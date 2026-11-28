Dự án lò đốt rác thải Hội An - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Nhà máy Bắc Quảng Nam dừng hơn 1 năm, chưa hoạt động trở lại

Đoàn giám sát HĐND thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Qua đó cho thấy còn nhiều tồn tại với các nhà máy xử lý chất thải tại khu vực Quảng Nam cũ, cụ thể:

Đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam:

Nhà máy đã dừng hoạt động từ ngày 25-9-2025, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành các thủ tục, hồ sơ pháp lý để đưa vào vận hành trở lại.

Theo Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco, dự án còn vướng mắc một số nội dung như điều chỉnh quy hoạch cục bộ mặt bằng tỉ lệ 1/500, đăng ký môi trường, mở rộng diện tích làm bãi chứa tro, xỉ, xác định giá dịch vụ; còn 9 địa phương chưa thanh toán công nợ xử lý chất thải rắn cho công ty với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Kết quả giám sát cũng chỉ ra nhiều bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Mặc dù ngày 2-11-2026, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và công ty khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để đưa nhà máy vào vận hành từ ngày 1-1-2027 và tiếp nhận rác thải mới từ ngày 1-7-2027, nhưng đến nay các thủ tục liên quan vẫn chưa hoàn tất.

Việc nhà máy ngừng hoạt động kéo dài đã làm giảm năng lực tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của khu vực phía Bắc thành phố; gia tăng áp lực cho khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa và Tam Xuân II.

Đồng thời làm tăng quãng đường vận chuyển khoảng 60 - 80km đối với một số địa bàn, kéo theo chi phí thu gom, vận chuyển và nguy cơ ảnh hưởng đến tính liên tục, kịp thời của công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Công suất thiết kế 4 tấn/giờ, thực tế chỉ 1,015-2,5 tấn/giờ

Cũng theo kết quả giám sát, đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An (công suất 120 tấn/ngày):

Đã qua 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng thời gian gia hạn lên đến 51 tháng so với tiến độ ban đầu; thời hạn hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động được điều chỉnh đến tháng 12-2025.

Tuy nhiên đến nay, mặc dù đã hoàn thành thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, nhà máy vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Dự án vẫn còn vướng mắc về thủ tục liên quan đến công nghệ, do có sự thay đổi so với công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thẩm định trước đây.

Cùng với đó là chưa bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường theo quy định và chưa hoàn tất việc xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đoàn giám sát, thực tế trên cho thấy công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa theo sát quá trình triển khai dự án; việc kiểm soát, rà soát các điều kiện về công nghệ, môi trường và các thủ tục liên quan chưa được thực hiện đồng bộ, kịp thời, dẫn đến tình trạng dự án đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị nhưng vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành.

Đáng chú ý là lò đốt rác thải Hội An có tổng mức đầu tư 25,657 tỉ đồng, công suất thiết kế 4 tấn/giờ.

Tuy nhiên qua 3 lần đốt thử nghiệm, công suất thực tế chỉ đạt từ 1,015 - 2,5 tấn/giờ, không đáp ứng công suất theo yêu cầu hợp đồng, nên dự án chưa được nghiệm thu hoàn thành.

Mặc dù công trình từng được giao cho Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An vận hành để xử lý một phần chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi dừng từ tháng 10-2018 do máy móc, thiết bị và vật tư hư hỏng, cần sửa chữa, thay thế.

Đến nay, công trình chưa được khắc phục để tiếp tục khai thác, sử dụng.

Còn Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hội An công suất 55 tấn/ngày đêm, thuộc dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An, có tổng mức đầu tư 377,313 tỉ đồng, trong đó vốn ODA của Chính phủ Pháp là 242,646 tỉ đồng.

Nhà máy được đưa vào hoạt động từ tháng 9-2012, đã bàn giao cho chủ đầu tư quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên từ tháng 10-2025 đến nay, nhà máy phải tạm dừng hoạt động do một số thiết bị, dây chuyền bị hư hỏng nhưng chưa có phương án được cấp có thẩm quyền và chủ đầu tư thống nhất để nâng cấp, sửa chữa, thay thế, khôi phục hoạt động.

Gói thầu thiết bị thuộc dự án ODA dù đã hoàn thành hạng mục nhưng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

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