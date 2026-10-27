Mitsubishi Pajero đời mới bán 2 tuần đã vượt xa mục tiêu cả năm

Pajero 2027 ghi nhận những tín hiệu tích cực tại các thị trường mở bán - Ảnh: Drive

Mitsubishi Pajero đời mới đang gây chú ý với lượng đơn hàng vượt ngoài dự tính. Ở Úc, mẫu xe này đã ghi nhận hơn 11.000 lượt đăng ký quan tâm tính đến cuối tháng 10-2026, tăng đáng kể so với 3.982 lượt khi xe ra mắt toàn cầu hồi đầu tháng 9.

Ở Nhật Bản, chỉ sau khoảng 2 tuần mở bán sớm, mẫu SUV này đã vượt mục tiêu doanh số mà hãng đề ra cho năm tài chính 2026. Điều này phần nào cho thấy hãng đang đi đúng hướng với việc đưa mẫu xe huyền thoại này trở lại.

Trong khi đó Mitsubishi đã mở bán Pajero mới ở Thái Lan từ ngày 19-10. Đây là thị trường đầu tiên được chính thức phân phối mẫu xe này, cũng là nơi đặt nhà máy sản xuất.

Ở Úc, Mitsubishi Pajero 2027 có giá khởi điểm 68.490 AUD cho bản GLS 5 chỗ, tương đương 1,24 tỉ đồng, chưa tính chi phí lăn bánh.

Trong khi đó bản GLS 7 chỗ được niêm yết ở mức 69.990 AUD, tương đương 1,27 tỉ đồng. Hai bản cao hơn gồm Exceed giá 79.990 AUD (1,45 tỉ đồng) và GSR giá 84.990 AUD (1,54 tỉ đồng).

Đông Nam Á là một trong những thị trường trọng điểm của Mitsubishi Pajero thế hệ mới. Cùng với việc được sản xuất ở Thái Lan, hoàn toàn có thể kỳ vọng xe sẽ được phân phối ở Việt Nam.

Mitsubishi Pajero cạnh tranh Everest, nhưng Prado cũng có thể là đối thủ - Ảnh: Drive

Theo kế hoạch, sau Thái Lan, Nhật Bản và Úc, Mitsubishi sẽ đưa Pajero đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 4-2027.

Nếu được đưa về Việt Nam, Mitsubishi Pajero mới sẽ cạnh tranh trong nhóm SUV khung gầm rời 7 chỗ với những cái tên như Ford Everest và Toyota Fortuner. Thậm chí xe còn có thể nhắm đến Toyota Land Cruiser Prado.

Tuy từng thị trường và phiên bản, Mitsubishi Pajero sẽ có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ, cùng các trang bị hỗ trợ vận hành địa hình và công nghệ an toàn chủ động.

Pajero ở Thái Lan sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp, công suất 204 mã lực và mô men xoắn 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Bản cao nhất có hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II kết hợp hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC.