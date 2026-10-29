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Máy bay nghiêng cánh chào sân bay Phù Cát trong ngày khai thác đường băng số 2

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Chiếc máy bay của Bamboo Airways chở đoàn du khách quốc tế từ Macao, Trung Quốc, nghiêng cánh chào quan khách trước khi hạ cánh xuống sân bay Phù Cát, Gia Lai trong ngày khai thác đường băng số 2.

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 2.

Chiếc máy bay chở đoàn khách quốc tế từ Macao, Trung Quốc, nghiêng nhẹ cánh chào quan khách khi bay qua sân bay Phù Cát trước khi lượn vòng trở lại đáp xuống đường băng số 2 vừa đưa vào khai thác chiều 29-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Chiều 29-10, tỉnh Gia Lai khánh thành và đưa vào sử dụng đường băng số 2 sân bay Phù Cát và đón chuyến bay quốc tế từ Macao, Trung Quốc, do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác.

Sân bay quốc nội duy nhất có 2 đường cất hạ cánh

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Cảng hàng không Phù Cát có lịch sử hình thành hơn 60 năm. Sân bay này từng là căn cứ quân sự, sau đó phát triển thành cảng hàng không lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ trong ngày tỉnh Gia Lai khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát - Ảnh: TẤN LỰC

Những năm qua, Quy Nhơn và tỉnh Gia Lai dần trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Việc liên tục phục vụ trên một đường băng duy nhất 60 năm qua khiến sân bay xuống cấp, áp lực quá tải. 

Việc Chính phủ đồng ý cho phép đầu tư xây dựng đường băng số 2 là động thái kịp thời cho sự phát triển địa phương, không để sân bay phải đóng cửa khi nâng cấp đường băng.

Phó Thủ tướng đánh giá công trình đã hoàn thành sau hơn 1 năm xây dựng là tiến độ rất nhanh. Tới nay, sân bay Phù Cát là 1 trong 5 sân bay của cả nước có 2 đường cất hạ cánh. Nhưng đây là sân bay quốc nội duy nhất có 2 đường cất hạ cánh. Đây là lợi thế lớn cho tỉnh trong mở rộng cánh cửa giao thương, thu hút du lịch dịch vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các bộ ngành tập trung tiếp nhận, quản lý, đảm bảo cảng hàng không Phù Cát vận hành khai thác an toàn, đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả.

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 5.

Máy bay lăn khỏi đường cất hạ cánh số 2 để tiến về sân đỗ - Ảnh: TẤN LỰC

Phấn đấu đưa sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin đường băng số 2 đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh.

Dự án khởi công ngày 19-8-2025 và đến nay hoàn thành mở ra cơ hội để Gia Lai kết nối nhanh, hiệu quả, rộng hơn tới các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 8.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Đặc biệt, việc đón chuyến bay quốc tế từ Macao, Trung Quốc, ngay trong ngày khánh thành trong thời điểm Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 có ý nghĩa thiết thực, mở rộng thị trường kết nối hàng không với du lịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cảng hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà là đầu mối thúc đẩy thương mại dịch vụ, du lịch, logistics, thu hút đầu tư…

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 12.

Màn phun nước chào mừng chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Phù Cát trong ngày 29-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Tỉnh sẽ khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy du lịch - dịch vụ. Chủ động phối hợp các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong nước và quốc tế để duy trì và mở rộng các chuyến bay quốc tế, các đường bay mới phù hợp thị trường. 

Phấn đấu sớm đưa cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế.

Có thể tiếp nhận tàu bay code E

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng, gồm 1.603 tỉ đồng xây lắp và 1.068 tỉ đồng giải phóng mặt bằng.

Đường băng số 2 được thiết kế đảm bảo tiếp nhận được các loại tàu bay code C như A320, A321 và tương đương, có thể tiếp nhận các loại tàu bay code E khi có nhu cầu.

Dự án được triển khai trong bối cảnh đường băng số 1 của sân bay này đã khai thác liên tục trong thời gian 60 năm, vượt gấp 3 lần tuổi thọ thiết kế và xuất hiện nhiều hư hỏng, gây nguy hiểm cho an toàn bay.

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 9.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Gia Lai cắt băng khánh thành dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát - Ảnh: TẤN LỰC

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 4.

Máy bay lúc tiếp cận hạ cánh trên đường băng số 2 sân bay Phù Cát - Ảnh: TẤN LỰC

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 13.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Macao, Trung Quốc, được lãnh đạo tỉnh Gia Lai ra tận cầu thang chào đón nồng nhiệt - Ảnh: TẤN LỰC

Máy bay nghiên cánh chào trong ngày sân bay Phù Cát khai thác đường băng số 2 - Ảnh 6.

Việc đón các chuyến bay quốc tế thể hiện tham vọng của tỉnh Gia Lai trong việc nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế trong tương lai - Ảnh: TẤN LỰC

Máy bay nghiên cánh chào sân bay Phù Cát trong ngày khai thác đường băng số 2 - Ảnh 10.Gia Lai dự tính chi ra trăm tỉ đồng để thu hút du khách quốc tế giai đoạn 2026-2027

Tỉnh Gia Lai đang xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay charter đưa khách quốc tế về tỉnh với mức hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng/chuyến.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: mở rộng sân bay đường băng số 2 Gia Lai Sân bay Phù Cát du lịch Gia Lai đường cất hạ cánh

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