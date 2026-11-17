Immersive Demo Zone tại Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo của Mastercard - Ảnh: T.L

Ngày 12 tháng 11, Mastercard chính thức khai trương Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo (Innovation Centre of Excellence - ICoE) tại Singapore. Đây là trung tâm lớn nhất của Mastercard tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần định hình tương lai ngành thương mại trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ.

Với diện tích khoảng 670m², trung tâm quy tụ các chuyên gia về AI, an ninh mạng, trải nghiệm khách hàng và công nghệ tạo mẫu nhanh, nhằm rút ngắn quá trình đưa ý tưởng vào ứng dụng thực tiễn.

ICoE tạo không gian hợp tác giữa các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, chính phủ và đối tác công nghệ để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển giải pháp mới, phục vụ hơn 40 thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Hiện trung tâm có hơn 55 chuyên gia, hỗ trợ đối tác giải quyết những thách thức mới, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống và cải thiện trải nghiệm số.

Đáng chú ý, Mastercard dự kiến mở hơn 250 vị trí tuyển dụng dành cho chuyên gia tại Singapore từ nay đến cuối năm 2029, nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển AI có trách nhiệm, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ thanh toán.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tiến sĩ Tan See Leng - Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore (phụ trách Năng lượng và Công nghiệp) - cho biết ICoE sẽ kết nối các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty công nghệ và chính phủ để cùng phát triển và thử nghiệm các giải pháp mới.

Việc kết hợp AI, an ninh mạng và phân tích dữ liệu gian lận sẽ góp phần đưa ra các công nghệ tiên tiến thành giải pháp đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ông kỳ vọng những giải pháp được phát triển, kiểm chứng tại Singapore sẽ tiếp tục được điều chỉnh và triển khai tại ASEAN, Ấn Độ cùng nhiều thị trường khác.

Ông Png Cheong Boon - Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) - đánh giá ICoE đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Mastercard và EDB.

Theo ông, việc nâng cao năng lực AI, an ninh mạng và phân tích các mối đe dọa sẽ giúp Mastercard ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức mới, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao tại Singapore.

Singapore sẽ điều kiện để các doanh nghiệp như Mastercard đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ thế hệ mới phục vụ thị trường toàn cầu, tạo ra những việc làm chất lượng cao cho người dân địa phương.

Bốn không gian công nghệ, từ AI đến phòng chống gian lận

ICoE được thiết kế để thích ứng với những thay đổi về công nghệ, rủi ro và mô hình kinh doanh, gồm bốn khu vực bổ trợ lẫn nhau.

Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo (AI Centre of Excellence): Phát triển giải pháp AI có trách nhiệm, hướng đến thương mại an toàn, thông minh và trực quan hơn. Các ứng dụng bao gồm thương mại có sự tham gia của các tác nhân AI (agentic commerce), phòng chống gian lận và lừa đảo.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Fusion Centre): Kết hợp chuyên môn về an ninh mạng, phòng chống gian lận và an ninh vật lý để phát hiện rủi ro mới, phối hợp ứng phó và tăng khả năng chống chịu cho hệ sinh thái.

Trung tâm Trải nghiệm Mastercard (Mastercard Experience Centre): Giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và chính phủ khám phá công nghệ mới qua trải nghiệm tương tác, đồng thời tìm hiểu khả năng ứng dụng vào mô hình vận hành.

Không gian sáng chế Makerspace: Cho phép xây dựng nguyên mẫu, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, rút ngắn thời gian từ khi hình thành ý tưởng đến khi triển khai thực tế.

Makerspace tại Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo. - Ảnh: T.L

Ông Jon Huntsman - Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược của Mastercard - cho biết tầm nhìn phát triển, nguồn nhân lực chất lượng và khả năng đón đầu xu thế là những lợi thế cạnh tranh của Singapore.

Theo ông, khoản đầu tư mới thể hiện niềm tin của vào tương lai Singapore, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác lâu dài của Mastercard.

Ông Richard Wormald - Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard - nhận định khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ thành một nền kinh tế thông minh, kết nối sâu rộng hơn.

"Đây là cơ hội để ứng dụng rộng rãi công nghệ mới một cách an toàn, qua đó mang lại giá trị thiết thực", ông nhấn mạnh.

Theo ông, ICoE kế thừa nền tảng hợp tác giữa Mastercard và EDB, đồng thời tận dụng môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo đã được kiểm chứng trên thực tế tại Singapore. Trung tâm kết nối những lĩnh vực chuyên môn, hỗ trợ khu vực giải quyết các thách thức chung và đẩy nhanh quá trình đưa các ý tưởng vào thực tế.

Đến năm 2030, hơn 1/10 người mua sắm trực tuyến có thể dùng trợ lý AI

ICoE ra đời trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương đang đẩy mạnh đưa những công nghệ còn trong giai đoạn thử nghiệm vào ứng dụng thực tế.

Dự báo đến năm 2030, hơn 1/10 người mua sắm trực tuyến sẽ thường xuyên sử dụng trợ lý AI để mua hàng và thanh toán.

Trong khi đó, AI tự chủ (agentic AI) có thể tác động hoặc điều phối hoạt động thương mại tiêu dùng toàn cầu với tổng giá trị từ 3.000 - 5.000 tỉ USD.

Để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ mới có trách nhiệm, đồng thời tích hợp các biện pháp bảo mật, cơ chế quản trị và giám sát của con người ngay từ đầu.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi tội phạm mạng chiếm 30% tổng số vụ phạm tội được ghi nhận tại châu Á - Thái Bình Dương, theo số liệu Mastercard dẫn từ Interpol.

ICoE sẽ kết nối mạng lưới chuyên gia và nguồn dữ liệu chuyên sâu của Mastercard từ hơn 40 thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Từ Singapore, trung tâm sẽ phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu đa dạng của khu vực, đồng thời hướng tới nhân rộng những giải pháp tiềm năng trên toàn cầu.

Fusion Centre tại Trung tâm Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo. - Ảnh: T.L

Mastercard hiện có hơn 850 nhân viên tại Singapore. Đây không chỉ là nơi đặt trụ sở mà còn là trung tâm quan trọng hỗ trợ hoạt động của tập đoàn tại châu Á - Thái Bình Dương.

Dự kiến đến cuối năm 2029, số nhân viên của Mastercard tại Singapore sẽ vượt 1.000 người. Việc mở rộng đội ngũ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới tương lai thương mại thông minh, kết nối và an toàn hơn.