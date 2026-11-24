Johnny Depp tại buổi ra mắt toàn cầu phim Ebenezer ở London - Ảnh: AFP

Theo cuốn tiểu sử sắp ra mắt The Many Faces of Johnny Depp của tác giả Mark Seal, các tài liệu tòa án công bố năm 2017 tiết lộ Johnny Depp từng đánh mất khoảng 650 triệu USD trong sự nghiệp, đồng thời nợ thêm 100 triệu USD tiền thuế tồn đọng do chậm nộp hoặc chưa thanh toán trong suốt 17 năm.

Từ Jack Sparrow đến khối tài sản hàng trăm triệu USD

Johnny Depp được cho là đã kiếm được 265 triệu USD nhờ hóa thân thành tên cướp biển lập dị Jack Sparrow trong thương hiệu điện ảnh Cuớp biển vùng Caribbean.

Khởi đầu năm 2003 với phần phim Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen, loạt phim khép lại sau năm phần với Salazar báo thù vào năm 2017.

Trailer Cuớp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù

Vai diễn mang tính biểu tượng này cũng đưa cuộc sống của Johnny Depp sang một trang hoàn toàn mới.

Theo Mark Seal, nam diễn viên dần trở thành một ngôi sao điện ảnh hàng đầu, biểu tượng văn hóa đại chúng và thương hiệu có sức ảnh hưởng toàn cầu. Đội ngũ nhân sự phục vụ anh ngày càng đông đảo, từ những người tùy tùng đến các cộng sự trong công việc.

"Anh ấy không bao giờ di chuyển mà thiếu đội ngũ tùy tùng, đồng thời không còn có thể đi máy bay thương mại như trước.

Johnny Depp trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu, biểu tượng, thương hiệu, với đội ngũ ngày càng đông đảo những người phụ thuộc vào anh để duy trì cuộc sống" - Mark Seal viết.

Tạo hình của Johnny Depp trong phim Cướp biển vùng Caribbean - Ảnh: DISNEY

Để duy trì lối sống xa hoa, ngôi sao Người kéo học yêu được cho là phải cam kết tham gia ít nhất hai dự án điện ảnh lớn mỗi năm, với mức thu nhập tối thiểu 40 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, nguồn thu nhập đáng kể không đồng nghĩa với khả năng quản lý tài chính hiệu quả.

Khối tài sản đồ sộ của Depp dần bị bào mòn bởi những khoản chi tiêu quá mức và cách quản lý tiền bạc thiếu kiểm soát, dẫn đến cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng với những người quản lý tài chính và luật sư của anh.

Lối sống xa hoa và những quyết định tài chính đắt giá

Đến năm 2015, Johnny Depp được cho là rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt, buộc phải bán chiếc du thuyền yêu thích cho nhà văn J.K. Rowling với giá khoảng 27 triệu USD. Dù vậy, anh vẫn giữ lại hòn đảo tư nhân tại Bahamas cùng 14 bất động sản.

Một quyết định nghề nghiệp khác cũng khiến Johnny Depp bỏ lỡ khoản lợi nhuận đáng kể. Khi đó, người đại diện Tracey Jacobs từng giới thiệu anh tham gia The Grand Budapest Hotel của đạo diễn Wes Anderson.

Dù thù lao diễn xuất không cao, anh có cơ hội đồng sở hữu bộ phim cùng đạo diễn. Thay vào đó, Johnny Depp lựa chọn đóng Transcendence. Quyết định này khiến ngôi sao bỏ lỡ khoảng 12 triệu USD.

Tạo hình của Johnny Depp khi vào vai tiến sĩ Will Caster trong phim Transcendence - Ảnh: IMDb



Bên cạnh thù lao điện ảnh, Johnny Depp còn kiếm được hàng triệu USD với vai trò đại sứ cho dòng nước hoa Sauvage của Dior. Tuy nhiên, nguồn thu này vẫn không đủ bù đắp thói quen chi tiêu phung phí.

Hàng loạt khoản chi tiêu xa xỉ của Johnny Depp còn có 10 thùng rượu vang trị giá khoảng 290.000 USD, chưa tính thuế, cùng khoản chi 500.000 USD tại cửa hàng trang sức Fred Leighton Jewelers.

Năm 2005, Johnny Depp gây sốc khi chi khoảng 3-5 triệu USD để xây dựng một đài tưởng niệm và khẩu pháo tại khu điền trang Owl Farm ở Woody Creek, bang Colorado.

Công trình được sử dụng để bắn tro cốt của người bạn thân - nhà báo Hunter S. Thompson - lên bầu trời.

Tạo hình của Johnny Depp trong Ebenezer. Phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Depp sau nhiều năm vướng bê bối đời tư - Ảnh: IMDb

Giá cát sê xuống dốc sau loạt bê bối Bên cạnh đó, cuốn tiểu sử The Many Faces of Johnny Depp còn đề cập những bất đồng tài chính khiến nam diễn viên khởi kiện các nhà quản lý tài sản, nhưng sau đó bị kiện ngược. Sự nghiệp của Johnny Depp cũng gặp nhiều biến động. Năm 2018, anh nhận thù lao 16 triệu USD khi tham gia Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên thua kiện phỉ báng tờ The Sun vì bài báo gọi anh là "kẻ bạo hành vợ" trong cuộc hôn nhân với Amber Heard, Warner Bros. đã chấm dứt hợp tác. Gần đây, Johnny Depp đánh dấu sự trở lại với vai Ebenezer Scrooge trong Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh, phim chuyển thể từ tác phẩm của Charles Dickens. Tính đến hiện tại, Ebenezer đạt 78,4 triệu USD trên toàn thế giới, theo Box Office Mojo. Tuy nhiên, mức thù lao khoảng 5 triệu USD được cho là thấp hơn đáng kể so với khoản tiền anh từng nhận cho Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald.