phiên bản Toyota Land Cruiser 300 nhưng vẫn có trang bị cao cấp và khả năng off-road, Mitsubishi kỳ vọng Pajero sẽ giúp cải thiện hình ảnh thương hiệu và thúc đẩy doanh số toàn cầu.

Chiến lược này dường như đã phần nào thành công. Theo Automotive News dẫn lời ông Ryuya Kimura, Phó quản lý chiến lược sản phẩm nội địa của Mitsubishi, khoảng 70% khách hàng đặt mua Pajero tại Nhật Bản lựa chọn các phiên bản cao cấp.

Ông cho biết nhiều khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe cao cấp hơn, trong đó không ít người chuyển từ các dòng SUV và minivan hạng sang của những hãng khác. Trong số này có cả những người từng sử dụng Pajero nhưng chuyển sang hãng khác sau khi Mitsubishi ngừng sản xuất mẫu SUV này vào năm 2020.

Mitsubishi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Hiện tại, chưa rõ Việt Nam có được phân phối ở Việt Nam hay không. Hãng mới chỉ cho biết, sau Thái Lan, Nhật Bản và Úc, Mitsubishi sẽ mở rộng phân phối ra khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm tài chính 2027, tập trung vào các khu vực như Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin.