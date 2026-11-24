Cầu treo Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Nghệ An trước và sau khi bị lũ cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Cầu vừa dựng lại đã bị lũ cuốn trôi

Sau trận lũ lịch sử tháng 7-2025, xã biên giới Mỹ Lý là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Nghệ An. Hơn một năm sau thiên tai, người dân đang từng bước ổn định cuộc sống, nhưng bài toán giao thông vẫn chưa có lời giải, đặc biệt tại hai bản Xốp Lợt và Nhọt Lợt.

Cầu treo Yên Hòa - tuyến kết nối trung tâm xã Mỹ Lý với các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt trước đây - bị lũ cuốn trôi trong tháng 7-2025. Từ đó, gần 800 người dân hai bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt gần như mất đi tuyến đường bộ thuận lợi để đến trung tâm xã. Việc qua lại hai bờ sông Nậm Nơn chủ yếu phụ thuộc vào thuyền.

Để giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt, tháng 12-2025, Sở Xây dựng Nghệ An triển khai lắp dựng cầu tạm nối trung tâm xã Mỹ Lý với bản Yên Hòa.

Cầu gồm ba nhịp, rộng 4m, trong đó hai nhịp dài 21m sử dụng kết cấu cầu tạm và một nhịp dài 30m là cầu giao thông nông thôn.

Tuy nhiên, niềm vui có cầu chưa được bao lâu thì vào đầu tháng 8-2026, do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, dòng chảy mạnh, cuốn trôi cây cầu tạm. Người dân một lần nữa rơi vào cảnh phải đi thuyền qua sông.

Với nhiều gia đình ở hai bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt, hành trình đến trường của con trẻ giờ đây phụ thuộc vào những chuyến thuyền qua sông Nậm Nơn.

Gần 800 người dân hai bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, Nghệ An gần như mất đi tuyến đường bộ thuận lợi để đến trung tâm xã. Việc qua lại hai bờ sông Nậm Nơn chủ yếu phụ thuộc vào thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Hằng ngày, ông Vi Văn Thiêm - người dân bản Xốp Lợt, phải hai lượt đưa đón cháu qua sông để đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2. Mỗi buổi sáng, ông Thiêm dùng xe máy chở cháu ra bờ sông, sau đó đưa cả người và phương tiện lên thuyền sang bờ bên kia. Buổi chiều, hành trình ấy lặp lại.

"Đi thuyền qua sông nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác để bảo đảm việc học của cháu. Người lớn còn lo, huống hồ các cháu học sinh. Chúng tôi mong sớm làm lại cầu tạm để người dân đi lại an toàn hơn trong lúc chờ xây cầu kiên cố", ông Thiêm chia sẻ.

Không chỉ đối diện nguy cơ mất an toàn khi dòng nước biến động, người dân còn phải trả thêm chi phí mỗi lần qua sông. Mỗi chuyến chở người cùng xe máy hoặc hàng hóa có giá khoảng 50.000 đồng/lượt. Với những gia đình vừa chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai, khoản chi này càng trở thành gánh nặng khi phải duy trì thường xuyên.

Việc mất cầu còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân khi hàng hóa khó vận chuyển, các dịch vụ du lịch cũng gặp nhiều trở ngại.

Tại khu tái định cư Yên Hòa, dự kiến có 25 hộ dân được bố trí mặt bằng xây dựng nhà ở. Thế nhưng, khi tuyến kết nối qua sông chưa được khôi phục, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức xây dựng nhà cửa cũng gặp không ít khó khăn.

Sớm nối lại nhịp cầu qua sông Nậm Nơn

Việc mất cầu còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân khi hàng hóa khó vận chuyển, các dịch vụ du lịch cũng gặp nhiều trở ngại - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước những khó khăn trên, chính quyền xã Mỹ Lý đã đề xuất bổ sung phương án cầu công vụ để vừa phục vụ thi công dự án cầu cứng Yên Hòa, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Giữa tháng 9-2026, UBND xã Mỹ Lý có văn bản đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công, bổ sung cầu công vụ phục vụ gói thầu thuộc dự án xây dựng cầu cứng, đường giao thông hai đầu cầu Yên Hòa.

Theo địa phương, việc bổ sung cầu công vụ là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu đi lại thiết yếu của gần 800 người dân hai bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt trong thời gian chờ công trình cầu cứng hoàn thành.

Sau đó Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản đề nghị UBND xã Mỹ Lý chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, hồ sơ thiết kế và các nội dung liên quan để nghiên cứu phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn và tính khả thi.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, UBND xã Mỹ Lý với vai trò chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án theo quy định.

Ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở Xây dựng Nghệ An - cho biết sau khi cầu tạm bị lũ cuốn trôi vào tháng 8-2026, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý trục vớt các cấu kiện để đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng.

Nếu các cấu kiện bảo đảm điều kiện kỹ thuật và an toàn, ngành chức năng sẽ triển khai lắp dựng lại cầu tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho hay mong muốn của chính quyền và người dân địa phương là sớm khôi phục cầu tạm, trước mắt bảo đảm việc đi lại, học tập của giáo viên, học sinh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ xây dựng cầu cứng.

Những cấu kiện sắt còn sót lại khi cầu treo Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Nghệ An bị lũ cuốn trôi - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân làm lán tạm chờ thuyền qua sông - Ảnh: DOÃN HÒA

Mỗi chuyến chở người cùng xe máy hoặc hàng hóa có giá khoảng 50.000 đồng/lượt. Với những gia đình vừa chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai, khoản chi này càng trở thành gánh nặng khi phải duy trì thường xuyên - Ảnh: DOÃN HÒA

Chính quyền và người dân địa phương mong muốn sớm khôi phục cầu tạm, trước mắt bảo đảm việc đi lại, học tập của giáo viên, học sinh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ xây dựng cầu cứng. Trong ảnh: Các cột điện xây dựng khu tái định cư nằm bờ, chờ vận chuyển qua sông Nậm Nơn - Ảnh: DOÃN HÒA