Chị V. hồi sức sau mổ lấy thai nặng 3,2kg. Thai nhi lúc 26 tuần từng được thông tim do không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín - Ảnh: HỮU DUY



Sáng 17-11, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết sản phụ N.T.V. (26 tuổi, ở Hà Nội) đã sinh con khỏe mạnh bằng phương pháp mổ lấy thai sau 12 tuần kể từ khi thai nhi được can thiệp thông tim lúc 26 tuần tuổi.

Chạy đua với thời gian giành cơ hội cho con

Chia sẻ với Tuổi Trẻ khi đang hồi sức sau ca mổ chiều 16-11, chị V. xúc động kể về khoảnh khắc được ôm con khoảng 10 phút sau sinh.

"Lúc nghe tiếng con khóc hơi yếu, tôi rất lo, liên tục hỏi chồng sao con khóc bé thế. Khi con khóc ré lên rồi lại im lặng, tôi càng hồi hộp. May mắn, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé ổn định nên các bác sĩ cho con nằm cạnh mẹ lâu hơn một chút rồi đưa sang Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé nặng 3,2kg, rất trộm vía", chị chia sẻ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, giây phút được nhìn thấy con, đôi mắt chị V. rưng rưng vì hạnh phúc. Sau những tháng ngày thấp thỏm, theo dõi sát sao từng diễn tiến của trái tim con, cuối cùng chị V. đã được nhìn thấy em bé mà mình đã kiên cường bảo vệ suốt thai kỳ.

Tiếng khóc con cất lên không chỉ là niềm vui niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với các bác sĩ đồng hành cùng hai mẹ con trong suốt hành trình điều trị.

Chị V. cho biết thêm, từ ngày 30-10, hai vợ chồng từ Hà Nội quyết định vào TP.HCM, chọn Bệnh viện Từ Dũ để theo dõi và sinh con vì tin tưởng chuyên môn của ê kíp đã trực tiếp thăm khám, can thiệp thông tim bào thai và nắm rõ diễn tiến bệnh của thai nhi.

Trước đó, khi phát hiện thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, chị V. chủ động tìm hiểu và biết đến phương pháp can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Chỉ sau vài ngày, hai vợ chồng quyết định vào TP.HCM.

Các bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 giải thích nếu chậm thêm một đến hai tuần, khả năng can thiệp có thể không còn hoặc hiệu quả giảm đáng kể.

"Đó thực sự là cuộc chạy đua với thời gian để giành cơ hội cho con", chị V. nhớ lại.

Chị V. rơi nước mắt khi được ôm con vào lòng sau thời gian mang thai đầy thử thách - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thai nhi có tuổi thai nhỏ nhất được thông tim

Theo Bệnh viện Từ Dũ, chị V. mang thai lần thứ ba tự nhiên. Trong quý 1 thai kỳ, các kết quả khám và sàng lọc trước sinh chưa ghi nhận bất thường.

Tuy nhiên, khi thai được 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện dị tật tim bẩm sinh rất nặng: không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín. Bệnh lý khiến thất phải có nguy cơ thiểu sản nặng, đe dọa tính mạng trẻ sau sinh.

Sau gần ba tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tình trạng thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển, không có dòng máu chảy qua van động mạch phổi và xuất hiện hở van ba lá nặng.

Đáng lo ngại, buồng thất phải của thai nhi rất nhỏ, trong khi thời gian có thể can thiệp ngày càng thu hẹp. Nếu tiếp tục trì hoãn, buồng thất phải có thể nhỏ đến mức việc đưa kim và hệ thống dụng cụ vào đúng vị trí không còn khả thi.

Ngày 25-8, trước diễn tiến nghiêm trọng của bệnh lý, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 và thống nhất cần sớm can thiệp thông tim bào thai.

Đây là ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại TP.HCM, đồng thời là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất trong 15 ca đã thực hiện. Thai nhi có buồng thất phải rất nhỏ, trong khi "cửa sổ vàng" để can thiệp đang thu hẹp nhanh chóng.

Ngày 26-8, ê kíp tiến hành thông tim bào thai. Sau can thiệp, hai mẹ con tiếp tục được theo dõi và đến sáng 16-11, em bé chính thức chào đời.

Theo bệnh viện, kết quả này tiếp tục cho thấy giá trị của kỹ thuật can thiệp bào thai trong việc mở thêm cơ hội sống và phát triển cho những thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Từ ngày 12-10, Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật và phương pháp mới "thông tim can thiệp bào thai" trong khám chữa bệnh. Đây là kỹ thuật y học chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều chuyên khoa, hệ thống trang thiết bị phù hợp và khả năng xử trí các tình huống phức tạp ngay trong quá trình can thiệp.